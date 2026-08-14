THREL โชว์ผลงาน 2Q26 แกร่ง! กำไรสุทธิทะยานกว่า 2 เท่าแตะ 32 ลบ. ส่งซิก 2H26 สดใส ปิดปีพลิกมาเป็นกำไรตามเป้า

THREL โชว์ไตรมาส 2/2569 ผลงานฟื้นตัวดีตามคาด กำไรสุทธิพุ่งทะยาน 239% แตะ 32 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยต่อรับโต 6% แตะ 1,112 ล้านบาท ผลดำเนินงานประกันภัยกำไรพุ่ง 69% แตะ 59 ล้านบาท กด Combined Ratio ลงเหลือ 88.8% ตอกย้ำผลสำเร็จกลยุทธ์ “ซ่อม-สร้าง” ก้าวสู่ “Road to Quality” ส่งซิกแนวโน้มครึ่งปีหลังสัญญาณบวกต่อเนื่อง มั่นใจปิดผลงานปี 2569 พลิกมาเป็นกำไรตามเป้า
นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ THREL เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2569 ว่า ผลงานฟื้นตัวดีตามคาด บริษัทมีกำไรสุทธิ 32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 239% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน เบี้ยประกันภัยต่อรับเพิ่มขึ้น 6% แตะ 1,112 ล้านบาท ตามการเติบโตของธุรกิจประกันสุขภาพรายบุคคล (Individual Health) เป็นสำคัญ
โดยผลการดำเนินงานด้านบริการประกันภัยมีกำไร 59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แม้บริษัทจะมีรายได้จากการประกันภัยปรับลดลงเล็กน้อยราว 2% อยู่ที่ 527 ล้านบาท แต่สามารถบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัยปรับลดลง 9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 457 ล้านบาท
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายบริการประกันภัยสุทธิ (Net Combined Ratio) ปรับลดลงต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ 88.8% จากระดับ 93.5% ในช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ในด้านการลงทุน บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน
“ภาพการฟื้นตัวที่ดีในงวดไตรมาส 2 ปี 2569 สะท้อนความสำเร็จของการปรับโครงสร้างการรับประกันภัย ภายใต้กลยุทธ์ “ซ่อม-สร้าง” ด้วยการเดินหน้าเคลียร์พอร์ตไร้คุณภาพ ควบคู่ไปกับการปรับเงื่อนไขรับประกันภัยต่อ และกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมมากขึ้น รวมถึงการบริหารสินไหมทดแทนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ “Road to Quality” ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายวิพล กล่าว
นายวิพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสัญญาณการเติบโตช่วงครึ่งหลังของปี 2569 มีแนวโน้มเติบโตเป็นบวกต่อเนื่อง มั่นใจภาพรวมผลงานทั้งปี 2569 พลิกมาเป็นกำไรตามเป้าที่วางไว้