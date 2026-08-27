เมืองไทยสไมล์คลับ ชวนสมาชิกเปิดประสบการณ์ชมละครเวที “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” จัดเต็มสิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม Smile Points และ Exclusive Privilege พร้อมเปิดมุมมองการชมที่นั่งระดับ VIP Box

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย “เมืองไทยสไมล์คลับ” ชวนสมาชิกเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขกับละครเวที “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ (รอบการแสดงตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 27 กันยายน 2569) พร้อมมอบสิทธิพิเศษทั้งการใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับบัตรชมการแสดง และ Exclusive Privilege สำหรับสมาชิกระดับ The Ultimate รับสิทธิ์ชมการแสดงในที่นั่งระดับ VIP BOX ซึ่งสามารถชมการแสดงจากพื้นที่พิเศษในมุมมองที่ดีที่สุดพร้อมใช้บริการพื้นที่รับรองส่วนตัวก่อนเข้าชมการแสดง เพิ่มความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวให้กับค่ำคืนแห่งความบันเทิง
ทั้งนี้ สมาชิกฯ สามารถใช้คะแนนสะสม 570Smile Points ต่อ 1 ที่นั่ง แลกรับบัตรราคา 4,000 บาท คะแนนสะสม 640 Smile Points ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับบัตรราคา 4,500 บาท และคะแนนสะสม 700 Smile Points ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับบัตร VIP BOX (รับสิทธิ์ได้สูงสุด 6 สิทธิ์ต่อสมาชิกต่อโครงการ) กดรับสิทธิ์ผ่านทาง MTL Click Application หรือโทร. 1766 กด 4 ตั้งแต่วันที่ 6กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2569
สำหรับสมาชิกระดับ The Ultimate และ Beyond Prestige รับสิทธิพิเศษจาก Exclusive Privilege ด้วยการรับสิทธิ์ชมการแสดงในรอบพิเศษที่กำหนด โดยสมาชิก The Ultimate รับสิทธิ์บัตร VIP BOX และสมาชิก Beyond Prestige รับสิทธิ์บัตรที่นั่งมูลค่า 4,000 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ จำนวน 2 ที่นั่ง รับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 3กันยายน 2569 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
ความพิเศษของกิจกรรมครั้งนี้ยังถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของอินฟลูเอนเซอร์ นักแสดง และครีเอเตอร์ บนโลกออนไลน์ ได้แก่ คุณสรัลธร คล้ายอุดม (มีน) จาก Meanapt คุณรินทร์ณฐา อัจฉริยวัฒนกุล (เฟร้นช์ฟราย)จาก Frenchfine.a คุณฉัตรดาว สิทธิผล (ฟิล์ม) จาก Film Chatdao และคุณพัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน (อร) จาก Orn Patteera ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่าน TikTok Instagram และThreads
ทั้ง 4 คนต่างถ่ายทอดความประทับใจในมุมที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ บรรยากาศภายในเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ พื้นที่รับรองส่วนตัว และ VIP BOX โดย Meanapt ถ่ายทอดประสบการณ์แบบ Exclusive ตั้งแต่การได้รับการดูแลในพื้นที่รับรองส่วนตัว บรรยากาศที่เป็นส่วนตัวและสะดวกสบายทำให้การรับชมมีความพิเศษยิ่งขึ้น ขณะที่ Orn Patteera ประทับใจกับความสะดวกสบายของพื้นที่พิเศษ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ใช้เวลาพักผ่อนและพูดคุยกับคนใกล้ชิดก่อนเข้าสู่การแสดง พร้อมสัมผัสบรรยากาศการชมละครเวทีในรูปแบบที่เหนือระดับและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ส่วน Frenchfine.a พาสัมผัสการดูแลแบบพิเศษ ทั้งห้องรับรองส่วนตัวและมุมชมการแสดงจาก VIP BOX ที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมละคร ส่วน Film Chatdaoพาชมพื้นที่รับรองที่จัดไว้สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ พร้อมพูดถึงความพิเศษของสิทธิ์สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ก่อนสัมผัสการแสดงที่เข้มข้นและจัดเต็มทุกมิติ
กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เมืองไทยสไมล์คลับคัดสรรให้สมาชิกได้เลือกใช้สิทธิ์ตามไลฟ์สไตล์ พร้อมสร้างช่วงเวลาพิเศษร่วมกับครอบครัวและคนใกล้ชิด สมาชิกที่แลกคะแนนหรือได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สามารถรับบัตรได้ที่ บูธเมืองไทยประกันชีวิต บริเวณเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก ในวันที่มีรอบการแสดง ก่อนการแสดงประมาณ 1-2 ชั่วโมงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด