บลจ.กสิกรไทย ต้อนรับคณะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งต่อองค์ความรู้การลงทุน เสริมอนาคตที่มั่นคงในวัยเกษียณ

นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ บลจ.กสิกรไทย ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์ เรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 3 จากขวา) และรองศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และดิจิทัล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนกว่า 50 ท่าน
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุน โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและกลยุทธ์การลงทุนในภาวะตลาดที่ผันผวน พร้อมเสริมความรู้ด้านตลาดการเงิน การจัดสรรสินทรัพย์ การลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) และการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงรับฟังผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเงินและการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้