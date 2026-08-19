ไม่ต้องสำรองจ่าย  เมืองไทยประกันชีวิตจัดให้ โรงพยาบาลรัฐเคลมได้ทั่วไทย

เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้ายกระดับบริการด้านสุขภาพ ขยายการใช้สิทธิประกันสุขภาพ(Health Claim) ผ่านระบบ iClaim ในโรงพยาบาลภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยให้ลูกค้าเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินสดล่วงหน้า พร้อมเชื่อมการดูแลผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลรัฐ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความคุ้มครองด้านชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งการบริการที่ครบวงจร พร้อมมุ่งมั่นสู่การเป็นพันธมิตรที่ช่วยดูแลลูกค้าตลอดช่วงชีวิต ภายใต้แนวคิด Longevity Economy ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับการบริการอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้เดินหน้ายกระดับบริการยื่นเคลมการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)และการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ผ่านระบบเครดิตคู่สัญญา (Cashless Claim) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายภายใต้วงเงินความคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมผนึกกำลังบริษัท ไวท์พลาย จำกัด ผู้ให้บริการระบบเบิกจ่ายประกันสุขภาพในรูปแบบดิจิทัล (iClaim) เสริมความแข็งแกร่งบริการยื่นเคลมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายในเครือข่ายโรงพยาบาลรัฐขึ้นไปอีกขั้น ควบคู่ไปกับบริการตรวจสอบสิทธิและอำนวยความสะดวกด้านการเคลมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจได้อย่างเต็มที่ในยามที่เจ็บป่วย
ทั้งนี้ iClaim หรือ ระบบเบิกจ่ายประกันสุขภาพในรูปแบบดิจิทัล ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับกระบวนการเคลมประกันให้มีความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาล และขยายสิทธิประโยชน์ในการรักษาอย่างครอบคลุม ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีขึ้นและโรงพยาบาลสามารถจัดการเคลมประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้สิทธิผ่านระบบ iClaim โรงพยาบาลจะประสานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลและเอกสารทางการแพทย์กับบริษัทประกันโดยตรง เพื่อพิจารณาสิทธิตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ลูกค้าจึงไม่ต้องเตรียมเงินออม เงินสำรองฉุกเฉิน หรือวงเงินบัตรเครดิตมาชำระค่ารักษาล่วงหน้า รวมถึงไม่ต้องรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นเบิกเงินคืนภายหลัง ช่วยลดขั้นตอนและความกังวลในช่วงเวลาที่ควรให้ความสำคัญกับการรักษาอย่างเต็มที่
ปัจจุบันมีโรงพยาบาลรัฐที่เชื่อมต่อระบบ iClaim จำนวน 400 กว่าแห่ง อาทิ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นต้น
ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการ บริษัท ไวท์พลาย จำกัด ในฐานะบริษัท Social Enterprise กล่าวถึงความร่วมมือว่า “White Plai มีความยินดีที่ได้ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิตในการเชื่อมต่อระบบ iClaim เพื่อให้การใช้สิทธิประกันสุขภาพสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชื่อมการทำงานระหว่างสถานพยาบาลกับบริษัทประกัน ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิไปจนถึงการเคลม พร้อมสนับสนุนบริการแบบไม่ต้องสำรองจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์”
“ความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลภาครัฐ รวมถึง Premium Clinic ได้สะดวกขึ้น ลดขั้นตอนในการใช้สิทธิ และเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงทำให้การเคลมเร็วขึ้น แต่ทำให้ผู้เอาประกันรู้สึกว่าการใช้สิทธิประกันสุขภาพเป็นเรื่องง่ายในวันที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด”
นายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเมืองไทยประกันชีวิตยังมีการเชื่อมต่อระบบเครดิตคู่สัญญา (Cashless Claim) กับโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์อื่น ๆ อย่างครอบคลุม อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ MTL Smile Hospital Network
รวมถึงสนับสนุน Premium Clinic ของภาครัฐ โดยมีโรงพยาบาลนำร่องเป็น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลราชวิถี และยังเตรียมขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี เพิ่มความสบายใจที่จับต้องได้ทั้งด้านคุณภาพ บริการ และการบริหารค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
“การขยายเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐครั้งนี้ จะช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกในการเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางและการรักษาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านมากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าในต่างจังหวัดที่สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ลดความจำเป็นในการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยมีครอบครัวอยู่ใกล้ตลอดช่วงการรักษา” นายสาระกล่าวสรุป