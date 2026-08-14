อลิอันซ์ อยุธยา ประกาศแต่งตั้ง “ลาร์ส ไฮบุทสกี” ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEOประกันชีวิต

อลิอันซ์ อยุธยา ประกาศเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับการเกษียณอายุการทำงานของ มร. โทมัส วิลสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในช่วงสิ้นปี 2569 โดยเตรียมแต่งตั้ง มร. ลาร์ส ไฮบุทสกี ขึ้นดำรงตำแหน่ง Thailand Country Manager และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป พร้อมแต่งตั้ง ซังฮุน พาร์ค เข้ารับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อจากลาร์สในวันเดียวกัน
เพื่อให้การส่งต่อบทบาทผู้บริหารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มร. ลาร์สจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Deputy Thailand Country Manager ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ก่อนเข้ารับตำแหน่ง Thailand Country Manager และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม 2570
มร. ลาร์สมีประสบการณ์การทำงานกับอลิอันซ์มาเกือบ 20 ปี และปัจจุบันเป็นผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัยของ อลิอันซ์ อยุธยา โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในประเทศไทย ทั้งการสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านการผนวกรวมธุรกิจของอลิอันซ์ ร่วมกับ เอ็ทน่า และ ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ตลอดจนการวางโครงสร้าง ONE Allianz Ayudhya เพื่อเชื่อมโยงศักยภาพของธุรกิจประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันวินาศภัยเข้าด้วยกัน
ตลอดเส้นทางการทำงาน ลาร์สมีประสบการณ์ในหลากหลายตลาดและสายงานของอลิอันซ์ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยก่อนมาร่วมงานกับอลิอันซ์ ประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับภูมิภาคในสายงาน Distribution และ P&C ในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงผ่านประสบการณ์การทำงานที่ Allianz Italy และ Allianz SE
ด้านธุรกิจประกันวินาศภัย มร. ซังฮุน พาร์ค จะเข้าร่วมงานกับอลิอันซ์ อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ในตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)* ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อจากลาร์ส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป
มร. ซังฮุนมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อระดับนานาชาติกว่า 20ปี ครอบคลุมทั้งเอเชียและยุโรป และร่วมงานกับอลิอันซ์มาเกือบ 15 ปี ผ่านบทบาทต่าง ๆ ทั้งในสิงคโปร์และมิวนิก โดยเริ่มต้นสายอาชีพในเกาหลีใต้จากงานด้าน Marine Underwriting ก่อนขยายความเชี่ยวชาญครอบคลุมธุรกิจประกันวินาศภัยในสายงานหลักต่าง ๆ ล่าสุด ซังฮุนดำรงตำแหน่ง Global Head of Retrocession ที่ Allianz Re รับผิดชอบการบริหารความคุ้มครองด้านประกันภัยต่อของกลุ่มอลิอันซ์ทั่วโลก รวมถึงความคุ้มครองความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยมีประสบการณ์เชิงลึกทั้งด้าน Underwriting, Portfolio Management และการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับตลาด
สำหรับ มร. โทมัส วิลสัน จะเกษียณอายุการทำงานในช่วงสิ้นปี 2569 หลังจากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันภัยและบริการทางการเงินมากกว่า 30 ปี โดยเกือบ 20ปีเป็นการทำงานร่วมกับอลิอันซ์ มร. โทมัสได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมจากความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินทุน และกลยุทธ์ทางการเงิน ตลอดระยะเวลาที่บริหารอลิอันซ์ ประเทศไทย มร. โทมัสมีส่วนสำคัญในการสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง พัฒนาขีดความสามารถด้านประกันสุขภาพจนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรม รวมถึงวางรากฐานและวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ภายหลังการเกษียณ โทมัสจะยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของอลิอันซ์ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป
การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้นำของอลิอันซ์ อยุธยา เพื่อให้การบริหารองค์กรและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับทิศทางการเติบโตในระยะยาวของอลิอันซ์ในประเทศไทย ทั้งนี้ การแต่งตั้งทั้งหมดอยู่ภายใต้การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง