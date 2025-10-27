คำต่อคำ “สนธิ”จี้ “มาร์ค”หยุดดื้อ เลิกเอ็มโอยู.43-ลั่น 25 ม.ค.พร้อมติดคุกป้องดินแดน

"สนธิ" ย้ำ นายกฯ ต้องเลือกประเทศชาติ มากกว่าเอาใจเขมร เลิกดื้อ เลิกเอ็มโอยู 2543 ถ้ากล้าทำตนยินดีไปกราบขอโทษ เผยรัฐบาลแอบเจรจาเขมรขอเปิดเขาพระวิหาร แต่บังอาจกำหนดวันที่ 5 ธันวาฯ เป็นวันเปิดปราสาท ถือว่าเลวบัดซบ ลั่นพันธมิตรชุมนุม 25 ม.ค.ไม่มีถอย ยอมถูกจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินปกป้องดินแดน
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 ช่วงที่ 2 นายสนธิ ลิ้มทองกุล นางจินดารัตน์ เจริญชัยชนะ และนางสาวอุษณีย์ เอกอุษณีย์ ดำเนินรายการ
จินดารัตน์ - สวัสดีค่ะคุณสนธิ
สนธิ - สวัสดีครับ
จินดารัตน์- ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นรายการนะคะคุณผู้ชม เพียงแต่ว่า ช่วงแรกของรายการนั้นเราคิดว่าน้ำจิ้มมันเผ็ดแสบร้อน
อุษณีย์- ซีฟู้ด
จินดารัตน์- น้ำจิ้มซีฟู้ด เพียงแค่น้ำจิ้ม คุณสุเทพก็ คือจริงๆ เขาแบ่งบทกันเล่นกับท่านนายกฯ คนหนึ่งออกมาด่า คนหนึ่งก็ออกมาเตือน ภาพคนหนึ่งเลวคนหนึ่งก็ดี เป็นบทบาทของประชาธิปัตย์ที่เล่นกันมาอย่างยาวนาน
สนธิ- เก่งครับ บทบาทนี้เป็นบทบาทที่ได้ตุ๊กตาทองมาตลอด แต่เผอิ๊ญเผอิญมาเล่นในยุคที่พันธมิตรฯ มีปัญญา พอเจอคนมีปัญญาแล้วหลอกได้ไม่นาน ก็เลยต้องกลับไปกลับมา ไม่สังเกตหรอ เคยมีที่ไหนที่นายกฯ อภิสิทธิ์ ถูกจับโกหกได้กลางสภา
จินดารัตน์- ระยะหลังๆ คุณอภิสิทธิ์อารมณ์ฉุนเฉียวพอสมควร
สนธิ- มากพอสมควร
จินดารัตน์- เพราะทำอะไรรู้ทันหมด
สนธิ- ประเด็นคือ การเป็นนักการเมืองขอให้มีความซื่อสัตย์ต่อคำพูด ผมพูดอะไร แอนพูดอะไร เก๊พูดอะไร พวกเราพูดอะไร เราไม่เคยทบทวนเลย เพราะเราพูดความจริง พูดวันนี้อีก 10 ปีพูดใหม่ก็เหมือนเดิม เพราะเราไม่ได้บิดเบือนคำพูดเรา จำได้ไหมผมเคยพูดว่า นายกฯ อภิสิทธิ์เหมือนแมงมุม เหมือนแล้ว คือยกตัวอย่างเรื่องการเสียดินแดน ผมพูดมาตลอด ผมบอกนายกฯ มีทางเลือก 2 ทางเท่านั้น ทางเลือกทางแรกคือ ยกให้เขมรเลย เขมรเอาอะไรให้ไป แต่อีกทางหนึ่งคือ ต้องยืนข้างประชาชน คือว่าแข็งกับเขมรบอกว่าไม่ได้เราไม่เห็นด้วย แต่นายกฯ ลึกๆ ไม่อยากจะขวางเขมร แต่ขณะเดียวกันไม่อยากแสดงออกว่าเห็นด้วยกับเขมร เพราะกลัวว่าจะเสียภาพพจน์ ด้วยเหตุนี้มันก็เลยยึกยัก เท่ากับเอาเชือกมามัดตัวเอง พอทำไปสักพักหนึ่งเขมรรุกแบบนี้จะชนตรงๆ ก็ไม่กล้าเพราะไม่อยากชน 1.อยากรักษาสันติภาพ 2.อยากรักษาหน้าตา แล้ว 3.ตัวเองเป็นคนยืนยันเอ็มโอยู 2543 ดี ก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรกับเขมร พอเฉยๆ เห็นด้วยกับเขมรก็โดนเรากระทุ้ง พอโดนเรากระทุ้ง โดนเราเปิดโปงเลยต้องหยุด เลยกลายเป็นคนชักเข้าชักออก เหมือนการสร้างใยแมงมุม มัดไปเรื่อยๆ ตอนนี้นายกฯ จะขยับไม่ออก เพราะว่าเมื่อมติมรดกโลกกลางปีหน้ามาถึงแล้วนายกฯ ขยับไม่ออกเด็ดขาด
อุษณีย์- นอกจากยุบสภาหนี
สนธิ- นอกจากยุบสภาหนีก่อน
จินดารัตน์- พันธมิตรฯ หลายท่านส่งข้อความมา อยากฟังคุณอภิสิทธิ์ใจกล้าพูดเหมือนคุณทักษิณหน่อย ที่บอกยูเอ็นไม่ใช่พ่อ จะได้ยินไหมจากปากของคุณอภิสิทธิ์
