MFC โชว์ฟอร์มแกร่งไตรมาส 2/2569 กำไรพุ่ง 142% ครึ่งปีแรกกวาดรายได้โตทะลุ 1,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

บลจ.เอ็มเอฟซี โชว์ผลการดำเนินงานโดดเด่น ไตรมาส 2/2569 กวาดรายได้ 619.65 ล้านบาท กำไรสุทธิพุ่ง 141.69% อยู่ที่ 186.18 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรกดันรายได้ทะลุ 1,089 ล้านบาท กำไรสุทธิ 262 ล้านบาท โตเกือบ 100% สะท้อนการเติบโตของธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อ MFC
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ว่า บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 619.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 246.52 ล้านบาท หรือ 66.07% และมีกำไรสุทธิจำนวน 186.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 109.15 ล้านบาท หรือ 141.69%
ส่วนผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,088.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 362.77 ล้านบาท หรือ 49.96% และมีกำไรสุทธิจำนวน 261.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 130.63 ล้านบาท หรือ 99.54%
นายธนโชติ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของ MFC เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในไตรมาส 2 และช่วงครึ่งปีแรก 2569 สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจและรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วงครึ่งปีแรก MFC ได้จัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 17 กองทุน คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 11,909 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
การเติบโตดังกล่าวยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อ บลจ. MFC โดยในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทมีทั้งการออกกองทุนใหม่และการขยายฐานลูกค้าใหม่ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจซึ่ง MFC ยังคงมุ่งสร้างความไว้วางใจในระยะยาว ผ่านคุณภาพการบริหารกองทุน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการดูแลลูกค้า เพื่อให้ MFC เป็น บลจ. ที่ผู้ลงทุนไว้วางใจในทุกสภาวะตลาด
สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีมูลค่าตามบัญชีอยู่ที่ 12.39 บาทต่อหุ้น จากสิ้นปี 2568 อยู่ที่ 11.05 บาทต่อหุ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 33.66% จากสิ้นปี 2568 อยู่ที่ 17.26% และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 24.05% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 15.10% ตอกย้ำความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน ควบคู่กับการสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนถึงศักยภาพของ MFC ในการขยายธุรกิจบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน