พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ฉลอง 30 ปีแห่งความสำเร็จ พร้อมยกระดับบทบาทสู่ “The Future Protector”

นายอนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล พร้อมด้วย นายเดนนิส เธียน อูน แทน ประธานกรรมการ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงจากพรูเด็นเชียลและอีสท์สปริง อินเวสต์เมนท์ ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายธนฑิตย์ รักตะบุตร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ), นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), นายเดวิด โทมัส อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงจากพันธมิตรแบงก์แอสชัวรันส์ อาทิ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีทีบี, นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีทีบี, นายริชาร์ด มาโลนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และ นายวุธว์ ธนิตติราภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการบริษัท และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วน ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางและการเติบโตของพรูเด็นเชียลฯ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา
งานเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A Legacy of Growth: Three Decades of Excellence” สะท้อนเส้นทางแห่งการเติบโต ความมุ่งมั่น และความเป็นเลิศตลอด 30 ปีของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในการส่งมอบความคุ้มครองและหลักประกันทางการเงินให้แก่คนไทย พร้อมสร้างคุณค่าเชิงบวกต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดของบริษัทคือ “ความเชื่อมั่น” ที่ได้รับจากลูกค้า ซึ่งสะท้อนผ่านคะแนนความไว้วางใจจากลูกค้า (rNPS) ในระดับสูงที่สุดในประเทศไทย 3 ปีซ้อน
ภายในงาน แขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษโดยเชฟมิชลินชั้นนำ 3 ท่าน ผ่านเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นจากความไว้วางใจของลูกค้า การสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ระดับโลกที่มีประวัติยาวนานกว่า 178 ปี
การก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จในอดีต แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการประกันชีวิต สู่การเป็นคู่คิดและพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจได้ในฐานะ “The Future Protector” ที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแล และสร้างความอุ่นใจให้คนไทยในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ การเงิน และความมั่นคงในอนาคต