คำต่อคำ "สนธิ"ยัน ปชป.ขายชาติ ย้ำไทยถอนกำลัง “พระวิหาร”แล้ว-เข้าทางเขมรฮุบ 4.6 ตร.กม.

"สนธิ" เผยผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นยืนยันไทยถอนกำลังจากเขาพระวิหารแล้ว เท่ากับยอมรับ 4.6 ตร.กม.เป็นของกัมพูชา เตรียมขึ้นทะเบียนมรดกโลก เชื่อรัฐบาลแอบตกลงกับ "ฮุนเซน" โต้ "หมอท้อป" ปชป.ขายชาติทำไทยเสียดินแดน ระบุนายกฯ สั่ง"สุวิทย์" เซ็นรับเอกสารกัมพูชาเมื่อครั้งประชุมที่บราซิล ไทยจ่อเสียดินแดนมิถุนายนปีหน้าแน่นอน แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะยุบสภาหนีปัญหา
อุษณีย์ -กลับมาช่วงนี้ เรามาคุยถึงเรื่องสำคัญ เรื่องของแผ่นดินไทยนะคะ กรณีของเขาพระวิหาร หลังจากที่ปรากฎการณ์ สัปดาห์นี้มีเรื่องน่าสนใจ ทางด้านของกัมพูชาเอง คุณสโรชา นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ประกาศยืนยันในการคืนความสัมพันธ์กับประเทศไทย บอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ทุกอย่างย้อนกลับไป ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม ปี 2551
สโรชา -ใช่
อุษณีย์ - แล้วก็ยังบอกด้วยว่า เพื่อให้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดี จะจัดให้มีงานครบรอบ 60 ปีทางการทูตของสองประเทศ แล้วเชิญใครมารู้ไหมคะ
สโรชา - ใครคะ
อุษณีย์ - คุณกษิต ภิรมย์
สโรชา - เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
อุษณีย์ - เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเนี่ยนะคะ ไปร่วมฉลองงานที่กัมพูชาด้วย
สโรชา - ใช่ เขาจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ก็คืองานฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งทางการไทยก็ตอบรับไปเรียบร้อยแล้วว่า รัฐมนตรีกษิต
อุษณีย์ - เราจะได้เห็นภาพอันยิ้มแย้ม ของสองท่านยืนคู่กัน
สโรชา - ถูก
อุษณีย์ - แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ ในวันที่แถลงวันเดียวกันเนี่ย คุณฮุนเซนชอบใช้โอกาส แจกปริญญาบัตร ประกาศวาระทางการเมือง แล้วครั้งนี้เขาพูดถึงกรณีการถอนทหารชุดสุดท้ายในพื้นที่ของวัดแก้วสิกขคีรีศวรด้วย เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีความหมายอย่างไร อีกประการหนึ่งก็คือกรณีที่คุณหมอบูรณะ สมุทรักษ์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ออกมายืนยันว่า คำว่าขายชาติใช้กับรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้
สโรชา - ขนาดนั้น
อุษณีย์ - พูดตอนต้นสัปดาห์นะคะ แล้วก็บอกว่า เอ็มโอยู 43 ช่วยทุกอย่างเอาไว้จริง ๆ
สโรชา - เดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่า เอ็มโอยู 43 ช่วยได้ทุกอย่างจริงหรือไม่ แต่ว่าขออนุญาตพ่อแม่ พี่น้อง คุณผู้ชมสักนิดนึง ขอแก้ไขวันที่สำหรับการจัดสัมมนาในจังหวัดต่าง ๆ สำหรับศรีสะเกษ เราจะไปในวันที่ 26 ธันวาคมที่จะถึงนี้ และขอนแก่น เราจะไปวันที่ 17 มกราคม
อุษณีย์ - พี่น้องศรีสะเกษ จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมคะคุณสนธิ ที่ทำให้เห็นว่า เขากำลังรู้สึกว่ากรณีของปราสาทเขาพระวิหารอาจจะไปกระทบสิทธิ์ของเขา เพราะเขาเป็นพี่น้องที่อาศัยอยู่พื้นที่ติดชายแดน
สโรชา - กระทบโดยตรง เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลไทยไม่ได้รักษาสิทธิ์ของพวกเขาเลยทั้งที่จริงๆ แล้วเป็นดินแดนของไทยแท้ ๆ วันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีฮุนเซนออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ ใช้ประโยคอย่างนี้คะ สถานการณ์ได้รับการแก้ไขแล้ว สถานการณ์ผ่อนคลายลงแล้ว ผมไม่อยากออกเป็นแถลงสาธารณะแต่ผมพูดได้ว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว สถานการณ์ได้กลับสู่ก่อนวันที่ 15 กรกฏาคม 2551 แล้ว ผมพูดแต่เพียงแค่นี้ก็เป็นที่เข้าใจได้แล้ว ค่ะก็เลยมาตั้งคำถามว่า 15 กรกฏาคม 2551 เนี่ยมันมีความหมายอย่างไร ต้องย้อนกลับไปนะคะ ว่าวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เป็นวันที่เขมรอ้างว่าไทย ใช้กำลังทหารเข้าไปรุกล้ำดินแดนของกัมพูชา ตามแผนที่สัดส่วน 1 ต่อ 200,000 นี่คือสิ่งที่เขาได้พูดกันใน JBC ซึ่งผู้แทนของกัมพูชาพูดหลายต่อหลายครั้ง แล้วก็ไม่มีการแก้ต่างที่ถูกต้องของฝ่ายไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียว
อุษณีย์ - กัมพูชาทำรายงานส่งยูเนสโกด้วย แนบทั้งรูปทหารที่เข้าไป ซึ่งก็อยู่ในอธิปไตยของไทย แล้วก็ภาพของกองกำลังติดอาวุธบางส่วน เขาส่งไปปุ๊บ ยูเนสโกตอบรับกลับมา แต่ว่าตอบด้วยการให้เงินทุน 50,000 เหรียญ ในการเข้ามาปรับปรุงบูรณะพื้นที่ตรงส่วนนั้น แล้วก็ตั้งชุมชน เร็ว ๆ นี้มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ มีการรื้อชุมชนบางส่วนออกไป แต่เป็นการรื้อหลังจากที่ ผู้นำสองฝ่ายของกัมพูชากับไทย พยายามจะบอกว่าทุกอย่างสงบ ทุกอย่างคลี่คลาย แต่หลายคนบอกว่าภาพนี้ฮุนเซ็นกำลังทำตามเงื่อนไขของยูเนสโกที่บอกว่า ให้พื้นที่ (warfare zone) ต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างและต้องสร้างสัมพันธ์อันดีก่อนหน้า 15 กรกฏาคม 2551 ให้ได้
สโรชา - ใช่ค่ะ ในเดือนมิถุนายน ปีหน้าจะเป็นการประชุมมรดกโลกครั้งต่อไปประจำปี ซึ่งในครั้งนั้นจะเป็นการรับรองและอนุมัติแผนการบริหารพื้นที่ รอบเขาพระวิหาร
อุษณีย์ - ที่รับไปแล้วนะ
สโรชา - ใช่
อุษณีย์ - ที่รับไปคราวที่แล้ว คราวนี้จะมาอ้างว่าส่งก่อน 6 อาทิตย์ไม่ได้ เพราะส่งไปปีนึง
สโรชา - เพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเส้นตายที่เขมร จะต้องส่งรายงานความคืบหน้า สถานการณ์ล่าสุดของไทยและกัมพูชาไปให้คณะกรรมการมรดกโลก เพื่อที่จะไปพิจารณาในเดือนมิถุนายน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฮุนเซ็นทำเวลานี้ หรือพยายามที่จะทำก็คือ บอกทุกคน และก็พยายามแสดงออกกับทุกคนว่า ตรงนี้เราไม่มีปัญหากับประเทศไทยอีกต่อไป เราและกับประเทศไทยคุยกันรู้เรื่องแล้ว เราถอนกำลัง เราถอนชุมชน เขาถอนกำลังออกไป เพราะฉะนั้นคือการพยายามที่จะบอกกับสากลว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีปัญหาอีกต่อไป เพราะว่าตราบใดที่ยังมีคำถามอยู่ แน่นอนว่ายูเนสโก ก็ต้องตั้งคำถามว่าคุณไปจัดการกันก่อน คุณไปเจรจากันสองฝ่ายก่อนค่อยจบ ค่อยมาว่ากัน แต่นี่คือสิ่งที่กัมพูชาพยายามที่จะทำ เพื่อให้ทันเดือนกุมภาพันธ์ ส่งรายงานปุ๊บ ไปประชุมกันอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2554
อุษณีย์ - แต่ที่มันเจ็บปวดก็คือ คุณสนธิคะ รัฐบาลก็เอามาบิดเสียอีกว่า ที่มันสงบได้ทุกอย่างเพราะ เอ็มโอยู 43 อีกแล้ว
สนธิ - คืออย่างนี้ครับ แอ้มกับเก๋ แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้าน เราต้องไล่เรียงแต่ละเรื่องทีละขั้นตอนมาให้ฟัง ประการแรกสุด เอ็มโอยู 2543 มันเซ็นขึ้นมาโดยที่มันมีติ่งคำว่า 1 ต่อ 200,000 เอาไว้ เพื่อให้อยู่ในเอ็มโอยู 2543 เพื่อให้ไทยยอมรับ ตอนนั้นจะเป็นผีห่าซาตานตัวไหนก็ไม่รู้ ที่ทำให้นายกชวน ต้องเซ็นไปโดยการเสนอของสุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ว่ากันว่า เอ็มโอยู 2543 นั้น มีแนวความคิดริเริ่มในสมัยที่ ทักษิณ ชินวัตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไล่มาเรื่อย ๆ ทีนี้พอเซ็นเอ็มโอยู 2543 ไป พอถึงยุคทักษิณ ทักษิณก็เลยออก ทีโออาร์ แถลงการณ์ร่วมกับกัมพูชา
อุษณีย์ - สานต่อเลย
สนธิ - สานต่อไปเลย พอสานต่อปั๊บ ก็มีข้อตกลงอย่างไรก็ไม่รู้ ระหว่างทักษิณ หรือนพดล ปัทมะ ที่มารับงานทักษิณต่อ จะสังเกตอย่างหนึ่งว่า พอทักษิณหมดอำนาจ ออกไปต่างประเทศแล้ว ตั้งสมัคร สุนทรเวช ขึ้นมาแล้วคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คือนพดล ปัทมะ พอ นพดล มีหน้าที่ ที่จะทำให้กระทรวงการต่างประเทศสานต่อเอ็มโอยู 2543 เพื่อออกแถลงการณ์ร่วม การสานต่อออกแถลงการณ์ร่วม ก็เท่ากับเป็นการเปิดประตูให้ฮุนเซ็นเริ่มกระบวนการแรกของการที่จะหาเสียงกับพวกตัวเอง ก็คือการยึดปราสาทเขาพระวิหารคืนไป และจดทะเบียนเป็นมรดกโลก แล้วก็ฮุบพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร เป็นของเขาทันที ตอนนั้นจำได้ไหม ที่เขาไปยื่นต่อคณะกรรมการมรดกโลก ตอนนั้นผมจำได้ดีเลย ผมขึ้นปราศรัยบนเวทีมัฆวานรังสรรค์ ผมเป็นคนพูดว่า ทำไมถึงให้เขมรยื่นคนเดียว ทำไมไทยถึงไม่ยื่นด้วย
สโรชา- จำได้
สนธิ- ตอนนั้นยังไม่มีใครพูดถึงเลย ผมบอกทำไมไทยถึงไม่ยื่น ถามรัฐบาล ถามนายสมัคร สุนทรเวช ถามนายนพดล ปัทมะ ไม่มีใครตอบสักคน เลยกลายเป็นว่าเขมรยื่นฝ่ายเดียว เมื่อเขมรยื่นฝ่ายเดียวเราก็ประท้วงทันที พอเราประท้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วกระบวนการมรดกโลกก็เลิกไป เพราะว่าทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งรัฐบาลเป็นเนื้อเดียวกันหมด เมื่อเดินไปถึงจุดที่เราจะต้องเสียดินแดน 4.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นของเราให้กับเขมรไป โดยที่เรายึดหลักสันปันน้ำ ใครที่ออกมาอภิปรายในสภาคัดค้าน ถ้าไม่ใช่ชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายอภิสิทธิ์อภิปรายในสภาในฐานหัวหน้าฝ่ายค้าน พูดถึงเรื่องปราสาทเขาพระวิหารและมรดกโลก พูดถึงหลักสันปันน้ำ พูดว่าเอาไปไม่ได้เพราะเรายึดหลักสันปันน้ำแล้วจะต้องอยู่อย่างนี้เป็นของเรา แล้วใครที่ให้สัมภาษณ์ตลอดเวลาว่า ไทยไม่เสียดินแดนเพราะผมยึดหลักสันปันน้ำ ถ้าคำพูดนายอภิสิทธิ์เป็นความจริงแล้วไม่ตระบัดสัตย์ ผมอยากให้คุณหมอท็อปฟังให้ดีๆ ที่บอกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ขายชาติ แรงไป ไม่แรงเบาไปซะด้วยซ้ำ พรรคประชาธิปัตย์มีส่วนร่วมในการขายชาติและขายดินแดนครั้งนี้ ผมกล้าพูดอย่างนี้ ไม่อย่างนั้นรอดูเดือน มิ.ย. ปรากฏว่า นายกฯ อภิสิทธิ์พูดเรื่อย สันปันน้ำ ถ้านายกฯ อภิสิทธิ์ยึดหลักสันปันน้ำจริง 4.6 ตารางกิโลเมตร จะหลุดไปอยู่ในมือกัมพูชาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ถึงมีกำลังทหารตั้งอยู่ เมื่อมีกำลังทหารตั้งอยู่แสดงว่าพื้นที่นี้ยังมีความขัดแย้งอยู่ กัมพูชาไม่สามารถจดทะเบียนมรดกโลกได้ เมื่อไม่สามารถจดทะเบียนมรดกโลกได้ คำถามมีอยู่ว่า วันที่ สุวิทย์ คุณกิตติ ไปที่บราซิล ก่อนจะลงนามยอมรับข้อตกลงต่างๆ ยอมรับข้อเสนอ ยอมรับเอกสาร เพื่อยืดไปประชุมในปีหน้า เดือน มิ.ย. สุวิทย์ คุณกิตติ โทรถามอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าจะให้เซ็นไหม อภิสิทธิ์บอก เซ็นไปเถอะ
สโรชา- คุณสุวิทย์บอกว่าจะถอนตัวแล้วนะ
สนธิ- จะถอนตัว เพราะถ้าวันนั้นสุวิทย์ถอนตัวเรื่องก็จบตรงนั้น เพราะเขมรไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้คนเดียว
อุษณีย์ - เพราะเราไม่เอาด้วย
สนธิ- เพราะฉะนั้นแล้วมรดกโลกจะบอกว่า ให้เขมรมาคุยกับประเทศไทยให้รู้เรื่องก่อน พอเราติงตรงนี้ไป นายกฯ อภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์บอกว่า ไม่ใช่นายกฯ ส่งลิ่วล้อมาพูด บอกการที่เซ็นชื่อลงไปนั้นเพื่อให้สิทธิ์ในการชี้แจง คุณจะไปชี้แจงอะไร เพราะการที่คุณเซ็นนั้น ไม่ใช่เซ็นเพื่อคุณไปชี้แจง คุณเซ็นนั้นคุณยอมรับข้อเสนอของเขมรหมดแล้ว นี่นายกฯ อภิสิทธิ์โกหกอีกแล้ว
สโรชา- เอกสารชัดเจนนะคะ
สนธิ- ชัดเจน โกหกอีกแล้ว
สโรชา- ที่คุณสุวิทย์เซ็นไป ซึ่งเราก็พูดกันหลายครั้งแล้ว
สนธิ- คือพูดง่ายๆ ว่าพอถูกจับได้ ตัวเองก็อ้างไปทันทีบอกว่า จะได้มีสิทธิ์ชี้แจง คุณจะไปชี้แจงอะไร เพราะที่คุณเซ็นไปน่ะคือคุณยอมรับเอกสารที่เขมรเสนอทุกอย่าง ก็เท่ากับว่าเป็นหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ได้คัดค้านเขมร เพราะฉะนั้นแล้ว คุณหมอท้อปใช่ไหม คุณหมอท้อปพวกคุณนี่ขายชาติ ผมยืนยันเดี๋ยวนี้ พวกคุณนี่ขายชาติ ผมยังมีชีวิตอยู่ถึงเดือนมิถุนายน ปีหน้า แล้วผมกับผมมาคอยดู ว่าเขมรมันจะได้หรือเปล่า 4.6 ตารางกิโลเมตร และมิหนำซ้ำ เขมรมันก็เริ่มเอาคนของมันออก แล้วคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้ทหารไทยก็ออกมาแล้ว ใครเป็นคนสั่งให้ทหารไทยออกล่ะ
อุษณีย์ - ก็ต้องเป็นเราสิคะ
สนธิ- ต้องเป็นเรา
สโรชา- นายกฯ เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ถอนนะ
สนธิ- แต่ว่าผู้สื่อข่าวญี่ปุ่น วันนี้มันมาเจอ อ.ปานเทพ สันปันน้ำ มันบอกว่ามันเพิ่งสัมภาษณ์ทางเขมรมา แล้วมันบอก เห็นเลยว่าทหารไทยถอนแล้ว
สโรชา- เขาเพิ่งไปลงพื้นที่มา
อุษณีย์ - สำนักข่าวอาซาฮี
สนธิ- สำนักข่าวอะไรนะ
อุษณีย์ - อาซาฮี
สนธิ- อาซาฮี เขาเพิ่งไปลงพื้นที่ที่เขาพระวิหารมา เขายืนยันว่าทหารไทยถอนแล้ว นายกรัฐมนตรีครับ นายกรัฐมนตรีจะโกหกคนไทยไปอีกกี่ครั้ง แล้วผมจะเตือนด้วยนะ หมอท้อป นายกรัฐมนตรีนะ เมืองไทยปีหน้าถ้ากรรมการมรดกโลกเขายอมรับว่าเป็นมรดกโลก แล้วต้องเสียพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร นายกรัฐมนตรีคือหัวขบวนการทำให้ประเทศไทยเสียดินแดน
อุษณีย์ - ตอนนั้นแกยุบสภาไปแล้วมั้ง
สนธิ- ยุบสภาไปแล้ว เมษายน
สโรชา- ยุบหนีแล้ว
สนธิ- ยุบหนีไง
สโรชา- ยุบหนีไปแล้ว
สนธิ- ทำเป็นอยู่อย่างเดียวคือวิ่งหนีปัญหา น่าเสียดาย วันนั้นที่พี่สุวิทย์ คุณกิตติ โทรมา ถ้านายกฯ รักชาติรักแผ่นดินจริง ไม่ได้รักหน้าตาตัวเองในสากล ก็บอกว่าคุณสุวิทย์ อย่าไปเซ็น ถ้าอย่าไปเซ็น ถอนตัวออกมา มันต้องไปเริ่มตั้งต้นใหม่
สโรชา- คือทุกอย่างชะงัก เขาจะต้องส่งกัมพูชามาคุยกับเราก่อน
สนธิ- ต้องส่งกัมพูชามาคุยกับเราก่อน แน่นอน
สโรชา- แต่สิ่งที่คุณสุวิทย์ลงนาม ขออนุญาตภาพกราฟฟิกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ ย้ำว่าสิ่งที่คุณสุวิทย์ลงนามรับทราบไปเมื่อครั้งน้น ข้อแรกที่พูดถึงเอกสารตามหมายเลข ว่าได้รับแล้ว ข้อที่ 2 อ้างถึงมติคณะกรรมการโลกครั้งที่ 31 ครั้งที่ 32 ครั้งที่ 33 โดยเอกสารในแต่ละครั้งก็อ้างถึงเอกสารที่มีการกล่าวถึงแผนที่ 1:200,000 อยู่ ข้อที่ 3 แจ้งให้ทราบว่าศูนย์มรดกโลกได้รับเอกสารจากรัฐภาคี คือกัมพูชา เรียลร้อยแล้ว ข้อที่ 4 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป เพิ่มเติม ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ โดยรัฐภาคี เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของเขาพระวิหาร และข้อที่ 5 ตัดสินใจพิจารณาที่ยื่นเสนอโดยรัฐภาคีในการประชุมครั้งที่ 35 ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วย
สนธิ- ถูกต้อง นี่คือการเซ็นรับเอกสารท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชม ท่านแม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ฟังให้ดีๆ นี่คือการเซ็นรับเอกสาร ไม่ได้เซ็นแล้วเพื่อจะมีสิทธิ์ไปชี้แจง คุณจะไปชี้แจงอะไรเขา คุณจะไปค้านกับเขา เขาก็ถามว่าแล้วคุณเซ็นรับเอกสารทำไม คุณจะค้านอะไรเขา โอย ท่านประธานมรดกโลกครับ ผมจะขอค้านครับ ผมขอค้านว่าดินแดน 4.6 ตารางกิโลเมตร นั้นเป็นของไทย ไม่ใช่ของเขมรครับ ยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่ เขาบอกว่าขอประทานโทษครับ คุณเซ็นไปแล้วนี่ รับเอกสารแล้ว และเอกสารเขมรมันชัดเจน มันใช้แผนที่ 1:200,000 คุณหมอท้อป ใครขายชาติ คุณหมอท้อปพูดผิดพูดใหม่ได้ คุณอายุยังน้อย คุณมีอนาคตทางการเมือง แต่คุณอย่าหน้ามืดตามัว เรื่องชาติ เรื่องบ้านเรื่องเมือง เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ คุณอย่าทำทุเรศๆ จะฉิบหายกันหมด
สโรชา- ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วเหรอคะ
สนธิ- เราทำได้สิ เราต้องไม่ถอนทหารไง
สโรชา- แล้วกดดันให้เขาออกไปจากพื้นที่
สนธิ- เรากดดันเขาออกจากพื้นที่ เราต้องถอนทหารแล้วเราต้องยืนยันเลยว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรนี้ เป็นพื้นที่ของเรา และเราไม่ยอมรับที่ดิน 1:200,000 เมื่อยังมีสันปันน้ำที่ชัดเจนอยู่ เพราะว่าพื้นที่เขาพระวิหารและ 4.6 บริเวณนั้นอยู่ในส่วนของสันปันน้ำ อยู่ในพื้นที่พรมแดน 195 กิโลเมตร ซึ่งเรามีสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้ว เราทำได้ ตามนี้ ดูนะครับ ตามแนว เรายืนยันได้เลย แล้วเราก็บอกว่าปราสาทตามมติศาลโลกไม่เป็นไร ก็คือตามเส้นทางสีฟ้า คุณก็เอาไปแค่นั้นพอ นอกนั้นยังเป็นของเราอยู่ ผมจะบอกให้พี่น้อง ท่านผู้ชมทางบ้านครับ ท่านจะรักพรรคประชาธิปตย์ ท่านจะรักนายฯ อภิสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ผมยืนยันกับท่านวันนี้ ผมยังมีชีวิตอยู่ถึงปีหน้า ถ้ายังเป็นอย่งนี้อยู่เราเสียดินแดนแน่นอน และเราเสียไปแล้วด้วย เราเสียไปแล้ว เราเสียเพราะความเจ้าเล่ห์แสนกลของคนที่ชื่ออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แล้วหมอท็อป อย่าทะลึ่งมาพูดอะไรซี้ซั้ว คุณไม่รู้เรื่องหรอก นี่คือข้อเท็จจริง ข้อแรก ผมเตือนความจำนิดหนึ่ง คุณบอกว่าคุณให้นายสุวิทย์ คุณกิตติ เซ็นไป เพื่อที่จะมีสิทธิ์ชี้แจง หลักฐานการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ของพวกลิ่วล้อของนายกฯ นี่ชัด แต่ข้อเท็จจริงอย่างที่คุณแอ้มพูด ว่าที่สุวิทย์ คุณกิตติเซ็นไป คือเซ็นยอมรับ 4 ข้อ ไม่ได้เกี่ยวกับการมีสิทธิ์ชี้แจง เมื่อคุณยอมรับแล้ว คุณจะไปชี้แจงอะไรล่ะ ถ้าคุณจะไปชี้แจงเป็นอย่างอื่นที่ต่างกว่าที่คุณยอมรับ เขาก็จะถามคุณสั้นๆ คำนึง เอ๊ะ คุณเซ็นมาแล้วนี่ครับ แล้วคุณจะตอบเขาอย่างไรตอนนี้ เพราะฉะนั้นแล้วการที่นายกฯ ให้สุวิทย์เซ็น เหตุผลก็เพราะต้องการรักษาหน้าตัวเองในภาพพจน์ทางสากล นายกรัฐมนตรีคนนี้รักหน้าตาตัวเองทางสากลมากกว่ารักชาติ รักบ้านรักเมือง ผมกล้าฟันธงตรงนี้ ไม่นาน มิถุนายน 4.6 ตารางกิโลเมตร คณะกรรมการมรดกโลกตัดสินให้เป็นของเขมร และที่สำคัญก็คือ ใครอยู่เบื้องหลังการสั่งทหารไทยถอนออกมา วันนี้พิสูจน์ชัด ผู้สื่อข่าว ญี่ปุ่น อาซาฮี ยืนยันกับ อ.