ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล เข้าพบรัฐมนตรีสาธารณสุข หารือแนวทางเสริมความยั่งยืนระบบสุขภาพไทย

พรูเด็นเชียล เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
โอกาสนี้ นายอนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล พร้อมด้วย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้เข้าหารือกับ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของระบบสุขภาพไทยและแนวทางสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ครอบคลุมประเด็นด้านการเข้าถึงความคุ้มครองสุขภาพ การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพชั้นนำในเอเชียและแอฟริกา พรูเด็นเชียลได้แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองจากการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน โดยเน้นถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ การรักษาคุณภาพการรักษาพยาบาล และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของระบบในระยะยาว
นายอนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของพรูเด็นเชียล และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเคียงข้างและดูแลคนไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการมอบความคุ้มครองชีวิต การเงิน หรือสุขภาพ เราเชื่อว่าระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงทางสังคม และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว”
การเข้าหารือครั้งนี้ ยังให้ความสำคัญกับบทบาทของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ภาคธุรกิจประกันภัย และภาคเอกชนในวงกว้าง ในการร่วมกันรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร หรือความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“ความท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสังคมสูงวัย ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น หรือความต้องการบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เราจึงให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับภาครัฐ เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับประเทศไทย พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้และบทเรียนจากตลาดต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยในอนาคต” นายอนิล กล่าวเสริม
พรูเด็นเชียล ยังเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพที่ดี ความมั่นคงทางการเงิน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพมากขึ้น จะช่วยลดความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสนับสนุนศักยภาพการเติบโตของประเทศในระยะยาว
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการหารือคือบทบาทของข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบสุขภาพ โดยพรูเด็นเชียลได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส สนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล และช่วยยกระดับประสิทธิภาพของระบบสุขภาพในระยะยาว ทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การทำความเข้าใจความต้องการของประชาชน และการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต
ประเทศไทยถือเป็นตลาดเชิงกลยุทธ์ของพรูเด็นเชียล โดยบริษัทดำเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้าในประเทศไทยมากว่า 30 ปี ปัจจุบันดูแลลูกค้าประมาณ 1.5 ล้านราย พร้อมมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ผู้คนสามารถวางแผนดูแลสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พรูเด็นเชียลเชื่อว่าการสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และภาคสังคม โดยบริษัทพร้อมเดินหน้าสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองทางการเงินได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว