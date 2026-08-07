เหยื่อกราดยิงมีประกันหลายฉบับ เคลมได้พร้อมกัน วิริยะฯเยียวยารายละ1แสน

เหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผู้ประสบเหตุสามารถยื่นเคลมประกันหลายฉบับได้พร้อมกัน หากเข้าเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์ โดยเงินชดเชยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพรับตามทุนประกันแต่ละฉบับ ส่วนค่ารักษาพยาบาลพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจริง ล่าสุดวิริยะประกันภัยยืนยันโรงเรียนมี PA นักเรียน คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด 100,000 บาท และบาดเจ็บ 10,000 บาทต่อคน พร้อมเร่งประสานจ่ายสินไหม
จากกรณีเหตุการณ์กราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ประสบเหตุมีสิทธิเรียกร้องความคุ้มครองจากประกันหลายฉบับได้พร้อมกัน โดยเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสามารถรับตามทุนประกันของแต่ละกรมธรรม์ ส่วนค่ารักษาพยาบาลจะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจริงและเงื่อนไขของแต่ละบริษัท
ล่าสุดจากกรณีดังกล่าว บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง และขอแสดงความห่วงใยไปยังครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ที่นี้
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้ทำกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา (PA นักเรียน) กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณีเสียชีวิตให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บให้ความคุ้มครองวงเงิน 10,000 บาทต่อคน
อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และพร้อมที่จะจ่ายสินไหมทดแทนแก่ทายาทตามกฎหมายของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและให้กำลังใจครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียน ประกันที่อาจเกี่ยวข้องมีหลัก ๆ คือประกันอุบัติเหตุนักเรียน/ประกันกลุ่มของโรงเรียน ซึ่งมักคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตตามวงเงินที่โรงเรียนทำไว้,ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ที่ครอบครัวซื้อเอง, และประกันชีวิต หากผู้เอาประกันเสียชีวิต โดยประกันชีวิตทั่วไปมักจ่ายทุนประกันตามเงื่อนไข แม้สาเหตุเสียชีวิตจะมาจากอุบัติเหตุหรือการถูกทำร้าย ส่วนถ้ามีสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ก็อาจได้รับเงินเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง
ประกันสุขภาพจะช่วยค่ารักษาได้ แต่ต้องดูเงื่อนไข เพราะบางแบบจ่ายค่ารักษาจากอุบัติเหตุผ่านหมวดผู้ป่วยใน/ฉุกเฉิน ขณะที่บางกรมธรรม์อาจมีข้อยกเว้นเฉพาะ หรือกรณีที่ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทหรือกระทำผิดกฎหมาย