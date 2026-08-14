TQMalpha โชว์กำไรโต 8% YoY ไตรมาส 2 เคาะปันผลเด่น 0.65 บาท  หนุนกลยุทธ์ Jump+ สู่เป้าหมายปี 2571

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQM รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 976.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% YoY ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 185.3 ล้านบาท เติบโต 8.0% YoY สะท้อนคุณภาพกำไรที่ยังแข็งแกร่ง แม้ต้นไตรมาสจะเผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง ก่อนจะคลี่คลายลงในช่วงปลายไตรมาส
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจประกันรถยนต์ภาคสมัครใจฟื้นตัวดีขึ้นช่วงปลายไตรมาสตามยอดขายรถยนต์ในประเทศ ขณะที่ผลิตภัณฑ์ Non-motor อย่างประกันอัคคีภัยและ IAR ยังขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนฐานรายได้ที่มั่นคงจากการรักษาฐานลูกค้าเดิม บริษัทฯ จะยังบริหารต้นทุนอย่างมีวินัยท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงที่เหลือของปี”
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในด้าน YoY บริษัทฯ ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากรายได้ค่านายหน้าธุรกิจประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้น จากแนวโน้มเงินเฟ้อทางการแพทย์และต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เบี้ยประกันสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับกลยุทธ์ Jump+ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ย 5-7% ต่อปีจนถึงปี 2571 ผ่าน 4 เสาหลัก ได้แก่ Sales Productivity, Conversion Effectiveness, Policy Persistency และ Cost Efficiency Platform พร้อมนำ AI มาใช้เพื่อยกระดับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและต่ออายุกรมธรรม์”
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น