สนธิ- ไม่มี เพราะว่านายกฯ ต้องการภาพ ต้องการภาพในอาเซียน ต้องการภาพในโลกนี้ ว่าตัวเป็นนายกรัฐมนตรีรักสันติภาพ ฮุน เซน เลยใช้จุดอ่อนของนายกฯ ที่ต้องการรักษาภาพ รุกเอาๆ
อุษณีย์- เดี๋ยวเราจะคุยถึงกรณีการแถลงข่าวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่นัดชุมนุมวันที่ 25 มกราคม 2554 เลื่อนจาก 11 ธันวาคมนี้ แต่ไปที่เรื่องของแจก iPad, iPhone
จินดารัตน์- iPhone4 กับ iPad ทีมเอเขากระแนะกระแหนทุกวัน เขาบอกว่าไม่มีคนดูเขาเลยเอาของมาล่อ ไม่เป็นไรค่ะคนดูน้อยวัดกันที่ SMS วันนี้กระหน่ำส่งกันเข้ามา เงื่อนไขเดิมนะคะ ส่งกันตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ เราจะรวบรวมทั้งหมดจนถึงปีใหม่
อุษณีย์- ทุกสัปดาห์
จินดารัตน์- ใครส่งมากที่สุด 1-50 อันดับแรก เรามาจับสลากกันว่าใครจะได้ iPad ใครจะได้ iPhone4 ถือว่าเป็นของขวัญจากทางรายการ แต่ว่าทรูมูฟเขาให้มา
SMS พิมพ์ N1 เว้นวรรคตามด้วยข้อความ ส่งมาที่ 4850770 โทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ได้ 0-2629-4433
จินดารัตน์- ถึงเรื่องที่พันธมิตรฯ แถลงออกมา บางคนบอกว่าฟังแถลงการณ์ของพันธมิตรฯ แล้วรู้สึกว่า เป็นปัญญาชนอย่างแท้จริง พูดจากันรู้เรื่อง มีเหตุมีผลว่า ถ้าช่วงจังหวะเวลาไม่เหมาะเราก็เลื่อน เลื่อนนั้นเราก็มีเหตุผล ตกลงจากวันที่ 11 ไปเป็นวันที่
อุษณีย์- 25 ม.ค.2554 ปีหน้า ระหว่างนี้เราจะเดินสายทั่วประเทศให้ความรู้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งตารางออกมาแล้ว
จินดารัตน์- ที่แรกคือ เสาร์ที่ 11 ธ.ค.ที่ศรีสะเกษ ติดต่อคุณจุ๋ม คุณขวัญดิน ได้นะคะ อังคารที่ 14 ธ.ค.ไปที่อุดรธานี โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ติดต่อที่คุณปอน ศุกร์ที่ 17 ธ.ค.ไปชลบุรี ชายทะเลติดร้านอาหารทับทราย ติดต่อพี่วาย
สนธิ- มีเบอร์ไหมล่ะ
จินดารัตน์- มีค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นจอให้ เสาร์ที่ 18 ธ.ค.เราจะไปที่หาดใหญ่ สงขลา ห้องทองจันทร์ มอ. ติดต่อพี่ป๋อง 082-7820157 ส่วนอังคารที่ 21 ธ.ค.ภูเก็ต ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ติดต่อพี่ป๋อง พฤหัสฯ ที่ 23 ธ.ค.ไปขอนแก่น กำลังดูสถานที่อยู่ เสาร์ที่ 25 นครราชสีมา โรงแรมจอมสุรางค์ เฮียพจน์ พฤหัสฯ ที่ 6 ม.ค.ธรรมศาสตร์หอประชุมใหญ่ งานนี้สงสัยล้นทะลักแน่นอน เสาร์ที่ 8 ม.ค.ต้นปีหน้า ที่เพชรบุรี โรงแรมรอยัลไดมอนด์ ติดต่อเฮียอ้า เสาร์ที่ 15 ม.ค.ที่เชียงใหม่ สถานที่เราแจ้งอีกครั้ง พุธที่ 19 ม.ค.กาญจนบุรี ที่โรงเรียนผู้นำ ที่กองทัพธรรมติดต่อได้เลยค่ะ
อุษณีย์- พูดถึงแถลงการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เรื่องการเลื่อนการชุมนุม เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีถอนตัวจากมรดกโลก ถอนเอกสารทั้งหมดที่เคยทำข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นเขตแดนกับกัมพูชา
จินดารัตน์- ก่อนไปถึงเรื่องนั้น ถามนิดได้ไหมคะ วันนี้มีนักข่าวถามท่านนายกฯ คุณสนธิคงได้เห็นท่าทีท่านนายกฯแล้ว บอกว่า นัดแนะแกนนำพันธมิตรฯ ปฏิเสธพบนายกฯ ท่านนายกฯ บอกว่า ไม่ต้องมารับอะไรผม เพราะยังไม่ได้นัด แสดงถึงอะไรบางอย่าง คุณผู้ชมเห็นแล้วคงรู้สึกคล้ายๆ กันคงไม่ต้องพูดแล้ว
