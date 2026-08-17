BBLAM เผยการรับโอนธุรกิจจาก BCAP เสร็จสมบูรณ์พร้อมขยายทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายให้ผู้ลงทุน

BBLAM เผยกระบวนการรับโอนธุรกิจจาก BCAP เสร็จสมบูรณ์ พร้อมขยายทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายให้ผู้ลงทุน และต่อยอดความเชี่ยวชาญและความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น
นายบรรณรงค์ พิชญากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ BBLAM ได้เข้าถือหุ้น BCAP ในปีที่แล้วเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2568ล่าสุดได้ดำเนินการโอนธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (BCAP) มาสู่ BBLAM เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา
การโอนธุรกิจครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการรวมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการลงทุนของทั้ง 2 องค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและบริหารเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ปัจจุบันภายหลังการโอนธุรกิจ ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2569บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (Assets Under Management: AUM) รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 1,017,176 ล้านบาท
นายบรรณรงค์ กล่าวว่า ผู้ลงทุนเดิมของทั้ง BBLAM และ BCAP สามารถลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ BBLAM ได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน และสามารถเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หลากหลายขึ้น
“เป้าหมายสำคัญของการรวมธุรกิจครั้งนี้ เป็นการรวมทรัพยากร ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการลงทุน เพื่อยกระดับการจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มสายผลิตภัณฑ์การลงทุนให้ครบถ้วนซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนในแต่ละกลุ่มความมั่งคั่งสามารถเข้าถึงทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสในการต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนผสม กองทุน ETF กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) ทั้งในและต่างประเทศ”
นายบรรณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ BBLAM คือ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และช่องทางการเสนอขายหลัก ซึ่งช่วยเชื่อมโยงบริการด้านการลงทุนให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างกว้างขวางผ่านเครือข่ายสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ ช่องทางดิจิทัล และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของธนาคาร
“ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนให้เข้าถึงผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการในแต่ละช่วงของชีวิต ตั้งแต่การออม การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ไปจนถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณ”
นอกจากนี้ BBLAM ยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่หลากหลาย ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นในสินทรัพย์และภูมิภาคการลงทุนที่แตกต่างกัน ภายใต้แนวทางMulti-Manager Partnership ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญของบริษัท โดยความร่วมมือดังกล่าวช่วยให้ BBLAM สามารถนำมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดสำคัญทั่วโลกมาประกอบการตัดสินใจลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์จากข้อมูลและประสบการณ์ที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น
ด้วยการประสานความร่วมมือดังกล่าว ล่าสุดในเดือน ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา BBLAM ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวกองทุนรวม B-WEALTH Series ซึ่งเป็นกองทุนรวมจัดพอร์ตสำเร็จรูปกระจายความเสี่ยงทั่วโลกและได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างสูงในการลงทุนเป็น Core Portfolio โดยมียอดขายตั้งแต่การเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในเดือน ก.ค. และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาสูงถึงกว่า 20,000 ล้านบาท โดยกองทุนรวม B-WEALTH Series ประกอบด้วย กองทุนรวม 5 กองที่ออกแบบตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน โดยมีการผสมผสานการลงทุนแบบหลากหลายสินทรัพย์ทั้งในไทยและต่างประเทศที่ผ่านการคัดสรรกองทุนคุณภาพจากทีมจัดการลงทุนของ BBLAM และจากความร่วมมือกับ Global Partner เพื่อรวบการลงทุนไว้ในกองทุนเดียว โดยผู้ลงทุนไม่ต้องปรับกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนเอง เพราะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลปรับพอร์ตให้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะยาวให้กับผู้ลงทุน
สิ่งที่ BBLAM ให้ความสำคัญสูงสุดยังคงเป็นการดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุน การรวมความเชี่ยวชาญจากทรัพยากรในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความพร้อมในการดูแลความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุนในระยะยาวให้ดียิ่งขึ้น