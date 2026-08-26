บลจ.อีสท์สปริง แนะกระจายพอร์ตแบบ Multi-Asset ผ่านกองทุน ES-MAGIC ชี้โอกาสรับผลตอบแทนควบคู่กระแสเงินสด

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริง เปิดเสนอขายกองทุนใหม่ ซึ่งเป็นกองทุนผสมคือกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Growth and Income (ES-MAGIC) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาทระหว่างวันนี้-31 สิงหาคม 2569 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท โดยมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income ในหน่วยลงทุนชนิด Class C Accumulation USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน บริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A.กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนและรายได้จากการลงทุนในช่วงระยะเวลา 3–5 ปีภายหลังหักค่าธรรมเนียม โดยจะลงทุนในสินทรัพย์และตลาดการลงทุนที่มีความหลากหลายทั่วโลก
สำหรับกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income มีการลงทุนแบบ 3-in-1 ผ่านสินทรัพย์หลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1.การลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกแบบเชิงรุก เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ กระจายความเสี่ยง 2.หุ้นกู้แปลงสภาพช่วยสร้างโอกาสในตลาดขาขึ้น พร้อมช่วยลดความเสี่ยงตลาดขาลง และ 3.การลงทุนในหุ้นทั่วโลกเชิงรุก เพื่อสร้างการเติบโตจากธีมระยะยาวและโอกาสการลงทุนระยะสั้น มีความยืดหยุ่นในการลงทุนและปรับพอร์ตโฟลิโออย่างเป็นระบบในสัดส่วนราว20-40% จากสินทรัพย์หลักทั้ง 3 ประเภท เพื่อช่วยให้เข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลก และรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น โดยมีกรอบการลงทุนราว 3-5 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนโดยรวม (Total Return) ให้ความสำคัญทั้งกระแสรายได้และการเติบโตของราคาสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังบริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญด้าน Multi-Asset ของ Schroders ที่มีประสบการณ์บริหารการลงทุนกว่า 23 ปี (ที่มา : บลจ.อีสท์สปริง และ Schroders ณ มิถุนายน 2569)
นอกจากนี้ กองทุนหลักยังใช้กระบวนการลงทุนที่ผสานการวิเคราะห์ทั้ง Top-down และ Bottom-up โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดโลก(Top-Down) เพื่อกำหนดมุมมองการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งตราสารทุน เครดิต อัตราดอกเบี้ย ในระดับภูมิภาค และกลุ่มอุตสาหกรรม จากนั้นจึงนำมุมมองดังกล่าวมาประกอบการคัดสรรหลักทรัพย์รายตัว (Bottom-Up) เพื่อจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้เกิดความสมดุลระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง และการกระจายการลงทุนทั้งระดับอุตสาหกรรม และคุณภาพตราสารในส่วนของการคัดสรรหลักทรัพย์แบบ Bottom-up กองทุนให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับตราสารหนี้จะวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของงบดุลผู้ออกตราสารและประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบส่วนตราสารหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพจะวิเคราะห์ความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนแต่ละหลักทรัพย์และตราสารทุนจะวิเคราะห์ศักยภาพการเติบโตและความสามารถในการสร้างกำไรอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก ประกอบด้วย ตราสารหนี้ทั่วโลก (Global Fixed Income)33.5% หุ้นทั่วโลก(Global Equities) 32.8% หุ้นกู้แปลงสภาพทั่วโลก (Global Convertibles) 31.8% เงินสดและอื่นๆ 1.9% โดยมีการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.Financials 24.5% 2.Government 20.1% 3.Information Technology 14.4% 4.Industrials 11.4% และ 5.Health Care 6.3% (ที่มา: Schroders ณ 31 กรกฎาคม 2569)
“ปัจจุบันความตึงเครียดด้านการค้า AI และภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกมีความผันผวนมากขึ้นเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ชั่วคราว รวมถึงเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และนโยบายของแต่ละประเทศกำลังเดินคนละทิศทางทำให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงของแต่ละตลาดแตกต่างกันมากขึ้น ขณะที่ผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์หรือแม้แต่สินทรัพย์ประเภทเดียวกัน ก็อาจมีความแตกต่างกันด้านผลตอบแทนที่มากขึ้น บลจ.อีสท์สปริง มองว่าการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตที่แข็งแกร่ง และพร้อมรับมือกับทุกวัฏจักรของตลาดในระยะยาว” นางสาวดารบุษป์ กล่าว