อุษณีย์- เป็นการตอบโต้ที่คุณสนธิเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวว่า มีการประสานงานขอนัดพบแกนนำพันธมิตรฯ 5 ท่านที่บ้านพิษณุโลก ช่วงบ่าย 3 แกนนำไม่อยากไปพบปฏิเสธไปเพราะไม่รู้จะเชื่อคำพูดรัฐบาลได้อีกหรือเปล่า พลิกไปพลิกมาหลายรอบ นายกฯ คงรู้สึกงอน ไม่พอใจ บอกว่ายังไม่ทันได้นัด ไม่จำเป็นต้องตอบรับ ไม่ได้นัดหารือแค่นัดแนะเฉยๆ
จินดารัตน์- ต่างกันตรงไหน เหมือนเด็กน้อย ต้องกะฟัดกะเฟียด อย่าโกรธเลยนะคะท่านนายกฯ เห็นท่าทีท่านแล้วนับวันยิ่งรู้สึกว่าท่านจะเก็บอาการไม่อยู่ เวลาดกรธ หงุดหงิดโมโห คุณอภิสิทธิ์คนเดิม กำลังจะค่อยๆจางหายไป คุณอภิสิทธิ์ตัวจริงเสียงจริงมันจะค่อยๆโผล่มาทีละน้อยทีละน้อย แล้วคนที่เคยรักชอบนายกฯ หลายคนเริ่มรู้สึกตะขิดตะข่วงใจ ว่าบางทีท่านนายกฯ ท่าทีของท่านมันแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของท่านออกมาแล้ว จะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการชม
อุษณีย์- ในการให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์ นอกจากพูดการนัดแนะแล้วที่ปฏิเสธยังพูดถึงเรื่องของการถอนตัวจากมรดกโลก ปฏิเสธข้อเรียกร้องของภาคประชาชน แกนนำพันธมิตรที่บอกให้ถอนตัว คุณอภิสิทธิ์อ้างว่ามรดกโลก ยังเชื่อในคำพูดของประเทศไทย ถึงไม่ยอมให้มีการรับรองแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร
จินดารัตน์- เชื่ออะไร ก็คือต้องบอกว่าทุกคนเชื่อตามแผนที่ 1 ต่อ 2 แสนหรือเปล่า พูดไม่หมดนะ ไม่งั้นยูเนสโก้เขาจะให้เงินทางเขมรไปสร้างพื้นที่รอบบริเวณปราสาทเขาพระวิหารซึ่งเป็นพื้นที่ของเราเหรอตั้ง 50,000 เหรียญ แสดงว่าต่างชาติเขาคิดกันอย่างไร เขารู้สึกกันอย่างไร เดี๋ยวปีหน้ามีการประชุมมรดกโลกคงจะได้เห็นกันแล้วว่า ฝีมือใครที่ทำให้เสียดินแดน
สนธิ- เสียดินแดนแน่นอนคุณแอน ผมถึงบอกว่า ท่านนายกฯ ท่านกินไม่ได้นอนไม่หลับหรอก เพียงแต่ว่าท่านจะเอาเกมการเมืองอะไรไปคลิกตรงนี้ ท่านดื้อ ท่านรั้นมาก ถ้าท่านถอน MOU 2543 มา แล้วท่านจะให้ผมไปกราบขอโทษท่านผมจะทำให้ ผมคิดว่าท่านอย่าเอาชาติบ้านเมืองมาแลกกับความเป็นตัวตนหรืออัตตาเลยขอร้อง อย่าเลย อย่างไรก็เสียดินแดน เพราะว่า ถ้าวันนั้นท่านบอกให้สุวิทย์ คุณกิตติ บอกว่าอย่าไปเซ็น ให้ถอนตัวออกจากกรรมการมรดกโลก วันนี้เรามีเกมที่เราจะเล่นได้ วันนี้เราเล่นไม่ได้แล้ว เพียงเพราะว่าท่านกลัวเสียหน้า ท่านมีความรู้สึกว่าท่านไม่อยากไปทำให้ต่างชาติมาว่าท่านทำให้ท่านเสีย วันนี้ท่านต้องคำนึงถึงประเทศไทย เหมอืนกับที่นายสุเทพ พูดตลอดเวลา ว่านายกฯ อภิสิทธิ์ต้องทำงานเพื่อประชาชน เพื่อประเทศไทย แต่นี่ท่านไม่ได้ทำงานเพื่อประเทศไทย ท่านทำงานเพื่ออัตตาตัวท่านเอง สิ่งที่น่ากลัว น่ากลัวตรงนี้
อุษณีย์- หลายต่อหลายครั้ง คุณอภิสิทธิ์ พูดว่า MOU43 ทำให้ทางกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร และบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบไม่ได้ แต่หลายต่อหลายครั้ง คุณอภิสิทธิ์ ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด นี่เป็นหลักฐานตัวหนึ่งที่วันนี้นำมาเสนอในเมืองไทยรายสัปดาห์ โดยเขาพูดถึงเอกสารที่กัมพูชา เดินแผนที่เหนือกว่าประเทศไทย กัมพูชามีการทำหนังสือและเอกสารไปฟ้องมรดกโลก โดยบอกว่าไทยละเมิด MOU43
