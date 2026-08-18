บลูเบลล์ปลุก DNA แห่งความฟิตทั้งองค์กร ส่งพนักงานร่วมแข่งHYROX จ่อยกระดับการดูแลนักลงทุน มอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์สุขภาพสุด Exclusive

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“บลูเบลล์”) เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “ความมั่งคั่งสร้างได้ทุก Gen” ที่มุ่งมั่นขยายบทบาทจากการให้บริการด้านการลงทุน สู่การวางแผนการเงินและการส่งเสริมความมั่งคั่งในทุกช่วงวัย จากความสนใจของนักลงทุนยุคใหม่ทุกช่วงวัยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบ
บริษัทจึงเตรียมออกแบบการส่งมอบประสบการณ์ด้าน “ไลฟ์สไตล์สุขภาพ” สำหรับกลุ่มนักลงทุนระดับบนควบคู่กับการสร้างความพร้อมจากภายใน ผ่านการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรแห่งความฟิตและปลูกฝังแนวคิดใส่ใจสุขภาพแก่พนักงานทุกระดับ โดยส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันฟิตเนสเรซระดับนานาชาติในฐานะผู้สมัครแข่งขันทั่วไป พร้อมจัดเตรียมการฝึกซ้อมและการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กร สู่การดูแลนักลงทุนอย่างมืออาชีพ
นางสาวนริสรา ชัยวัฒนะ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เปิดเผยว่า “การส่งตัวแทนพนักงานร่วมลงสนามแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนมิติใหม่แห่งการดูแลนักลงทุนคนพิเศษ ผ่านแนวคิด ‘Wealth is yours. Health is you.’ ที่บลูเบลล์ตั้งใจผลักดันอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ เพราะเราเชื่อว่า ความมั่งคั่งทางการเงิน (Wealth) ที่คุณครอบครอง จะสมบูรณ์แบบได้ เมื่อตัวตนของคุณมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง (Health) เราจึงมีความมุ่งมั่นที่อยากให้ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจและการลงทุนแล้ว ได้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ และมีความสุขกับความมั่งคั่ง ที่บลูเบลล์ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยดูแล อย่างแท้จริงและยั่งยืน"
ในอนาคตอันใกล้นี้ บลูเบลล์เตรียมเปิดตัวคลับประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์สุขภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับนักลงทุนระดับบนที่ใส่ใจสุขภาพและพร้อมท้าทายตนเองไปกับเทรนด์สุขภาพรูปแบบใหม่ โดยพัฒนาต่อจากแนวทางการดูแลพนักงานภายในองค์กร ซึ่งมีผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Trainer) คอยให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและเสริมสร้างความพร้อมอย่างเหมาะสม สู่การส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักลงทุน ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่าง ๆ พร้อมร่วมสนับสนุนให้นักลงทุนก้าวสู่ทุกเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ
บลูเบลล์มุ่งมั่นดูแลลูกค้าและสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีคุณค่า ภายใต้แนวคิด “BLUEBELL Prosperity Journey” เส้นทางสู่ความมั่งคั่งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเชื่อมโยงบริการและประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเติมเต็มโซลูชันที่สนับสนุนความสำเร็จในทุกช่วงชีวิตและทุกเจเนอเรชันของครอบครัว