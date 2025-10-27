คำต่อคำ : "สนธิ" จับโกหก "มาร์ค" เหตุผลดื้อด้านไม่ยกเลิก MOU43

"สนธิ" ชี้ อเมริกาหวังน้ำมันในอ่าวไทย วางหมากตั้งแต่ให้มี MOU43 เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมไทย-เขมร ต่อยอดด้วยจดทะเบียนมรดกโลก เพื่อให้มีผลย้อนกลับไปใช้แผนที่1:2 แสน จะได้มีการปักหลัก ลากเส้นลงทะเลขุดเจาะน้ำมันที่มีอยู่อย่างมหาศาล เผยยุค "ชวน" ถูกพิษไอเอ็มเอฟบีบให้ทำ MOU43 ต่อด้วยยุค "แม้ว" เซ็นลงนามข้อตกลงร่วม ถึงยุค "มาร์ค" อยากนั่งเก้าอี้นายกฯ เป็นเดิมพัน จึงเดินหมากตามอเมริกาหนุน MOU43 แลกเปลี่ยนกับต่อต้านขบวนการทักษิณ
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2553 อยู่กับคุณสนธิ ลิ้มทองกุล คุณแอน จินดารัตน์ เจริญชัยชนะ ดิฉันอุษณีย์ เอกอุษณีย์
จินดารัตน์ - พรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะ บางคนผิดหวัง เปิดรายการมานึกว่าจะเห็นซานตาครอส นั่งยิ้มอยู่เนี้ย
สนธิ - ผมเหมือนซานตาครอสเหรอ
จินดารัตน์ - เหมือนว่า วันไหนถ้าเกลี้ยกล่อมให้ใส่หมวกซานตาครอส แต่งตัวซานตาครอสได้ ไม่เลวเหมือนกันนะ ได้เลย เวอร์ชั่นจีนๆ
อุษณีย์ - แจกแต่ละหมัดหลายคนหงายหลัง หมายถึงซานตาคร็อกเหรอ
สนธิ - 50 รายชื่อแรกที่ส่งเข้ามามากที่สุด
อุษณีย์ - ถือเป็นของขวัญปีใหม่ปีหน้า
อุษณีย์ - นอกจากไอแพด ไอโฟน เหมือนเดิม
สนธิ - พรุ่งนี้ครับ ที่บ้านเจ้าพระยา มีเหลือไม่กี่เรือน
จินดารัตน์ - ทีมงานเครื่องร้อนโดยเฉพาะ อ.ปานเทพ สันปันน้ำของเรา เผาผลาญดีมากช่วงนี้น้ำหนัดลดฮวบ
สนธิ - แพ้ชนะกันเพียงแค่นี้
จินดารัตน์ - ภูมิอกภูมิใจ ยังคุยไม่เลิก
อุษณีย์ - แต่คุณอภิสิทธิ์จะท่องอยู่คำหนึ่งว่า ฟ้าส่งมาร์คมาเกิดทำไมต้องส่งประพันธ์ตามมาด้วย
สนธิ - ทำไมต้องส่งประพันธ์ และปานเทพตามมาด้วย
อุษณีย์ - เดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันต่อ เพราะประเด็นเรื่องปราสาทเขาพระวิหารยังเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องกันไปหลังจากการเผยแพร่บทความของคุณวาสนา นาน่วม ที่ออกมายืนยันอีกเสียง ว่าทหารไทยถอนกำลังออกจากพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารแล้ว เดี๋ยวไปดูกันเรื่องนี้ และเรื่องของการณีการที่เขานัดจะหารือกันระหว่างเทพเทือก เขาซุกอาน
จินดารัตน์ - เรื่องแบ่งปันผลประโยชน์ในอ่าวไทย ในอ่าวไทยเขาบอกว่าก๊าซธรรมชาติ หรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมันมากมายเหลือเกิน มากกว่าที่เขามีการสำรวจมาด้วยซ้ำ เขาจะแบ่งเค้กชิ้นนี้กันอย่างไร น่าสนใจ
อุษณีย์ - ก่อนหน้านี้ไม่ยุ่งเรื่องกัมพูชาเท่าไหร่ ยุ่งแต่เรื่องน้ำมันอย่างเดียว
จินดารัตน์ - เขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณสนธิ มาต่อยอดเหรอคะ
สนธิ - ต่อยอดจากที่คุณทักษิณทำเอาไว้ มาสวมรอยรับผลประโยชน์แทน
จินดารัตน์ - เรื่องของคุณวาสนา คุณสุเทพ เทือกสุบรรณแล้ว ยังมีพฤติกรรมวิญญูชนจอมปลอม ที่วันนี้คุณสนธิ จะเล่าให้ฟัง ว่าวิญญูชนจอมปลอมที่มามาอย่างไร
ที่วันนี้จากงั้ก ป๊ก คุ้ง กลายเป็นมาร์ค ป๊ก คุ้ง โด่งดังมากในหน้าเฟซบุก
อุษณีย์ - ตัวละครตัวใหม่ เดี๋ยวไปดู ปิดท้ายเดี๋ยวจะได้ดู กรณีของวิกิลิกส์ กับการณีการเผยแพร่ข้อมูล ที่บอกว่าตอนนี้วิกิลิกส์ สุดท้ายคืออะไรกันแน่ เป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่า หรือออกมาแฉข้อมูลข้อเท็จจริงจริงๆ
จินดารัตน์ - วันนี้คุณสนธิพูด อาจจะทำให้บางคนพอวิกิลิกส์ออกมาทำให้กระโดดงับ อาจจะก้ำกึ่ง ตอนนี้พอออกมาเหมือนได้ขนมชิ้นใหญ่ คล้ายว่าเป็นข้อมูลเจ๋ง ข้อมูลเด็ด
สนธิ - คือในกระบวนการข่าวสารคอมมิวนิเคชั่นมันมีอินฟอเมชั่นกับดิสอินฟอเมชั่น เข้าใช่ไหมครับ วิกิลิกส์ ดูให้ดีๆ ลึกๆ มันเป็นขบวนการดิสอินฟอเมชั่นมากกว่า แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจ แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง ว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อวิกิลิกส์ มีใครบ้าง แล้วต้องตกเป็นเหยื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นตัวละครบ้าง แล้วเดี๋ยวผมค่อยเล่าอีกที
จินดารัตน์ - เราจะเริ่มกันด้วยเรื่องของคุณวาสนา นาน่วม นะคะ ที่ได้เขียนบทความ เขียนข่าวลงในบางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำเอาหลายคนกระอักกระอ่วน โดยเฉพาะทหาร เพราะคุณวาสนา นาน่วม คือถ้าบอกว่า วาสนา นาน่วม ต้องมากับ ลับ ลวง พราง เพราะเธอจะมาคู่กันเสมอ เธอเป็นนักข่าวสายทหาร ไม่มีอะไรในทหารที่เธอไม่รู้ อยู่ที่ว่าเธอจะพูดหรือเปล่า แต่งานนี้เธอไปถ่ายภาพมาด้วย และเอาข้อมูลมาด้วย
อุษณีย์ - เป็นครั้งแรกที่คุณวาสนา นาน่วม ออกมาย้ำชัดว่าทหารไทยถอนกำลังออกจากพื้นที่ปราสาทพระวิหารไปแล้ว แต่ยังทำเป็นสงวนท่าที ส่งทหารไปเดินตรวจการณ์ มีช่วงตรวจการณ์ด้วยตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น แต่ไม่มีการค้างคืนในพื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหาร อย่างนี้ตบตาคนไทยหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นคำถามที่ตั้งไว้ แล้วเมื่อเข้าไปสำรวจในพื้นที่ไปพบภาพบางส่วนที่ตัวปราสาทเขาพระวิหารเริ่มพังทลาย และภาพของกัมพูชาที่เข้าไปก่อร่างสร้างชุมชน ถนน
จินดารัตน์ - ถนนนี้เขาบอกว่าไปให้สัมปทานกับจีน ถนนที่ว่าคือเส้นทางทั้งหมดความยาว 3.6 กิโลเมตร ซึ่งไทยเคยประท้วงไปแล้ว เขาว่าอย่างนั้น แต่เขมรก็ไม่สน ประท้วงก็ไม่มีผลอะไร สร้างถนนเพื่อให้คนกัมพูชาได้เข้ามาอีกฝั่ง ไม่จำเป็นต้องเข้ามาฝั่งไทยอีกต่อไปแล้ว เออ แล้วเขาจะแคร์เราอีกต่อไปทำไมล่ะ
อุษณีย์ - แต่ว่าหลังจากที่บทความของคุณวาสนา นาน่วม ตีพิมพ์ออกมา ก็มีเสียงแม่ทัพในกองหลายท่านพยายามจะออกมายืนยัน บอกว่ายังไม่มีการถอนทหารออกไป
จินดารัตน์ - บอกว่าเป็นการสับเปลี่ยนวิธีการเท่านั้นเอง
อุษณีย์ - มันบังเอิญเหลือเกินคุณสนธิ
สนธิ - คือก่อนที่คุณวาสนาจะมา ถ้าผมจำไม่ผิด อ.ปานเทพ เล่าให้ผมฟัง อ.ปานเทพ ก็ออกรายการด้วย มีผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นอาซาฮี ซึ่งเขาเดินทางไปดูจากฝั่งกัมพูชา ดูละเอียดเลย แล้วเขาเข้ามาในไทย เขาให้สัมภาษณ์ เขาพูดจาชัดเจนว่าทหารไทยถอนออกหมดแล้ว คุณวาสนาเพียงแต่มาตอกย้ำสิ่งที่ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นอาซาฮีพูดออกมา สิ่งที่ผู้สื่อข่าวอาซาฮีพูด สิ่งที่คุณวาสนาพูด เท่ากับตอกย้ำว่า คุณอภิสิทธิ์และรัฐบาลชุดนี้ จงใจที่จะโกหกประชาชน ผมก็ไม่รู้ ผมคิดว่าทหารมีส่วนร่วมด้วย อาจจะเป็นเพราะว่าทหารถูกคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือว่านายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการถอนทหาร แต่ไม่ให้พูด เหมือนกับครั้งหนึ่งจำได้ไหม ที่มีเรื่องสั่งให้ทางจังหวัดที่จะเกิดเขาพระวิหาร แล้วให้ไปเที่ยว แล้วจู่ๆ มีกำหนดว่าเปิดวันที่ 5 ธันวาคม ข่าวหลุดออกมา เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างแรง
อุษณีย์ - ว่าจะใช้วันเฉลิมฯ
สนธิ - อภิสิทธิ์ พลิกลำทันที ตำหนิไปที่จังหวัด บอกว่าทำเรื่องนี้ไม่ได้ ถ้าทำต้องแจ้งให้ผมทราบ ขออนุญาตผม คำถามคือว่า คนอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดกล้าทำเรื่องแบบนี้เหรอ ถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากหน่วยกลาง
จินดารัตน์ - มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
สนธิ - เพราะฉะนั้นแล้ว เหตุการณ์ที่คุณวาสนา นาน่วม เจอ เป็นอีกหนึ่งบริบทของการโกหกของคุณอภิสิทธิ์ โกหกว่าทหารยังอยู่ เพราะว่าถ้าทหารยังอยู่ เท่ากับว่าไปตอกย้ำสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดว่า อย่างไรก็ไม่ยอม เพราะทหารไทยยังอยู่ ถ้าทหารยังอยู่แล้วความขัดแย้งยังมีอยู่ แต่คุณวาสนา และผู้สื่อข่าวอาซาฮี กลับมายืนยันว่าไม่อยู่ ฉะนั้นแล้วจะเชื่อใคร ก็ต้องเชื่อตรงที่ว่าฮุนเซน ต้องให้ทูตต่างประเทศมาเห็นว่าไม่มีทหารไทยแล้ว และจากสายตาทูต กับสายตาทีวีที่เขาถ่าย เขาก็เอาไปประกอบกับกรณีของการยื่นเพื่อจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในเดือนมิถุนายนนี้ เพราะฉะนั้นแล้วทหารไทยจะเดินลาดตระเวนเช้าถึงเย็นแล้วกลับออกมา แล้วบอกว่ายังเดินลาดตระเวนอยู่ไม่มีความหมายไปแล้ว
อุษณีย์ - มันกลายเป็นตบตาคนไทย
สนธิ - คือเป็นการโกหกคนไทย ผมถึงบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ขณะนี้เป็นคนที่น่าเป็นห่วง เพราะปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะคุณอภิสิทธิ์กำลังทำตัวเป็นตัวแทนของต่างชาติบางชาติ ไม่ใช่เขมร เป็นตัวแทนของอเมริกา
ไหนๆ จะพูดเรื่องนี้แล้ว เรามาพูดกันเรื่องของภาพรวม ทุกวันนี้เรามองกันเฉพาะเขมร 4.6 ตารางกิโลเมตร 1:200,000 ปราสาทเขาพระวิหาร มรดกโลก แต่ว่าดูให้ลึกๆ แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นสเต็ป มันมี 1 แล้วต้องต่อด้วย 2 ต่อด้วย 3 ต่อด้วย 4 ผมอยากให้เท้าความนิดนึง ในขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เป็นฝีมือของมหาอำนาจที่ต้องการจะมาช่วงชิงผลประโยชน์ทางด้านพลังงานในอ่าวไทย ไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติ หรือว่าบ่อน้ำมัน เพราะว่าในอ่าวไทยนั้นเป็นอ่าวที่บริสุทธิ์ ยังมีพรมจรรย์อยู่ หมายความว่า ยังไม่มีใครเข้าไปขุดเจาะ ยังไม่มีใครมีสัมปทานที่แท้จริง ไม่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่อ่าว ซึ่งได้มีการค้นพบแล้วว่า มีปริมาณแก๊สและปริมาณน้ำมันสูงมากมายมหาศาล
ถ้าคุณมอง ผมอยากให้มองอเมริกาเป็นตัวหลัก สหรัฐอเมริกาเขาใช้นโยบายพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ นั่นก็คือว่า นโยบายพลังงานเขาเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อเป็นความมั่นคงแห่งชาติแล้ว นโยบายกระทรวงการต่างประเทศ และทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องไปสู่นโยบายพลังงาน จะต้องฟังนโยบายพลังงาน เพราะพลังงานเป็นสิ่งแรก อันดับแรกที่เขาต้องการ เหมือนกับประเทศจีน อินเดียก็เน้นที่พลังงาน เพราะขาดซึ่งน้ำมันแล้วการที่เขาจะมาทำประเทศเขาให้มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตไปจะมีปัญหา
ทีนี้เรามาดูนิดนึง ผมเคยสงสัยว่า ทำไมคุณอภิสิทธิ์ถึงดื้อด้านเรื่อง 2543 ผมถึงบอกคุณอภิสิทธิ์จะไม่มีวันที่จะยกเลิก 2543 แล้วคุณอภิสิทธิ์จะพูดตลอดเวลาว่า เขาไม่ดื้อ ถ้า 2543 ไม่มีประโยชน์จะยกเลิก แต่การที่เขาไม่ยกเลิก 2543 เพราะว่า ผมไม่แน่ใจว่าเขากำลังเป็นนายหน้าให้อเมริการึเปล่า เรื่องการจะเข้ามามีพลังงาน เพราะว่า ถ้าดูให้ลึกแล้ว นโยบาย MOU 2543 เป็นสเต็ปแรกที่อเมริกาวางเอาไว้เพื่อให้ไทยกับเขมรทำกัน เพื่อนำไปสู่การจะทำให้บริษัทน้ำมันในเครืออเมริกาหรือของฝรั่งเศสสามารถเข้าไปขุดเจาะน้ำมันในนั้น เพราะหมดจาก MOU 2543 ก็ต้องมี JBC เพราะว่า JBC จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี MOU2543 เมื่อมี JBC เสร็จเรียบร้อยแล้ว มันก็ต่อด้วย 1:200,000 เขาวางไว้เลย เมื่อมี JBC ต่อด้วย 1:200,000 เมื่อต่อด้วย 1:200,000 ก็ต่อด้วยมรดกโลก เมื่อต่อด้วยมรดกโลกแล้วก็กลับไปสู่หลัก 1:200,000 ใหม่ แล้วไล่ไปเรื่อยๆ แล้วลากเส้นลงทะเล พอลากเส้นลงทะเลแล้ว ตรงนั้นหละผลประโยชน์ไทยจะถูกเฉือนออกไปเท่าไหร่เราไม่ทราบ คิดนิดนึง
ถ้าเราดูอเมริกาทำสงครามในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ให้ดูให้ดีๆ เป็นสงครามเกี่ยวกับพลังงานทั้งสิ้น ทำไมอเมริกาต้องไปยึดอัฟกานิสถาน พลังงาน พอยึดเสร็จจับนายคาร์ไซเซ็นสัญญาเลย เซ็นกับ UNOCAL เซ็นกับบริษัทโน้นบริษัทนี้ พลังงาน ทำไมอเมริกาต้องยึดแบกแดด ซัดดัม ฮุสเซน
อุษณีย์ - บ่อน้ำมัน
สนธิ - บ่อน้ำมัน พอไล่ซัดดัม ฮุสเซน เสร็จเรียบร้อย จับซัดดัม ฮุสเซน แล้วยึดอิรักเบ็ดเสร็จ ก็ให้รัฐบาลอิรักซึ่งเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของอเมริกาเซ็นสัญญากับบริษัทน้ำมันอเมริกันทันทีเลย ขายน้ำมันให้กับน้ำมันอเมริกา สองแล้ว
3. ทำไมอเมริกาถึงพยายามจะลอบสังหาร ฮูโก ชาเวซ ที่ประเทศเวเนซุเอลา เพราะเวเนซุเอลาไม่เล่นอย่างอเมริกา ไม่ยอมขายน้ำมันให้อเมริกาด้วยดอลลาร์ ขายอะไรก็ได้แต่ขายด้วยยูโร เงินสกุลอะไรก็ได้ยกเว้นดอลลาร์
จินดารัตน์ - ค่ะ
สนธิ - 4. อเมริกาล้มล้างรัฐบาลประเทศอเมริกาใต้ที่อยู่ใกล้เวเนซุเอลา ด้วยกำลัง โดยเอากองกำลังซีไอเอเข้าไปช่วย อเมริกาฝึกทหาร ถ้ายังไม่มีอำนาจก็เป็นทหารกบฏ เพื่อล้มล้างรัฐบาลที่มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นนิการากัว ไม่ว่าจะเป็นโคลัมเบีย เอ่ยชื่อได้หมดเลย นี่พูดไม่ได้ไม่มีหลักฐานนะ มีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยอดีตนายพลทหารอเมริกัน ซึ่งอยู่หน่วยนาวิกโยธิน อยู่ในปฏิบัติการโค่นล้มรัฐบาลพวกนี้ เขาเขียนชัดเจนว่า เขามีส่วนร่วมในการล้มล้างพวกนี้ทั้งหมด
5. อเมริกาทำไมทะเลาะกับอิหร่าน เพราะอิหร่านคือแหล่งพลังงาน แล้วอิหร่านเป็นคนไม่ยอมอเมริกา เห็นได้ชัดเจน เพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาเข้ามาแทรกแซงในเรื่องบ่อน้ำมัน ถ้าจำได้ผมเชื่อว่า ผมเคยพูดว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อุษณีย์ - วุ่นวาย
สนธิ - ที่วุ่นวายเพราะว่า ถ้าเราลากเส้นจากปัตตานีเข้าไปในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับทะเลแล้ว ช่วง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะกลืนพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันอีกส่วนหนึ่ง ทำไมติมอร์ถึงต้องแยกอินโดนีเซีย พอแยกอินโดนีเซียเสร็จเรียบร้อยแล้วออสเตรเลียหนุนติมอร์ พอแยกเสร็จเรียบร้อย ออสเตรเลียกลายเป็นเจ้าเดียวที่เข้าไปขุดค้นพลังงาน ขุดค้นแร่ธาตุธรรมชาติ ที่ติมอร์ เพื่อเอามาพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องน้ำมัน
ถ้าเรามามองย้อนหลัง 2543 เป็นช่วงที่ไทยอยู่ในโครงการ IMF คุณชวน หลีกภัย ถูก IMF บีบมาตลอด คุณชวนที่เซ็น MOU 2543 อาจจะเซ็นไปเพราะว่าไม่รู้เรื่อง และต้องการปัดความรำคาญ เพราะอเมริกาคงบีบให้เซ็นเรื่องนี้
อุษณีย์ - เหมือนกับกฎหมายฉบับอื่นๆ
สนธิ - เหมือนกฎหมายฉบับอื่นๆ ให้เซ็นเพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งทางพรมแดน ในขณะเดียวกัน ก่อนหน้านั้น ได้มีการวางตัวคนในกระทรวงการต่างประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว ที่จะพัฒนาให้เกิด MOU 2543 คนชุดนี้ทั้งชุดที่อยู่กระทรวงการต่างประเทศ เจริญเติบโตแล้วก็แบก MOU 2543 มาตลอดจนกระทั่งวันนี้ คุณแอนไม่สังเกตหรอ คุณวศิน ธีรเวชญาณ ที่เป็นประธาน JBC อดีตเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญา ไปเช็กประวัติอธิบดีกรมสนธิสัญญาให้ดีๆ เป็นคนซึ่งถูกวางตัวเอาไว้เพื่อทำ MOU 2543 หลักฐานที่ อ.เทพมนตรี เอามาแสดงหลายครั้งว่า ตรงนี้ทำไมกระทรวงการต่างประเทศถึงมองไม่เห็น ไม่ใช่มองไม่เห็น จงใจมองไม่เห็น ถ้าไม่ใช่พวกเรา หรือ อ.เทพมนตรี หรือ อ.ปานเทพ ถึงข้อมูลตรงนี้ออกมา ประชาชนยังไม่รู้ เพราะฉะนั้นพวกนี้ในขณะนี้คือพวก ซึ่งผมกล้าพูดได้เลย เป็นพวกที่ทรยศต่อประเทศไทย
อุษณีย์ - หลับตาข้างเดียวเพื่อจะบอกว่าเรารุกล้ำดินแดนเขมร ทั้งๆ เป็นดินแดนเรา
สนธิ - ถูกต้อง ทั้งๆ มีหลักฐานพิสูจน์ชัด แล้วไม่ยอมเอาหลักฐานนั้นมาดู เอาหลักฐานนั้นมาใช้ ทีนี้ MOU 2543 พอเซ็นโดยคุณชวนแล้ว ก็ไล่มาเรื่อย มาถึงคุณทักษิณ คุณทักษิณเป็นนักธุรกิจ เข้าทางบริษัทน้ำมัน สังเกตไหมยุคคุณทักษิณใครมาเยือนบ้าง
จินดารัตน์ - เข้ามาเพียบ
สนธิ - บุชก็มา พ่อของบุช
อุษณีย์ - สนิทกันเลย
สนธิ - โมฮัมเหม็ด อัล-ฟาเยด ก็มา แล้วมาเพื่ออะไร มาให้สัมภาษณ์เลยว่าต้องการพัฒนาแหล่งน้ำมันที่อยู่ในอ่าวไทย เขาพอใจในคำว่า พื้นที่ทับซ้อน เพราะว่าเมื่อพื้นที่ทับซ้อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าเป็นปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาต้องตกลงกัน ถ้าไทย-กัมพูชาตกลงกันได้ พื้นที่ทับซ้อนนี้ไม่ต้องเกี่ยงกันว่าเส้นจะเป็นอย่างไร ณ เวลานี้ ขณะซึ่งยังตกลงไม่ได้เรื่องเส้น แต่ยอมรับว่าทับซ้อน ถ้า 2 ฝ่ายจับมือกันแล้วยกสัมปทานพื้นที่ทับซ้อนนี้ให้กับบริษัทที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบต้องกัน ใครได้
อุษณีย์ - ทั้งๆ ที่จากเดิมเป็นของเราเต็มๆ
สนธิ - ถูกต้อง เป็นของเรา 3 ส่วน 4 แอนมีพื้นที่ทับซ้อนกับผม ผมมีพื้นที่ทับซ้อนกับแอน จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าพื้นที่ทับซ้อนของเรา 2 คน ของแอนกี่ส่วนของผมกี่นส่วน แต่ในระหว่างที่ยังตกลงกันไม่ได้ ผมกับแอนมานั่งคุยกัน บอกเอาอย่างนี้ดีกว่า อย่าไปสนใจเลย
จินดารัตน์ - ว่าของใครกี่ส่วน
สนธิ - เรามาดูว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะให้ใครมาพัฒนา จะมี แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เข้ามา จะมีของคุณเจริญเข้ามา จะมีของคนโน้นคนนี้เข้ามา ใครให้ประโยชน์ดีที่สุดเอาคนนั้นไหม เอา ส่วนจะแบ่งกันอย่างไรเรามาคุยกัน 2 คน คำว่าคุยกัน 2 คนคือว่า ฮุน เซนได้และนักการเมืองได้ด้วย
อุษณีย์ - เหมือนกับที่กำลังจะมีการคุยระหว่างคุณสุเทพกับซก อัน
สนธิ - เหมือนกับที่จะมีการคุยกับคุณสุเทพ-คุณซก อัน
จินดารัตน์ - ซึ่งจริงๆ เขาคุยกันมาตั้งแต่สมัยทักษิณแล้ว
สนธิ - เขาเคยคุยตั้งแต่สมัยทักษิณ แล้วตอนคุณสุเทพขึ้นมาใหม่ๆ คุณสุเทพเป็นคนที่บินไปเขมร จำได้ไหมไปหาฮุน เซน แล้วออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ทะเลาะกันทำไมที่เขมร ที่เท่าแมวดิ้นตาย จำได้รึเปล่า แสดงว่าคุณสุเทพไปตอนนั้นไปคุยเรื่องพลังงาน แล้วคุณสุเทพเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นเป็นประธานการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลได้อย่างไร ไม่ใช่หน้าที่คุณสุเทพ แสดงว่ามีวาระซ่อนเร้นที่วางเอาไว้ตรงนี้ แล้วพอเรามาจับทุกอย่างโยงกัน
ดูผลงานของอเมริกา อเมริกาบีบนายกฯ ชวน มาถึงยุคคุณทักษิณ คุณทักษิณเป็นพ่อค้านักธุรกิจ ไม่ต้องบีบ คุณทักษิณเล่นด้วยเต็มที่ หมดจากคุณทักษิณมาถึงคุณสุรยุทธ์ คุณสุรยุทธ์ชะลอ แต่วิธีชะลอคือ ทางการเมืองทางตะวันตกบีบให้คุณสุรยุทธ์เร่งเลือกตั้งเพื่อจะได้มีรัฐบาล พอคุณสมัครมาเป็นรัฐบาล คุณสมัครเป็นนอมินีคุณทักษิณ คุณสมชายเป็นนอมินีคุณทักษิณ มาถึงคุณอภิสิทธิ์ จะสังเกตได้อย่างว่า ผมเพิ่งถึงบางอ้อว่า ทำไมเป็นฝ่ายค้าน คุณอภิสิทธิ์ถึงตำหนิเอา ตำหนิเอาเรื่องนี้ แต่พอมาเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เห็นด้วย หน้ามือเป็นหลังมือเลย เหมือนเป็นคนตระบัดสัตย์ เป็นคนโกหก ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคุณอภิสิทธิ์ กำลังทำตัวเป็นตัวแทนของอเมริกาลับๆ ผมเชื่อว่ามีการติดต่อกัน ไม่ว่าจะโอบามาโทรศัพท์มา ไม่ได้คุยเรื่องไอแพด จะคุยเรื่องอื่น แม้กระทั่งเรื่องวิกเตอร์ บูท ทำไมถึงเอาใจอเมริกา เพราะอเมริกากำลังกำกับคุณอภิสิทธิ์อยู่