จินดารัตน์- แล้วเราเคยค้านเขาบ้างไหม
อุษณีย์ - ไม่รู้ เรารู้เรื่องหรือเปล่า ปรากฏว่าข้างในเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ด้านหน้าพูดถึงบอกว่า ปราสาทพระวิหารที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกำลังตกในภาวะของการถูกคุกคาม และตกเป็นเป้าความเสียหาย ด้านในจะมีการพูดถึงรายละเอียด ที่มาที่ไป เรื่องกรณีขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร และมีการแสดงหลักฐานที่บอกว่า ทหารไทย หรือกองกำลังติดอาวุธ บางครั้งเขาพูดอย่างนั้น ที่มาจากฝั่งไทย รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นของกัมพูชา โดยพื้นที่ที่เป็นของกัมพูชา กัมพูชาไปอ้างเส้นเขตแดน 1 ต่อ 200,000
จินดารัตน์ - ที่ฝรั่งเศสทำไว้ฝ่ายเดียวนะค่ะ
อุษณีย์- แล้วกินอนาบริเวณของไทย แต่เขาอ้างว่าเป็นของเขา ส่วนตัวสีแดงๆ ที่เห็น
จินดารัตน์- พื้นที่นี้จริงๆ ตามสันปันน้ำ เป็นของเรา
อุษณีย์ - ถ้าเป็นเส้นนี้เป็นเส้นที่ถูกต้อง
จินดารัตน์ - แต่วันดีคืนดี พอเขาไปบอก ยูเนสโก คือเราคงไม่ได้เถียงอะไรมั้ง เหมือนเด็กทะเลาะกัน ว่า อันนี้มันเป็นของฉัน อันนี้มันเป็นของเธอ ทะเลาะกันพอเด็กคนหนึ่งไปบอกผู้ใหญ่ว่า อันนี้มันเป็นของหนู ไอ้นี่มันแย่งไป แต่เราไม่เคยพูด ไม่เคยปริปาก แล้วจะให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่ายังไง อันนี้ก็ไม่ได้ให้เกียรติยูเนสโกถึงขนาดว่า เป็นผู้ใหญ่มาตัดสินเราได้นะ เพราะจริงๆ แล้วคุณอภิสิทธิ์ต้องกล้าหาญ ต้องกล้าพูดว่า เขมรก็ไม่ใช่พ่อ ยูเนสโกก็ไม่ใช่พ่อ
อุษณีย์ - นี่ค่ะ เอกสารที่ทำอ้างอิงพื้นที่ 1 ต่อ 200,000 แล้วขีดเส้นแดงว่า เป็นเส้นแดนของเขตกัมพูชา รอบปราสาทพระวิหาร ตัวแดงๆ เป็นภาพของการเคลื่อนไหวของกองกำลังกองทัพฝ่ายไทย ที่เข้าไป จริงๆ เข้าไปพิทักษ์รักษาอธิปไตยของไทย แต่กัมพูชาไปโป้ปดกับยูเนสโกว่า บุกรุกเข้าไปในอธิปไตยของกัมพูชา
จินดารัตน์- นั่นแหละ เรื่องมันเกิดขึ้นวันที่ 15 กรกฎาคม ที่เป็นการกล่าวอ้างของกัมพูชาต่อยูเนสโก ที่บอกว่า ทางการไทยส่งทหารเข้าไปรุกล้ำปะทะเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว ตามแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ยูเนสโกเลยให้เงินกัมพูชาไปทำนุบำรุงซ่อมแซมส่วนที่ว่านี้
อุษณีย์- เหมือนเป็นการตอบรับ
จินดารัตน์ - 50,000 เหรียญ ค่ะ นอกจากนี้ ในการประชุม เจบีซี คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ที่มีเอกสารคำปราศรัยของนายวา คิม ฮอง รัฐมนตรีอาวุโสรับผิดชอบกิจการชายแดนของกัมพูชา เขาประชุมกันเมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ปี 52 ฝ่ายไทยมิได้ทักท้วง แม้แต่คำเดียว นายวา คิม ฮอง บอกว่า ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 การละเมิดมาตรา 5 ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทำหลักเขตแดน ทางบกไทย-กัมพูชา MOU2543 โดยทหารไทยในพื้นที่ดงรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทพระวิหาร ปราสาทตาเมือน และอื่นๆ ได้ก่อให้เกิด 3 ประการใหม่ที่ประเด็นยังคงค้างอยู่ อย่างไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชา ยังยึดมั่นที่จะอดกลั้นที่สุดเพื่อให้มีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีและฉันท์มิตร ฝ่ายไทยนั่งนิ่งเงียบไม่มีใครปริปากที่จะบอกว่าตรงนี้มันเขตแดนของฉัน ไม่ใช่ของแก ทุกคนเงียบ นั่นหมายถึงว่าการยอมรับใช่ไหม
และมันยังมีมากกว่านั้นคุณเก๋ เรื่องของการที่ถอยกำลังทหารออกมาทั้ง 2 ฝ่าย โดยยังไม่มีการเห็นชอบจากรัฐสภา นี่เป็นการหมกเม็ดอีกประเด็นด้วย
น่าสนใจมากคะ เรื่องราวเหล่านี้ คุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้จากผู้รู้ของเราหลายท่านที่จะเดินสาย
สนธิ- เอางี้ดีกว่า เรื่องนี้ผมยิ่งฟังยิ่งอ่อนใจ ผมอ่อนใจถึงความดื้อของนายกฯคนนี้ คือผมเป็นห่วงนายกฯ คนนี้มาก ผมเห็นว่าเขายังหนุ่มยังแน่นอยู่ ยังมีโอกาสทำงานให้ชาติบ้านเมือง ผมกลัวว่าถึงวันนั้นแล้ว เมื่อมันเสียดินแดนแล้ว เขาอยู่ประเทศไทยไม่ได้แน่ เขาจะพังทลายหมดเลย ทั้งตระกูลด้วย แล้วแม่ยกเขาทั้งหลายก็จะฝันสลายอกหัก แตกสลายเป็นเสี่ยงๆ คือมาทะเลาะอะไรกันกับเรื่องชาติบ้านเมืองใช่ไหม ถามว่า ถ้าเราถอนตัวออกจากมรดกโลก หรือถามว่า เราเพียงแต่บอกว่า MOU 2543 ผมขอยกเลิกเพราะว่า คุณละเมิดข้อตกลงไปหลายข้อแล้ว ในเมื่อนายกฯ อภิสิทธิ์เองก็พูด ผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อม ทหารไทยพร้อมอยู่แล้ว แต่นักการเมืองเราขี้ขลาดตาขาว เพียงแค่นี้เองมันจะตายหรือ เขมรไม่ใช่พ่อเรา ฮุนเซนก็ไม่ใช่พ่อเรา นอกจากไม่ใช่พ่อเราแล้ว มันยังเลว ชาติชั่ว มันเคยด่าอภิสิทธิ์ เป็นหมูเป็นหมา แล้วมันยังเป็นที่ซ่องสุมไอ้พวกผู้ก่อการร้ายอย่างไอ้กีร์ ใช่ไหม
วันดีคืนดีเอาทักษิณแต่งตั้งเข้ามาเป็นที่ปรึกษา คุณลืมไปหมดเลยเรื่องพวกนี้ แล้วคุณทำไมจะต้องไปเอาใจมัน คุณต้องเอาใจประเทศไทย ชาติบ้านเมือง คุณอย่าให้เสียดินแดนในยุครัชกาลที่ 9 เพราะเราเสียดินแดนรัชกาลที่ 5 น่าจะเป็นรัชกาลสุดท้ายที่เสียดินแดน ไม่ใช่ยุคนี้ คุณไปแคร์อะไร ไม่ต้องแคร์อะไรทั้งสิ้น คุณต้องแคร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คุณต้องแคร์ประเทศไทย ประชาชนคนไทย คุณไปแคร์อะไรกับการที่ต่างชาติมันจะมอง สมัยอยู่ IMF ที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างเรื่อง ต่างชาติมันเคยให้อะไรเราไหม มันมาสูบเลือดเนื้อเราทั้งนั้น แล้ววันนี้คุณยังหลงในฝรั่งต่างชาติได้อย่างไร เอาคนไทยเป็นหลัก เอาธรรมนำหน้า ผมถึงบอกผมอ่อนใจเรื่องนี้ไง แล้วผมจะพูดต่อหน้าทุกคน ต่อหน้าแม่ยกคุณอภิสิทธิ์ด้วย ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่แถวสุขุมวิทให้รู้ ว่าเสียดินแดนแน่นอนเดือนมิถุนายน กรกฎาคม แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็จะดิ้นไม่ออกตอนนั้น เพราะไม่รู้ว่าจะดิ้นด้วยข้อแก้ตัวอะไรอย่างไรได้ แล้ววันนั้นถ้าไปแข็งกับมันช้าไปแล้ว เพราะเขมรมันจะพูดกับสหประชาชาติ ยูเนสโก ว่าไทยยอมรับมาตลอดนี่ 1 2 3 4 5 6 ถูกไม่ถูก แล้วทำไมไม่ยอมรับข้อสุดท้าย
