บลจ.กรุงศรี ส่ง 2 กองทุนลุยเมกะเทรนด์ AI ทั่วโลก

บลจ.กรุงศรี เปิดเสนอขาย KF-AINEXT และ KF-AINEXT-FX กองทุนที่รวมผู้นำด้าน AI ครอบคลุมครบทั้ง AI Value Chain และเทคโนโลยีแห่งอนาคต เน้นบริษัทที่มีรายได้จริงจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธีม AI กำหนดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 19–25 สิงหาคม 2569
คุณสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด กล่าวว่า “ความต้องการใช้ AI ในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก และเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น สะท้อนว่า AI ไม่ใช่กระแสระยะสั้น แต่มีโอกาสเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจตลอด AI Value Chain มีโอกาสเติบโตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงธุรกิจปลายน้ำ”
“บริษัทจึงได้เปิดเสนอขายกองทุน KF-AINEXT และ KF-AINEXT-FX ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Invesco AI and Next Gen Software ETF ที่เน้นลงทุนในบริษัทผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา AI และซอฟต์แวร์แห่งอนาคต โดยกระจายการลงทุนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ AI ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล เช่น เซมิคอนดักเตอร์ ระบบเครือข่าย และ Cloud Computing ต่อเนื่องไปถึงผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและโมเดล AI รวมถึงบริษัทที่นำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ทำให้โอกาสไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี แต่ยังครอบคลุมบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Industrials และ Healthcare จึงช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงโอกาสการเติบโตของ AI ได้อย่างครอบคลุมในทุกช่วงของการพัฒนาและการนำไปใช้งานจริง”
“จุดเด่นของกองทุนหลักอยู่ที่แนวทางคัดเลือกหุ้นอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาทั้งขนาดของบริษัท สภาพคล่อง และความเชื่อมโยงกับธีมการลงทุน บริษัทที่จะได้รับคัดเลือกต้องมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธีมไม่น้อยกว่า 50% จากนั้นจึงคัดเลือกหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดของหุ้นที่นักลงทุนสามารถซื้อขายได้จริง (Free-Float Market Cap) จำนวนสูงสุด 100 บริษัท พร้อมปรับสมดุลพอร์ตเป็นรายไตรมาส ทำให้พอร์ตสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของผู้นำในอุตสาหกรรม AI ได้ตลอด”
“ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ AMD 8.80%, Micron Technology 8.57%, Alphabet 7.39%, Meta Platforms 7.33% และ NVIDIA 7.22% ขณะที่พอร์ตมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐอเมริกา 82.06% และมีน้ำหนักในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ 52.33% โดยกองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 111.51% ย้อนหลัง 3 ปีเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 42.53% และตั้งแต่จัดตั้งเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 15.97%” (ที่มา : Invesco ณ 30 มิ.ย. 69)
“จังหวะนี้ถือว่าน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคาปรับตัวลงมามาก ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยน ธีม AI ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกไกล เห็นได้จากสัดส่วนบริษัทที่นำ AI มาใช้งานจริงอย่างน้อยหนึ่งด้านเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 20% ในปี 2017 เป็น 88% ในปี 2025 นอกจากนี้ ยังมีการประเมินว่าภายในปี 2030 เทคโนโลยี AI อาจสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจโลกได้สูงถึง 22 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจมีส่วนผลักดันให้ GDP โลกเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% และ Generative AI มีศักยภาพช่วยเพิ่มกำไรให้ภาคธุรกิจทั่วโลกได้สูงถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี”
“กองทุน KF-AINEXT และ KF-AINEXT-FX เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงโอกาสเติบโตไปกับเมกะเทรนด์ AI และเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยสามารถเลือกลงทุนได้ตามมุมมองต่ออัตราแลกเปลี่ยน กองทุน KF-AINEXT มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (โดยปกติจะป้องกันเต็มจำนวน) ส่วนกองทุน KF-AINEXT-FX เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงด้านค่าเงินได้ เนื่องจากกองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยทั้งสองกองทุนเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 500