บลจ.อีสท์สปริง โชว์จ่ายปันผลกองทุนต่างประเทศ-หุ้นไทย รวม 3 กอง มูลค่า 55 ล้านบาท

นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 3 กองทุน คือกองทุนต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่กองทุนหุ้นปันผลโลก กองทุน Global Multi Asset Income และกองทุนในประเทศ 1 กองทุนคือกองทุนหุ้นไทย รวมมูลค่าจ่ายปันผล 55,173,484.02 บาท ประกอบด้วย กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) สำหรับผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในอัตรา 0.26 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 สิงหาคม 2569
ส่วนอีก 2 กองทุนกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ชนิดจ่ายเงินปนผล) (ES-GAINCOME-D) สำหรับผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดอีสท์สปริง เพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (ES-PPSD) สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในอัตรา 0.63 บาทต่อหน่วย
สำหรับกองทุน ES-GDIV เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ซึ่งบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกรวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก โดยมุ่งหวังสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเป็นกองทุน Global Dividend สไตล์หุ้นผสมผสานที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลเติบโตหรือมีความสามารถในการจ่ายปันผล เน้นคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Up ราว 40-90 บริษัท
ทั้งนี้กองทุน ES-GDIV จดทะเบียนกองทรัพย์สินเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.60 บาทต่อหน่วย ปี 2568 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหน่วย ปี 2569 ได้จ่ายปันผลไปแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.35 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.26 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 2.11 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569)
ส่วนกองทุน GAINCOME-D เน้นลงทุนในกองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A.โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยืดหยุ่นในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลกที่สร้างรายได้ รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา โดยกองทุน ES-GAINCOME-D เริ่มต้น Class D – ชนิดจ่ายเงินปันเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2568 และมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 พฤษาภาคม 2569 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.20 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.65 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569)
และกองทุน ES-PPSD ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และคาดว่าจะเจริญเติบโตในอัตราสูง และให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2564 อยู่ที่ 0.65 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.11 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.63 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 1.39 บาทต่อหน่วย (