ขอโทษผมชอบยกตัวอย่างเปรียบเทียบไม่ดีกับผู้หญิง แทนที่จะเสียตัวพอมันเริ่มจับมือก็สะบัดมือมันทิ้ง บอกอย่ามาถูกตัวฉัน ปฏิเสธไปเลย ปล่อยให้มันจับมือถือแขน ปล่อยให้มันลูบไล้ไซ้ซอกคอเรา แล้วพอถึงเวลาพอมันเริ่มถอดเสื้อผ้าเราไม่ให้ มันบอกว่าแล้วคุณปล่อยให้ผมทำทำไม นี่ไงคือเรื่องที่จะเกิดขึ้น ผมอ่อนใจจริงๆ
จินดารัตน์- พูดง่ายๆ พูดแบบครอบครัว เพราะคุณอภิสิทธิ์ เป็นคนรักครอบครัวมาก ต้องถามว่าคุณอภิสิทธิ์แคร์คนในครอบครัวมากกว่าคนแถวบ้าน คนข้างบ้านหรือเปล่า คุณอภิสิทธิ์ต้องตอบว่าใช่ แล้ววันนี้คุณอภิสิทธิ์คิดอะไรอยู่
สนธิ- ใช่ คุณอภิสิทธิ์ต้องแคร์คนไทย คุณอภิสิทธิ์ อย่าดื้อ คุณดื้อจริงๆ แล้วความดื้อของคุณมันทำให้ชาติฉิบหาย แล้ววันนั้นคุณจะพูดเก่งแค่ไหนก็ตาม คุณจะโต้สาที เรียนออกซ์ฟอร์ดเก่งแค่ไหนก็ตาม ในเมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้ว คุณจะปฏิเสธอย่างไร ผมยังอยากเห็นคุณให้มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอีก
อุษณีย์- การประชุมคราวที่แล้วเราปฏิเสธว่าเราได้รับเอกสารน้อยกว่าเวลาที่กำหนดไว้ คือ 60 30 วัน แต่เราก็แก้ปัญหาด้วยการยังไม่ได้มาวันนั้น แต่รับเอกสารมา การประชุมคราวหน้าเท่ากับเขารู้แล้วว่า เรามีเอกสารในมือแล้ว ก็เสียดินแดนเลย
สนธิ- ถูกต้อง แล้วถ้าคุณไปค้านเขาตอนนั้น การที่คุณจะไปค้านเขาเดือนมิถุนายน มิสู้เอาตอนที่คุณรับเอกสารที่คุณสุวิทย์ไปคราวที่แล้วไปลงนาม ไม่ดีกว่าเหรอ
อุษณีย์- แต่วันนี้ลงนามรับไปแล้ว
สนธิ- ก็ใช่ รับไปทำไม ผมไม่เข้าใจจริงๆ แล้วที่ผมผิดหวังมากที่สุด คือคุณกษิต ภิรมย์ ตัวตนที่แท้จริงวันนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้ว อยากจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตลอดไป แต่ไม่ด้คำนึงแม้แต่นิดเดียวที่มันฉิบหายเพราะว่าคนของกษิต ภิรมย์ในกระทรวงการต่างประเทศ ใครล่ะ ที่เป็นอดีตประธาน JBC คุณวศิน ต้องจารึกลงในประวัติศาสตร์
อุษณีย์- คุณวศินถอนตัวครั้งล่าสุดถูกกดดันให้ถอนตัวจากการเป็นหัวหน้าทีมเจรจา JBC น่าแปลกที่ตัวบุคคลเขาก็มีปัญหาในการทำงาน แต่ผลงานยังจะพยายามกันเข้าสภา
สนธิ- ถูกต้อง ไม่เข้าใจเหมือนกัน ผมไม่เข้าใจพรรคประชาธิปัตย์ ผมไม่เข้าใจมากที่สุดคืออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คนที่การศึกษา ชาติตระกูลดี คุณวุฒิดี ทำไมอ่านเกมเขมรไม่ออก อย่างที่ผมบอกไง ตัวเองก็เนื่องจากตัวเองไม่กล้าเห็นด้วยเขมร ตัวเองก็ปากสั่นเลย ผมยึดสันปันน้ำ ผมยึดสันปันน้ำ เขาไม่ยึดด้วย แล้ว 4.6 ตารางกิโลเมตร ก็เป็นของไทย พูดชัเจนว่าเขมรรุกที่ไทย ก่อนหน้านั้นมีการบอกว่า ทหารจะถอยออกไป เอาชุมชนออกไปด้วย เฮ้ย โทษนะแอน เก๋ ท่านผู้ชม พวกมึงไม่มีสิทธิ์มาอยู่ตั้งแต่ต้น มึงออกไปไม่ได้เป็นบุญคุณอะไรกูนะ มึงสมควรออก ถ้ามึงไม่ออกกูจะเอาทหารไปไล่มึง ใช่ไหม แล้วอีกอย่าง ก็เป็นประเภทเล่นเกมโกหกไปวันๆ เหมือนกับตอนนี้ที่บอกว่า จะมีการเปิดเขาพระวิหารให้ ความมันแตกเพราะฝ่ายเขมรมันมาโม้ มันบอกว่าเหมือนกับตกลงกับอภิสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว จะเปิดเขาพระวิหารให้คนไทยเข้าไปชม อภิสิทธิ์รู้ว่าพันธมิตรฯ รู้ทัน เราโหมเรื่องนี้เข้าไป อภิสิทธิ์รู้ว่าเสียแน่ๆ อภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่า จังหวัดทหารจะทำอะไรต้องถามนโยบายก่อน ผมจะบอกให้แอนรู้ ไอ้ผู้ว่าราชการจังหวัดมันกล้าเหรอ ต้องทำตามคำสั่งอยู่แล้ว มีคำสั่งจากรัฐบาลไปให้เตรียมตัว
