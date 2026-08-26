MFC มอบ “ทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรีร่วมกับกองทุน MIF”เพิ่มโอกาสเยาวชนไทย ต่อเนื่องปีที่ 2 มอบ 50 ทุน รวม 1 ล้านบาท

MFC ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) ร่วมกับ จุฬาราชมนตรี จัดตั้ง “ทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี ร่วมกับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ประจำปี 2569” มอบ 50 ทุน จำนวน 1 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 หวังสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์ (MIF) เปิดเผยว่า กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ตามหลักชะรีอะฮ์ได้มีการจัดตั้งทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี ร่วมกับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ประจำปี 2569” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ในสาขาขาดแคลน ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สำหรับทุนการศึกษาประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้นำเงินที่หักจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเพื่อบริจาคเป็น สาธารณกุศล มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
โดยได้แบ่งทุนออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 ทุน 2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเกษตร เช่น วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 ทุน และ 3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ทุน
ส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และเป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินจำกัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งทุนดังกล่าวเปิดให้นิสิตนักศึกษาทุกศาสนาสามารถสมัครได้
อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาผู้สมัครจากผลการเรียน ความจำเป็นทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม การพัฒนาตนเอง และภาวะผู้นำ โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผู้ได้รับทุนอาจต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดของทุนการศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า