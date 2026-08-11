ไทยประกันชีวิตเร่งจ่ายสินไหมมรณกรรม จากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

นางวัชรา สถาพรพิริยะเดช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต 9 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง
บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายสินไหมมรณกรรมอย่างเร่งด่วน ตามโครงการไทยประกันชีวิตฮอตเคลม จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยอยู่ระหว่างประสานงานกับผู้รับผลประโยชน์ในการส่งมอบสินไหมต่อไป