ผมถึงบอกว่าเวลาโกหกใคร โกหกให้เนียนหน่อย เห็นบอกว่า ช่วงหลังนายกโกหกมากจนเกินไป จนกระทั่งจำไม่ได้ แล้วเริ่มสับสน เหมือนกับที่ผมยกทฤษฎีให้ฟังไง ถ้าเขาเล่นกับเขมรเขาก็เล่นไปเลย แล้วเขาต้องยอมโดนประเทศไทยด่า คนไทยด่า แต่ถ้าเขาไม่ยอม ต้องไม่ยอมจริงๆ แต่จะมาด้านหนึ่งแอบยอมเขมร อีกด้านหนึ่งไม่ต้องการให้คนไทยด่า ไม่ได้ คงต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งให้เด็ดขาด ถ้าคุณเลือกข้างเขมร คุณต้องยอมรับผลที่จะตามมากับตัวคุณ ครอบครัวคุณ พรรคคุณ แต่คุณรักษาหน้าคุณ คุณก็แอบไปคุยกับเขมรมัน ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาตรา 190 เข้าสภา คุณใจเย็นๆนะ แล้วที่ผมทนไม่ได้ ที่มีการกำหนดล่วงหน้าว่าเปิดเขาพระวิหารให้คนไทยเข้าไปเที่ยว 5 ธันวา ใช้วันที่ 5 ธันวา คุณบังอาจขนาดไหนที่ใช้วันเกิดพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันเริ่มต้นของการเสียดินแดน บัดซบมาก ใครก็ตามที่คิดเรื่องนี้ ทั้งบัดซบ และเลว
อุษณีย์- ทางกัมพูชาไปอ้างอย่างนี้ว่า จะเปิดด่านพรมแดนไปยังปราสาทพระวิหารในวันที่ 5 ธันวาคม หลังจาก 2 ฝ่าย คือไทย กัมพูชา ที่การปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง 2 ประเทศ ให้มีการข้ามด่านพรมแดนไปยังปราสาทพระวิหาร แล้วเขาบอกว่า เป็นการเปิดครั้งแรกหลังจากทีก่อนหน้านี้ทหารไทยรุกล้ำพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารของกัมพูชาตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2551 ทั้งยังบอกด้วยว่ ากัมพูชา ตกลงเปิดผ่านแดนครั้งนี้ เนื่องมาจากไทย กัมพูชา เห็นชอบที่จะมีการปรับกำลังทหาร หรือพูดง่ายๆคือถอนกำลังทหารออกมาจากพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร
สนธิ- หนังสือเล่มนี้ผมเชื่อว่า นายกฯ อภิสิทธิ์ก็มี กษิตก็มี กระทรวงการต่างประเทศมีหมดตอนนี้ เมื่อเปิดอ่านขึ้นมา มันไม่สะเทือนใจบ้างเหรอว่าคำพูดของนายกฯ ที่พูดบอกว่ายึดหลักสันปันน้ำ เพราะถ้าเรายึดหลักสันปันน้ำจริงสิ่งที่พูดโกหกหมด เมื่อโกหกหมดแล้ว ไอ้พวกคุณเอาก้นของคุณเอาไว้ขี้ กับนั่งเก้าอี้อย่างเดียวใช่ไหม คุณไม่ขยับก้นลุกขึ้นมา และสู้เพื่อสิทธิคนไทยบ้างเหรอ
อุษณีย์ - เขาโกหกไปยังยูเนสโก โดยที่เราไม่แย้ง
สนธิ- เห็นหมดเลย คนไทยก็เห็น กระทรวงต่างประเทศก็เห็น นายกฯก็เห็น กษิตก็เห็น และคุณทำไมไม่ค้าน การที่คุณเห็นอย่างนี้ มันเขียนอย่างนี้ แสดงว่ามันไม่สนใจคุณ มันจะเอา 1 ต่อ 200,000 เมื่อมันเอา 1ต่อ 200,000 แล้ว ไอ้คำพูดของนายกฯ อภิสิทธิ์ ที่บอกว่า สันปันน้ำๆ มันสันอะไร สันขวานหรือเปล่า
อุษณีย์ - ข้างในเป็นภาพที่วันที่ 15 กรกฎาคม
สนธิ- โธ่ ผมถึงบอกผมพูดแล้วผมโกรธรู้ไหม