ปานเทพ ว่าทหารไทยถอนตัวเรียบร้อยแล้ว นี่คือเสียแดนแดนไปเรียบร้อยแล้ว ฉิบหายไปแล้ว ผมไม่รู้ว่าพวกคุณเล่นการเมืองแบบไหน พรรคประชาธิปัตย์ คุณเล่นการเมืองแบบไหนกันแน่ คุณไม่ต้องมาโกรธผมหรอก ผมนี่หลักการชัดเจน ยื่น ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นนายสมัคร สุนทรเวช นายนนพล ปัทมะ หรือแม้กระทั่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือนายกษิต ภิรย์ ผมยืนยันได้ว่าคุณเสียดินแดนไปเรียบร้อยแล้ว แล้วคอยดูมิถุนาฯ หน้า แล้วคุณยุบสภาหนีปัญหานี้ คอยดูสิ แล้วคุณอย่าทะลึ่งวันนั้นมาบอกว่าผมไม่ได้เป็นรัฐบาล เพราะผมยุบสภาไปแล้ว ทั้งหมดเกิดขึ้น คุณสามารถยุติไม่ให้ใครเสียดินแดนได้ด้วยการให้สุวิทย์ คุณกิตติ ถอนตัวออกจากมรดกโลก คุณก็ไม่ยอมทำ เพราะคุณกลัวว่าต่างชาติจะว่าคุณ คุณต้องรักษาภาพพจน์คุณ 2 คุณแอบไปตกลงอะไรกับฮุน เซน ฮุน เซน มันถึงมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ แสดงว่ามันให้สัมภาษณ์เพราะว่าต้องมีคนในรัฐบาลไปตกลงกัน ถ้าไม่ใช่กษิต ภิรมย์ ก็คุณนี่ล่ะ ไปตกลงกับมันว่าเดี๋ยวคุณจะถอนทหาร คุณก็รู้ว่าการถอนทหารของคุณก็เท่ากับคุณยอมรับว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรนั้น ให้กับเขมรเป็นมรดกโลก ถ้าคุณยอมรับเช่นนั้นก็เท่ากับคุณยอมรับแผนที่ 1:200,000 เท่ากับคุณตบหน้าตัวคุณเองที่คุณบอกว่าคุณยึดหลักสันปันน้ำ ใครโกหกใครกันแน่
สโรชา- สิ่งที่ชัดเจน
สนธิ- อย่างนี้เข้าใจดีไหม
อุษณีย์ - เข้าใจดีค่ะ แต่มีคำถามอยู่นิดเดียวว่า ทำไมเขาไม่ฟังเสียงเรา เราก็พอเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเรา แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองที่ออกมา อ.สมปอง ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
สนธิ- เก๋ วันนี้หน้าตานายกฯ สำคัญที่สุดในชีวิต
อุษณีย์ - ไม่ฟังใครทั้งสิ้น
สนธิ- ไม่ฟังใครทั้งสิ้น ชาติจะเป็นยังไงไม่สำคัญ ขอให้หน้าเขาอยู่เหมือนเดิม
อุษณีย์ - กระทั่งวันนี้มีอดีตผู้พิพากษา
สนธิ- อดีตผู้พิพากษา ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ศ.ดร.สมปอง คุณนาม ยิ้มแย้ม ผู้หลักผู้ใหญ่เตือนเขาแล้วเขายังไม่ฟัง ผมจะเตือนอย่างหนึ่งนะ ผมเตือนไปที่พี่ชวน หลีกภัย พี่บัญญัติ บรรทัดฐาน คุณพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล พวกคุณเป็นผู้ที่สร้างพรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปัตย์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคขายชาติ และผมยืนยัน จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคขายชาติ ไม่เกินมิถุนายนนี้แน่นอน 2554
สโรชา- ได้เห็นนะคะ
สนธิ- 2554 ได้เห็นแน่นอน
สโรชา- เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะ เราพักกันก่อน แล้วเดี๋ยวเรากลับมายังมีประเด็นเรื่องของวิคเตอร์ บูท ประเด็นวิกิลีกส์ และประเด็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของศาลไทยในเวทีสากล สักครู่เดียวค่ะ