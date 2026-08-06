เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “Future of Longevity Award”ตอกย้ำวิสัยทัศน์การสร้างคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวอย่างยั่งยืน เพื่อคนไทยทุกช่วงวัย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Future of Longevity Award” จากเวที Brand Inside Awards 2026 รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์บริบทใหม่ของการใช้ชีวิตในอนาคต ทั้งด้านสุขภาพ (Health) การมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ (Lifespan) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานและวิถีชีวิต เพื่อรองรับความต้องการของผู้คนในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) โดยมีนายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล งานจัดขึ้น ณ One Bangkok
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันชีวิตในการก้าวข้ามบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตแบบดั้งเดิม สู่การเป็น Life & Health Partner ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต ผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และการสร้าง Longevity Ecosystem ที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความมั่นคงทางการเงินเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Healthy & Happy Longevity)
ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี เมืองไทยประกันชีวิตได้เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างประชากรที่กำลังก้าวสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย พร้อมนำเทคโนโลยีและความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรมมาสร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูแลสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยง วางแผนการเงิน และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงของชีวิต
การได้รับรางวัล Future of Longevity Award ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการยกย่องความสำเร็จของผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของเมืองไทยประกันชีวิต ที่มุ่งสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ลูกค้าและสังคมไทย พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันชีวิตให้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในอนาคต
ทั้งนี้ Brand Inside Awards 2026 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูองค์กรและแบรนด์ที่มีบทบาทในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์และนวัตกรรม โดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา เพื่อคัดเลือกองค์กรที่สามารถสร้างคุณค่าและผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง #เมืองไทยประกันชีวิต #MuangThaiLife