อุษณีย์ - ภาพ 15 กรกฎาคม ที่ทหารไทยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์อธิปไตยของไทย หลังจากตอนนั้น ขบวนการภาคประชาชนเคลื่อนไหวอย่างหนักทีเดียว พันธมิตรฯ นี่แหละเรียกร้องว่ากำลังจะมีการยกดินแดนให้เขมร ตอนนั้นทหารตื่นตัวอย่างหนัก และไปดูแลพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร เขาส่งหลักฐานภาพที่เราดูแลพื้นที่ของเราไปให้ยูเนสโก แล้วบอกว่าเรารุกบ้านเขา
จินดารัตน์ - แล้วเรื่องกรณีที่บอกว่ากัมพูชากับไทยตกลงกันจะเปิดผ่านแดนอีกครั้งนั้น มันเป็นข้อตกลงในการเจรจาในเจบีซีนะคะ คุณผู้ชม ซึ่งยังไม่ผ่านรัฐสภา เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งเป็นข้อหนึ่งในนั้น ที่บอกว่า คู่ภาคีจะไม่คงกำลังทหารของแต่ละฝ่ายในวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ นั่นหมายถึงอะไร หมายถึงทำกันไปก่อน โดยที่ยังไม่มีความเห็นชอบจากสภา อย่างนั้นใช่ไหม
สนธิ- แอน อย่าไปสนใจเรื่องเจบีซี คำถามมีอยู่ว่า ไอ้รอบเขาพระวิหาร ที่แต่ก่อนเราทำรั้วกั้นไว้ เป็นของเรา จบแค่นั้น ทำไมต้องพูดให้มันซับซ้อน ไม่ต้องพูดซับซ้อนแล้วคุณอภิสิทธิ์ ในเมื่อคุณบอกว่าสันปันน้ำ เป็นของเรา เรายึดหลักสันปันน้ำ ก็แสดงว่า เฉพาะตัวปราสาทเท่านั้นที่ศาลโลกพิพากษา นอกนั้น เป็นของเราหมด แค่นั้นเองๆ คุณยังไม่เข้าใจหรือคุณอภิสิทธิ์
จินดารัตน์- พูดไปพูดมา มีคนเขาถามกันเยอะมากแล้ว ท่านนายกฯ เคยขึ้นไปที่เขาพระวิหารบ้างไหม ช่วงหลังมา จนชาวบ้านเขาถามกันแล้วถามกันอีก ไม่เคยได้รับคำตอบจากท่านนายกฯ ว่าจะไปเมื่อไร จะไปดูสภาพที่นั่นด้วยตาตัวเองเมื่อไร ท่านจะได้รู้ความจริงซักที หรือรู้แล้วแต่แกล้งทำเฉยหรือเปล่าไม่รู้
อุษณีย์ - ปัญหาคือ กลัวว่าท่านนายกฯ ไปแล้ว จะต้องขออนุญาตกัมพูชาก่อน หรือไปแล้วต้องให้เขารอต้อนรับไม่รู้ และวันนี้ก็ผ่านมาเยอะแล้ว นะค่ะ เดี๋ยวยังไงเราคงได้คุยเรื่องนี้ต่อเนื่อง เพราะตลอดทั้งเดือนก่อนหน้าถึงวันชุมนุม 25 มกราคม
สนธิ- แต่ผมบอกแอนก่อนนะ แล้วผมบอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะ ผมยืนยันเลยนะ วันที่ 25 นี่ผมไม่ถอย พี่ลองก็ไม่ถอย เป็นไงเป็นกัน มีปัญญาออก พ.ร.บ.อีก 20 ฉบับเพื่อกั้นผม ก็ออกมาซิ ไปขอหมายจับมา ขอให้จับจริง ขอให้ขังจริง ผมจะได้ให้คนในประเทศไทยรู้ ว่า ถ้าจะติดคุก เป็นอะไรไปเพื่อปกป้องดินแดน โดยรัฐบาลมันไม่ทำ ให้มันรู้ไป
จินดารัตน์ - ฟังเสียงคุณจำลองพูดวันนี้แล้ว ท่านผู้ชมคงจะได้รู้ถึงความรู้สึกบางอย่างของแกนนำพันธมิตรฯ และพันธมิตรฯ อีกจำนวนไม่น้อย ที่บอกว่า คุณลุงบอกว่า ทหารตำรวจจับเราไปได้ วันหนึ่งเขาก็ต้องปล่อยเราได้ แต่ดินแดนเสียไปแล้ว มันเรียกกลับมาไม่ได้
สนธิ- ไม่มีทาง ผมไม่อยากให้คุณอภิสิทธิ์เป็นคนบาปของแผ่นดิน และเรื่องอย่างนี้ ผมอยากถามคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ หน่อย มีความเห็นยังไง
อุษณีย์- คุณสุเทพ ตอนขึ้นเป็นรองนายกฯ ใหม่ๆ ไม่ได้คุยเรื่องดินแดน แต่จะคุยเรื่องน้ำมันอย่างเดียว
จินดารัตน์ -ไหนๆ พูดถึงคุณสุเทพ ขอนิดนึงได้ไหม เมื่อสักครู่นั่งดูเทพคุณสุเทพ ไปพูดที่ชุมพร คุณสุเทพ ต้องกลับไปตั้งข้อสังเกตของพรรคตัวเองด้วยนะ ขณะที่พูด ด่าว่าพันธมิตรฯกับเสื้อแดง ไม่มีเสียงเฮ เสียงปรบมือแม้แต่แอะเดียว มันคืออะไร ตอบคำถามนี้ด้วย
อุษณีย์ - พักกันสักครู่นะคะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา