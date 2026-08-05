พนักงานนับหมื่นเกือบ 600 บริษัทหันวางแผนการเงิน หนุนกอง K-WealthPLUS แตะแสนล้าน

บลจ.กสิกรไทยเผย พนักงานลูกจ้างนับหมื่นเกือบ 600 บริษัทหันวางแผนการเงินแห่ใช้แผนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณของ KAsset เพิ่มทางเลือกให้พนักงาน เม็ดเงินลงทุนรวมกว่า 5,323 ล้านบาท
หนุน กลุ่มกองทุน K-WealthPLUS Series จากความร่วมมือกับ J.P. Morgan มูลค่าAUMแตะแสนล้านบาท
นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) กล่าวว่า ตลอด 2 ปีของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง KAsset และ J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) ได้ส่งผลให้กลุ่มกองทุน K-WealthPLUS Series เติบโตอย่างโดดเด่นจนมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รวมกว่า 100,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อแนวคิดการลงทุนแบบ Core Portfolio ที่มุ่งสร้างรากฐานการลงทุนระยะยาวผ่านการกระจายการลงทุนทั่วโลกและการบริหารพอร์ตอย่างมีวินัย
โดยตลอดช่วงเวลาที่ตลาดการเงินโลกเผชิญความผันผวนและเหตุการณ์ไม่คาดคิดในหลายมิติ กลุ่มกองทุน K-WealthPLUS Series ได้พิสูจน์ศักยภาพในการเป็นพอร์ตหลักที่ช่วยรักษาเสถียรภาพการลงทุน ลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด และสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนสามารถก้าวผ่านทุกสภาวะตลาด พร้อมเดินหน้าไปสู่เป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้อย่างมั่นคง (ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569)
ด้านนายเอนีส ตียาสิริ Head of Southeast Asia and India Intermediaries, J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) กล่าวว่า ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง JPMAM และ KAsset สะท้อนการผสานความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกเข้ากับความเข้าใจเชิงลึกต่อตลาดและผู้ลงทุนไทย เพื่อพัฒนาโซลูชันการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินในระยะยาว โดยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งสององค์กรได้ร่วมกันผลักดันแนวคิด Core Portfolio เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเริ่มต้นวางรากฐานการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
“ก้าวต่อไปจะมุ่งเสริมความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของโซลูชันการลงทุน พร้อมต่อยอดสู่ Lifetime Investment Solutions ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ตลอดทุกช่วงชีวิต”
นายวินกล่าวเพิ่มเติมว่า ก้าวต่อไปของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง KAsset และ JPMAM จะมุ่งพัฒนา Lifetime Investment Solutions ที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนไทยในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่การสร้างความมั่งคั่ง การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ ไปจนถึงการบริหารเงินหลังเกษียณ โดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนไทย เพื่อสนับสนุนให้คนไทยสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ KAsset ได้เริ่มนำแนวคิดดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติผ่านการนำเสนอแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณให้กับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่าน 2 ทางเลือก ได้แก่ แผนการลงทุน K-WealthPLUS Series และแผนการลงทุน Life Path ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง
โดยจากลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมด 5,645บริษัท มีสมาชิกเกือบ 600,000 ราย และมีมูลค่า AUM รวมกว่า 288,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีบริษัทที่เข้าร่วมแผนการลงทุนดังกล่าวแล้ว 594 บริษัท เพิ่มขึ้น 70% จากปีก่อนหน้า ครอบคลุมสมาชิกกว่า 13,000 ราย เพิ่มขึ้น 61% และมีมูลค่า AUM รวมกว่า 5,323 ล้านบาท เติบโต 68% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของผู้ลงทุนต่อแนวทางการลงทุนแบบ Multi-Asset และการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงตลอดทุกช่วงชีวิต (ที่มา: AIMC ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงพลังของความร่วมมือระหว่าง KAsset และ JPMAM ในการยกระดับองค์ความรู้และขีดความสามารถด้านการลงทุน เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนไทยอย่างแท้จริง
ทั้งสององค์กรพร้อมเดินหน้าสู่การพัฒนา Lifetime Investment Solutions ที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของผู้ลงทุน ตั้งแต่การสร้างความมั่งคั่ง การเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณ ไปจนถึงการบริหารเงินหลังเกษียณ ด้วยเป้าหมายร่วมกันในการช่วยให้ผู้ลงทุนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้อย่างยั่งยืน