อุษณีย์ - รีบส่งไปให้ทั้งๆ ที่ศาลยังตัดสินไม่เสร็จ
สนธิ - ถูกต้อง อเมริกากำกับคุณอภิสิทธิ์อยู่เห็นชัดเจน เรื่องที่ 2 เคยมีครั้งไหนไหมที่ครองเกส อเมริกาออกมามีมติประณามเสื้อแดง ประณามเรื่องภายในประเทศๆ หนึ่ง แสดงว่าอเมริกากำลังทำ Faivre คุณอภิสิทธิ์ บอกว่า คุณเป็นเด็กดีของผมนะ คุณยอมเรื่อง MOU 2543 คุณยอมเรื่องผลประโยชน์ทางทะเล ตกลงเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลแล้วผมจะช่วยในเรื่องพวกนี้ เข้าใจหรือยัง เพราะฉะนั้นแล้ว ณ วันนี้ พวกเราบอกคุณอภิสิทธิ์ทำไมดื้อ คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ดื้อ คุณอภิสิทธิ์รับใช้อเมริกาอยู่ แต่พวกเราซื่อ ไม่รู้ นี่คือข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นพวกเราต้องมองคุณอภิสิทธิ์อีกมติหนึ่ง ต้องมองใหม่เลย ณ เวลานี้ คุณอภิสิทธิ์กำลังรับใช้อเมริกา และบริษัทอเมริกา โดยผ่านรัฐบาลอเมริกา หลายอย่างคุณสังเกต แม้กระทั่งการซึ่งเสื้อแดงยึดราชประสงค์ แล้วอีกอย่างหนึ่งมันต้องมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนแน่นอน ผมจะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้คุณช่วยจัดการเรื่องทักษิณให้ผมหน่อยได้ไหม แน่นอน เพราะอเมริกาใช้นโยบายแบบนี้ ถ้าคุณไม่ใช่เพื่อนผมคุณคือศัตรูผม
คุณอภิสิทธิ์รู้เรื่องการเมืองระหว่างประเทศดี เขาเห็นอัฟกานิสถาน เขาเห็นอิหร่าน เขาเห็นอิรัก เขาเห็นเวเนซุเอลา คุณอภิสิทธิ์กลัว สู้เล่นตามอเมริกาจะดีกว่าทุกอย่าง
จินดารัตน์ - นี่อาการกลัวเกินไปรึเปล่าคะ
สนธิ - จะกลัวเกินไปหรือกลัวไม่เกินไปผมไม่สนใจ แต่ผมกำลังมองว่า ประเทศไทยได้อะไรจากที่คุณอภิสิทธิ์เล่นกับอเมริกาแบบนี้ บริษัทน้ำมันมันได้
อุษณีย์ - ใช่ค่ะ
สนธิ - แล้วผมจะบอกให้รู้ บริษัทน้ำมันมีเงินค่าประกอบการ มีเงินดำเนินการประเภทหนึ่ง คุณรู้ไหมคือเงินอะไร
อุษณีย์ - เงินใต้โต๊ะ
สนธิ - เงินใต้โต๊ะ บริษัทน้ำมันอเมริกาและยุโรป สำรวจน้ำมันไปทั่วโลก เทคโนโลยีดาวเทียม UNOCAL เข้ามาในเมืองไทยนานแล้ว chevron ซื้อ UNOCAL ไป ระหว่างที่เข้ามาคุณคิดว่าไม่สำรวจหรอ สำรวจหมด จะรู้เลยเทคโนโลยีมันมี ขุดเจาะน้ำมันที่อ่าวเม็กซิโก ขุดเจาะน้ำมันที่ทะเลเหนือ ของอังกฤษ เทคโนโลยีพวกนี้รู้หมดว่าใต้ทะเล ลักษณะแบบไหน อย่างไรจะมีน้ำมันแค่ไหน ผมเชื่อว่ามันสำรวจเรียบร้อยหมด เมื่อรู้ว่าน้ำมันอยู่อย่างนี้ คำถามคือ แล้วจะเข้าไปได้อย่างไร ก็ต้องออกแบบให้เข้าได้ วิธีออกแบบก็คือ ถ้าอย่างนั้นเริ่มด้วย MOU 2543 ก่อน เพื่อเกิด JBC เกิด JBC เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเกิด 1:200,000 แล้วเอา 1:200,000 มาให้มรดกโลกจดทะเบียนเขาพระวิหาร แล้วค่อยย้อนกลับเอา 1:200,000 ที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วมาเป็นหลักฐานยืนยันเพื่อปักหลักต่อไปแล้วลงไปทางทะเล เมื่อลงไปทางทะเลแล้วอเมริกาคุยกับฮุน เซน ง่ายไหม ง่าย เพราะลูกชายฮุน เซน จบเวสต์พอยท์
อุษณีย์ - ใช้เงินคุยก็ได้
สนธิ - ใช้เงินคุยได้ ฮุน เซน ต้องการเงินอยู่แล้ว คนอย่างฮุน เซน ไม่มีอะไร ชาติบ้านเมืองไม่สำคัญขอให้มีเงิน บริษัทน้ำมันมีเงินล่วงหน้า ใครก็ตามดำเนินการหาสัมปทานให้มัน เหมือนซื้อเครื่องบินแอร์บัส ซื้อเครื่องบินโบอิ้ง ให้ 3% อยู่แล้วจากมูลค่าเครื่องบิน แล้วเป็นคอมมิชชั่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ผิด
