บลจ.กสิกรไทย เปิด KAsset Investment Bootcamp ซีซั่น 3ปลุกศักยภาพนักลงทุนรุ่นใหม่ให้เติบโตในโลกการลงทุน

บลจ.กสิกรไทย จัด KAsset Investment Bootcamp ซีซั่น 3 รอบ On-site เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของ บลจ.กสิกรไทย พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก K Wealth ธนาคารกสิกรไทย, KSecurities, KBTG และ Orbix Invest อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง J.P. Morgan Asset Management, CFA Institute, CFA Society Thailand, Microsoft และ Bloomberg ครอบคลุมเนื้อหาทั้งเศรษฐกิจโลก การจัดสรรสินทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง การใช้ข้อมูลและ AI ในการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในโลกการลงทุนในอนาคต
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ CFA, กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการกองทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก บลจ.กสิกรไทย ร่วมต้อนรับนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเหลือเพียง 130 คน จากผู้สมัครกว่า 900 คนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ สู่ KAsset Investment Bootcamp ซีซั่น 3 รอบ On-site เพื่อสานต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรออนไลน์สู่การลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการเรียนรู้เชิงลึกด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งการลงทุน การเงิน เทคโนโลยี AI และ Data Science ตลอดระยะเวลา 2 เดือนหลังจากนี้ อันเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพของโลกการลงทุนในอนาคต
นายวจนะกล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของ บลจ.กสิกรไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชั้นนำจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านการเงิน การลงทุน เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิทยาการข้อมูล (Data Science) และการสื่อสารความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านสื่อดิจิทัล (Finfluencer) ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดสรรสินทรัพย์ในระดับโลก ตั้งแต่การประเมินโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค การจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ และการสร้างพอร์ตการลงทุนระดับโลก ตลอดจนการประยุกต์ใช้ข้อมูล สถิติ และแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาแนวทางการลงทุนที่มีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับโอกาสในการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจาก K Wealth ธนาคารกสิกรไทย, KSecurities, KBTG และ Orbix Invest อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง J.P. Morgan Asset Management, CFA Institute, CFA Society Thailand, Microsoft และ Bloomberg โดยครอบคลุมตั้งแต่มุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนระดับสากล การสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การประยุกต์ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนกระบวนการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทั้งด้านการจัดสรรสินทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง และการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุล สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
“ในโลกการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นิสิตนักศึกษาที่จะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีทั้งองค์ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายมิติ เพื่อมองเห็นโอกาสท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โครงการ KAsset Investment Bootcamp จึงมุ่งพัฒนาทั้งความรู้ด้านการลงทุนและทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีและ AI อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาตระหนักว่า แม้ AI จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและมุมมองการลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่การตัดสินใจลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมยังคงต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์เป็นสำคัญ” นายวจนะกล่าว
นายวจนะกล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการ KAsset Investment Bootcamp จะปิดท้ายด้วยการแข่งขัน Investment Competition Final Pitch ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้นำองค์ความรู้ที่สั่งสมตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์การลงทุน พร้อมนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการจาก บลจ.กสิกรไทย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับประเทศ เพื่อสะท้อนศักยภาพด้านการวิเคราะห์ การจัดสรรสินทรัพย์ และการตัดสินใจลงทุนอย่างเป็นระบบ ก่อนคัดเลือกทีมที่สามารถนำเสนอแนวคิดได้อย่างโดดเด่นที่สุด