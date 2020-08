สยามพารากอน ผนึกกำลัง 23 โรงแรมหรูระดับเวิลด์คลาส จัดงาน “Siam Paragon Bangkok Luxurious Staycation Fair” มอบข้อเสนอพิเศษ 24 ส.ค.-6 ก.ย.นี้

วันนี้ (24 ส.ค.) ศูนย์การค้าสยามพารากอน ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก ร่วมกับ 23 โรงแรมหรูระดับเวิลด์คลาส เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศ พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดงาน “Siam Paragon Bangkok Luxurious Staycation Fair” (สยามพารากอน แบงค็อก ลักซ์ชัวเรียส สเตเคชั่น แฟร์) มอบประสบการณ์การพักผ่อนระดับเวิลด์คลาสให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ด้วยแพคเกจที่พัก บัตรรับประทานอาหาร บริการสปา ในราคาพิเศษที่สัมผัสได้ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 6 กันยายนศกนี้ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอนมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาด บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในฐานะที่สยามพารากอน ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จึงได้ร่วมกับโรงแรมหรูชั้นนำระดับโลก 23 โรงแรม สร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้กลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นครั้งแรกของการรวมตัวของโรงแรมระดับเวิลด์คลาสที่มาร่วมจับมือมอบสิทธิพิเศษในงานเดียวกัน“ภายในงานนี้ ได้รวบรวมโรงแรมหรูหลากสไตล์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการพักผ่อนให้กับคนเมือง ที่ต้องการปลีกตัวจากความวุ่นวายและไม่อยากเดินทางไปไหนไกล หรือคนที่ต้องการมาพักผ่อนในกรุงเทพฯ ให้ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษระดับเวิลด์คลาสในราคาที่สัมผัสได้ ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดแห่งปี โดยหลายโรงแรมไม่เคยออกบูทหรือจัดแคมเปญโปรโมชั่นที่ไหนมาก่อน แต่มาร่วมออกบูทที่สยามพารากอนป็นครั้งแรก เช่น 137 Pillars Hotels & Resorts, Mandarin Oriental, Waldorf Astoria Bangkok รวมถึงโรงแรมใหม่ระดับ 5 ดาวที่กำลังจะเปิดใหม่เร็วๆ นี้ อย่าง Kimpton Maa-Lai Bangkok และ Sindhorn Kempinski Hotel Bangkokนอกจากนี้ยังมีโรงแรมสุดหรูเหนือกาลเวลา เช่น Rosewood Hotel ,Siam Kempinski Hotel Bangkok, The St.Regis Bangkok, Sukhothai Hotel ตลอดจนโรงแรมสุดฮิปบนทำเลใจกลางเมืองอย่าง Hotel Indigo Bangkok Wireless Road, Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, SO/ Bangkok และ W Hotel เป็นต้น จึงนับเป็นครั้งแรกที่มีการรวมรวมแคมเปญที่พักและโปรโมชั่นสุดพิเศษจากโรงแรมหรูชั้นนำระดับโลกมาไว้ในงานเดียว”นอกจากนี้ยังมีโรงแรมชั้นนำที่ยกขบวนมานำเสนอแพคเกจและโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย เช่น Banyan Tree Bangkok,Conrad Bangkok,Grand Hyatt Erawan Bangkok, Hilton Thailand, InterContinental Bangkok,Bangkok Marriott Hotel The Surawongse, Okura Prestige Hotel, Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower, Sindhorn Midtown Hotel และ The Athenee Hotelสำหรับข้อเสนอพิเศษที่จะทำให้ทุกท่านได้เติมเต็มความสุขอย่างสมบูรณ์แบบจากโรงแรมระดับ 5 ดาว ได้แก่•เซ็ตน้ำชายามบ่ายท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิค ณ ดิ ออเธอร์ เลานจ์ โรงแรม Mandarin Oriental ในราคาเริ่มต้น 1,350 บาท•ลิ้มรสชาติความอร่อยกับเซ็ตอาหารกลางวันในราคาเริ่มต้น 900 บาท/ท่านที่ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok•โรงแรม Bangkok Marriott Hotel The Surawongse จัดแพคเกจให้ฟินในราคา 1,000 บาททุกห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็น พระยา คิทเช่น และ เย่า รูฟท็อป บาร์•Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower นำเสนออาหารเช้าแบบจัดเต็มในราคา 695 บาท สำหรับ2 คน•โรงแรม The St.Regis Bangkok มอบความอิ่มอร่อยแบบคุ้มค่าด้วยเซ็ตอาหารกลางวันในราคาเพียง 599 บาท/คน (ปกติ 699 บาท) และเซ็ตมื้อค่ำในราคา 999 บาท/คน (ปกติ 1,413 บาท)•โรงแรม SO/Bangkok รังสรรค์ค็อกเทล ปาร์ตี้ เริ่มต้นที่ 899 บาท/คน และ บุฟเฟ่ต์ ปาร์ตี้ เริ่มต้นที่ 1,099 บาท/คน•Kampinski The Spa 60 นาที สำหรับ นวดน้ำมันหรือ นวดไทย วันจันทร์-พฤหัสบดี ราคา 1,190 บาท (ศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 1,790 บาท) ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok•Seasons Spa Pamper Package ในราคาสบายๆ 990 บาท ณ โรงแรม Conrad Bangkok•โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok มอบความพิเศษกับห้องพักราคา 4,990 บาท 2 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) พร้อมเครดิตสำหรับร้านอาหารหรือสปามูลค่า 3,000 บาท•โรงแรม Hotel Indigo Bangkok Wireless Road นำเสนอห้องพัก Urban Superior Room ในราคา 2,500 บาท (รวมอาหารเช้า)ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ อาทิ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ K-Bank, Citi, Krungsri Credit Card และ KTC นอกจากนี้ผู้ร่วมงานที่ สมัครสมาชิก VIZ โดยการสแกน QR ณ จุดรับสมัครภายในงาน รับฟรี Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ขั้นต่ำ 300 บาท และ สมาชิก VIZ แสดงใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในงาน 15,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท สำหรับใช้ขั้นต่ำ 1,000 บาท (จำนวน 100 สิทธิ์) 30,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท สำหรับใช้ขั้นต่ำ 2,000 บาท (จำนวน 50 สิทธิ์)ขอเชิญเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนของคุณให้เป็นวันพิเศษ พร้อมเปิดประสบการณ์ความเหนือระดับกับแพคเกจที่พัก อาหาร และบริการสุดประทับใจกับโรงแรมหรูชั้นนำระดับโลกในงาน “Siam Paragon Bangkok Luxurious Staycation Fair” ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 กันยายนนี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-610-8000 หรือ FB: SiamParagon