อุษณีย์ - สำหรับเขา
สนธิ - สำหรับเขา เขาอนุญาตเลย 3%
จินดารัตน์ - ชัดเจนเลย
สนธิ - ไปถามเลย ชัดเจนเลย เพราะฉะนั้นพวกซื้อเครื่องบิน นักการเมืองที่ซื้อเครื่องบิน ไม่ว่าจะเป็นยุคคุณสุเทพสมัยโน้น มายุคโสภณ ซารัมย์ สมัยนี้ มายุคของสมัคร สุนทรเวช มายุคสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ยุคทักษิณ ชินวัตร ได้คอมมิชชั่น 3% ส่วน 3% จะเข้าหมาตัวไหนเราไม่รู้ แต่ว่าหมาเอาไปแน่นอน หมาสกปรก หมาเน่าๆ หมาที่ทรยศต่อชาติรับไปแน่นอน คำถามมีอย่างนี้ ถ้าบริษัทโบอิ้งขายเครื่องบินคุณซื้อแล้วมันให้ 3% ถามว่าบริษัทน้ำมัน ถ้าคุณสามารถทำให้มันจนกระทั่งมันเริ่มได้สัมปทาน มันไม่ให้เงินคุณหรอ มันให้ มันเปิดบัญชีให้คุณที่เคแมน เปิดบัญชีให้คุณที่โน้นที่นี่ได้หมด เวลาทำงานทำเป็นระบบ ทำ 1 ทำ 2 ทำ 3 พอครบ 3 แล้วผมจ่ายเงินให้คุณ 4 5 6 จ่ายให้อีกก้อนหนึ่ง 1 คือ MOU 254 2.JBC 3.มรดกโลก พอมรดกโลกปังปั๊บเงินก้อนหนึ่งไป หลังมรดกโลกแล้วปักเขตเรียบร้อยแล้วลากเส้นไป หรือว่าเจรจาผลประโยชน์กับเขมรได้เรียบร้อยแล้วว่า พื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ ให้บริษัท chevron ให้บริษัท caltex ให้บริษัท Total ของฝรั่งเศส พอสัมปทานทั้ง 2 ประเทศมีมติว่า พื้นที่ทับซ้อนของไทยและกัมพูชา คณะกรรมการตกลงผลประโยชน์ร่วมมีมติให้พัฒนาพื้นที่ทับซ้อนอันนี้ โดยอนุมัติให้สัมปทานแก่ Total เท่านี้ ในพื้นที่นี้ ให้ chevron พื้นที่นี้ Total, chevron ก็เขียนเช็กโอนเงินให้เลยตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
ผมถึงบางอ้อ ท่านผู้ชม ผมต้องถึงบางอ้อ เก๋ถึงบางอ้อหรือยังตอนนี้ แอนเห็นทะลุหรือยังว่าทำไม MOU 2543 ถึงไม่เลิกกัน ตะบี้ตะบันเพราะเหตุนี้ เพราะมันเป็นบันไดเงื่อนไขต่อไป เพราะถ้าไม่มี 2543 จะไม่มี JBC ถ้าไม่มี JBC ก็ไม่มี 1:200,000 ถ้าไม่มี 1:200,000 ก็ไม่มีมรดกโลก ถ้าไม่มีมรดกโลกก็ไม่สามารถจะเอา 1:200,000 มาปักเขตกันใหม่ ถ้าไม่มีการปักเขตกันใหม่ด้วย 1:200,000 การลากเส้นก็ไม่มีประโยชน์ ทีนี้พอพันธมิตรฯ รู้ทัน เราค้านเราต้านเรื่องนี้ 2 ประเทศต้องเร่งเจรจาผลประโยชน์ทันทีเลย
จินดารัตน์ - ก็นี่ว่าจะมาต้นปี
สนธิ - ก็นี่ไงเล่าแอน
จินดารัตน์ - ซก อัน จะมาคุยกับสุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ตัวเองเลย
สนธิ - คือผมไม่เข้าใจไง ประธานเจรจาผลประโยชน์แก๊สและน้ำมัน ทำไมต้องเป็นคุณสุเทพ
อุษณีย์ - เขาไปมอบหมายกันตอนไหน
สนธิ - ผมไม่รู้ ทำไมต้องเป็นคุณสุเทพ เห็นหรือยัง แล้วคุณสุเทพเวลาออกมาจากเขมร วันแรกที่ขึ้นเป็นรองนายกฯ ยังไม่ทัน 1 เดือน บินไปเขมร ฮุน เซนเดินออกมาให้สัมภาษณ์หน้าตาเฉยว่า พื้นที่เขาพระวิหารมันที่เท่าแมวดิ้นตาย ไปทะเลาะกันทำไม ไปเอาผลประโยชน์ทางทะเลดีกว่า แล้วจำได้ไหมผมเป็นคนพูดเอง คุณสุเทพเคยเจอคุณซก อัน ที่โรงแรมเพนนินซูล่า ที่ฮ่องกง ผมเคยพูดในรายการ
อุษณีย์ - ไปๆ มาๆ ตกลงเราจะเสียท่าฝรั่งยุคนี้ซะคิ
สนธิ - เพราะว่าคนไทยบางคนเห็นแก่ได้ เห็นแก่ค่าคอมมิชชั่น ค่าสัมปทาน คือเราไม่ขัดข้องในการพัฒนาพื้นที่ แต่ก่อนจะพัฒนาพื้นที่นี้ ถามว่า เรามาตกลงผลประโยชน์ครั้งนี้มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทย คุณสุเทพหรือพรรคประชาธิปัตย์ จะตกลงอะไรก็ตาม จะต้องเอาผลประโยชน์อันนี้เปิดเผยให้ประชาชนไทยฟัง ถ้าคุณยังไม่แบ่งเส้นเลยว่าพื้นที่ของใครเป็นของใครแล้วคุณจะแบ่งกันอย่างไร นอกจากคุณจะฮั้วกันแล้วให้บริษัทต่างชาติมาทำ แล้วคุณกินค่าสัมปทาน ค่าวิ่งเต้นสัมปทาน ก็เป็นพันล้าน
จินดารัตน์ - นี่ไม่รู้แอบไปเจอกันต่างประเทศกี่ครั้ง
สนธิ - ผมไม่รู้ แต่ผมกำลังตั้งข้อสงสัย และนี่คือการที่ทำไมผมต้องวิพากษ์วิจารณ์คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันนี้คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะหลบหลีกอะไรไม่ได้แล้ว ผมยืนยันเดี๋ยวนี้ว่า คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือตัวแทนอเมริกาในการจะดำเนินการตัวแทนพลังงานอเมริกาโดยผ่านรัฐบาลอเมริกาในการดำเนินการเพื่อไม่ยกเลิก 2543 เพื่อให้มี JBC แล้วต่อไปเรื่อยๆ ต้องดูภาพรวมอย่างนี้ถึงจะเข้าใจว่า ทำไมคุณอภิสิทธิ์ถึงดื้อด้านเรื่อง 2543 จู่ๆ คองเกรสอเมริกาถึงออกมาสนับสนุนอภิสิทธิ์แล้วประณามเสื้อแดง ไม่เคยมีมาก่อน เขาบอกคุณเป็นเด็กดี ผมจะทำอันนี้ให้คุณ ทำไมจู่ๆ อภิสิทธิ์ส่งวิกเตอร์ บูท ก็เพื่อเอาใจอเมริกา
จินดารัตน์ - ผลต่างตอบแทน
สนธิ - ผลต่างตอบแทนทั้งนั้น พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจ แล้วจีนเองก็ต้องการเล่นเกมนี้ด้วย จีนก็เลยกระโดดเข้ามาเล่นกับเขมร จีนให้เงินกู้เขมร สนับสนุนเขมร เอาเงินลงทุนให้เขมร เพราะฉะนั้นแล้วบริษัทที่จะพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนที่อยู่ในทะเล ผมฟันธงวันนี้ เขียนใส่กระดาษได้เลย 1.จะต้องเป็นบริษัทจีนบริษัทหนึ่ง 2.ต้องเป็นบริษัทของอเมริกา แล้ว3. ฝรั่งเศส
อุษณีย์ - ไปแบ่งกัน
สนธิ - ไปแบ่งกัน อังกฤษไม่มี
อุษณีย์ - ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะดูดของเราไปมากไปน้อยเท่าไหร่
สนธิ - ถูกต้อง
จินดารัตน์ - สุดท้ายคนที่โง่ดักดานก็คือเรา โดนต้ม โดนหลอกมาตลอด แล้วโดนหลอกโดยคนในชาติด้วยกันเอง มันน่าเจ็บใจ เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเขาพระวิหาร อย่ามองแค่การเสียดินแดน
สนธิ - ไม่ใช่ มันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่จะนำไปสู่การสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลในทะเล
จินดารัตน์ - อย่างที่เราพูดกันว่า เขมรไม่อยากได้เขาพระวิหารอย่างเดียวนะ
สนธิ - คุณฮุน เซน เขาอยากได้เขาพระวิหารเพียงเพื่อจะไปหาเสียงในประเทศ แต่เขารู้ว่าเขาได้ 2 เด้ง ถ้าเขาได้เขาพระวิหาร ได้มรดโลก แล้วเขาได้ 1:200,000 และเขาจะได้ผลประโยชน์มหาศาลในทะเล จริงๆ สิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งทักษิณทำเอาไว้แล้ว เพียงแต่กลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ โดยคุณสุเทพ และคุณอภิสิทธิ์ไปต่อยอดเท่านั้นเอง
อุษณีย์ - ไม่ต้องลงแรงอะไรมาก
สนธิ - ไม่ต้องลงแรงอะไรมากเลย รักษา 2543 ให้อยู่ เดินหน้าด้วย JBC ไม่อย่างนั้นมาตรา 190 จะแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้ มันหลุดมาได้อย่างไร เพราะต้องการงุบงิบทำอะไรโดยไม่ให้เรารู้ แต่เผอิญมีพันธมิตรฯ ที่เราไม่ยอม ก็เลยมาทำเก๊ไก๋
จินดารัตน์ - จริงๆ คุณอภิสิทธิ์ใช้วิธีนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะ
สนธิ - ไม่ได้ ไม่ได้
จินดารัตน์ - เล่นคนละบทกับคุณสุเทพ ตัวเองก็เล่นบทเทพบุตรไป
สนธิ - คุณอภิสิทธิ์รู้เห็นเป็นใจกับคุณสุเทพทุกประการ
อุษณีย์ - มีคำถามคลาสสิกคำถามหนึ่งชอบถามบ่อยๆ ว่า ไหนบอกมาซิว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากการขัดขวางไม่ให้ล้ม MOU43
สนธิ - คุณได้ทำไมคุณจะไม่ได้ ข้อที่ 1. คุณได้หน้า 2. คุณได้ Faivre จากอเมริกา แล้ว 3.คุณได้อะไรอีกไม่มีใครรู้
อุษณีย์ - ไม่มีใบเสร็จ
สนธิ - ไม่มีใบเสร็จ
จินดารัตน์ - น่าเศร้า ฟังแล้วก็เหนื่อย
สนธิ - เหนื่อย
จินดารัตน์ - เหนื่อยมากด้วย
สนธิ - ถึงบอกว่า นี่คือที่มาของ มาร์คปุ๊กคุ้ง เดี๋ยวเราจะคุยเรื่อง มาร์คปุ๊กคุ้ง
