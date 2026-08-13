กรุงเทพประกันชีวิต โชว์เบี้ยครึ่งปี3,869 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,603 ล้านบาท เติบโต 6%

กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2569 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 18,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 3,869 ล้านบาท เติบโต 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากช่องทางธนาคารเพิ่มขึ้น 26% ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปอยู่ที่ 14,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 3,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%เดินหน้าสร้างความแตกต่างและตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ใส่ใจ” ผ่านการดำเนินงานเชิงรุกรับสังคม Longevity
นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยถึงผลดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 ว่า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 18,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 3,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากช่องทางธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 อย่างไรก็ตามช่องทางตัวแทนลดลงร้อยละ 9 และช่องทางอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 52 โดยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบ่งตามช่องทางจำหน่าย จากช่องทางธนาคารสัดส่วนร้อยละ 71 ช่องทางตัวแทนร้อยละ 23 และช่องทางอื่นๆ ร้อยละ 6 และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปจำนวน 14,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ โดยมีกำไรสุทธิ 3,603 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 2.11 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 197 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานด้านการประกันภัย 375 ล้านบาท และจากผลการดำเนินงานด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น 382 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานด้านการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนจำนวน 6,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินปันผลรับ และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน โดยบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อยู่ที่ร้อยละ 4.47 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.28 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและเงินปันผล (Investment Yield) อยู่ที่ร้อยละ 3.73 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.64 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวนทั้งสิ้น 1,356 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 และมีเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปจำนวน 6,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 309,950 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ร้อยละ 2 หรือเท่ากับ 6,023 ล้านบาท จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินลดลง ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินและรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของสินทรัพย์รวม และคิดเป็นอัตราส่วนต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ร้อยละ 121 และบริษัทฯ มีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 391 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 377 ณ สิ้นปี 2568 ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 140
นายโชน กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปี 2569 ที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิตได้ดำเนินงานเชิงรุกในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสังคม Longevity ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ด้านความใส่ใจ” โดยมีการพัฒนาแบบประกัน Long Life Care ที่ตอบโจทย์ชีวิตระยะยาวและขยายความคุ้มครองโรคต่าง ๆที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงวัย การมอบสิทธิประโยชน์และบริการด้านสุขภาพผ่าน BLA EveryCare ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพเชิงรุก การป้องกัน และการฟื้นฟู รวมทั้งยังจับมือพันธมิตรชั้นนำในการมอบบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งกายและใจตลอดจนร่วมมือกับทีมงาน “มนุษย์ต่างวัย” ในการส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักถึงการมีอายุยืนในมุมมองใหม่ และร่วมออกแบบชีวิตให้มีคุณภาพในทุกช่วงวัย
“เรายังมุ่งยกระดับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินสู่การเป็น Life Care Partner ผ่านการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านการเงินและสุขภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าวางแผนชีวิตที่ตอบโจทย์ในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมสื่อสารแบรนด์แคมเปญ “ชีวิตดี เริ่มที่ใส่ใจตัวเอง” ที่สะท้อนความใส่ใจขององค์กรที่มีเป้าหมายไม่ใช่เพียงดูแลเรื่องประกันชีวิต แต่ยังส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้าและสังคม