อีสท์สปริง ตอกย้ำผู้นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพิ่มทางเลือกการลงทุน Eastspring M Choice กว่า 40 นโยบาย

บลจ.อีสท์สปริง ยกระดับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice เพิ่มทางเลือกการลงทุนรวมกว่า 40 นโยบาย ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ชูจุดเด่นแอปพลิเคชัน Eastspring M Choice TH ที่ให้สมาชิกออกแบบพอร์ตตอบโจทย์ตามความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของตนเอง พร้อมช่วยนายจ้าง คณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า เนื่องจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านอายุ เป้าหมายผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บลจ.อีสท์สปริง จึงได้ขยายขอบเขตการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 40 นโยบาย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงสินทรัพย์ทางเลือกความเสี่ยงสูง เพื่อให้มั่นใจว่าเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกมีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคงในทุกสภาวะตลาด
ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Pooled Fund ที่มุ่งเน้นการให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง (Member’s Choice) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการเงินและระดับความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละบุคคล มีนโยบายที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมสินทรัพย์ที่มีคุณภาพตามระดับความเสี่ยง 4 กลุ่มสินทรัพย์หลัก ประกอบด้วย
(1) กลุ่มตลาดเงินและตราสารหนี้ (ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง) เน้นความมั่นคง ปลอดภัยและรักษาเงินต้น เช่น พันธบัตรรัฐบาล เงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น หุ้นกู้เอกชนชั้นดีเรตติ้งสูง (Investment Grade) (2) กลุ่มผสมและจัดทัพลงทุน (ความเสี่ยงปานกลาง) ซึ่งผู้จัดการกองทุนผสมสัดส่วนหุ้น ตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ และ ทองคำ ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์การลงทุนระยะสั้น กลาง และยาว
(3) กลุ่มตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง) ซึ่งมีทั้งหุ้นในประเทศและต่างประเทศ ลงทุนในหุ้นคุณภาพทั้งแบบ Passive และ Active ช่วยสร้างโอกาสของผลตอบแทนจากเงินลงทุน นอกจากนี้ หุ้นต่างประเทศทยังมีพันธมิตรมืออาชีพระดับโลกบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยเปิดศักยภาพการลงทุนระดับสากลครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก และ (4) กลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก (ความเสี่ยงสูงมาก) เพิ่มทางเลือกการลงทุนด้วยอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน และ ทองคํา
ทั้งนี้ โดยรูปแบบการลงทุนสามารถเลือกได้ทั้งแบบ แบบแผนสำเร็จรูป (Set-Menu Plan) จัดพอร์ตด้วยตัวเอง (DIY) และรวมถึง แผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ (Life Path) เป็นต้น
นางสาวดารบุษป์ กล่าวว่า จุดเด่นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice คือการบริการ Eastspring Provident Fund Platform Digital ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานของทั้งสมาชิกกองทุนรวม นายจ้าง และคณะกรรมการกองทุน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน Eastspring M Choice TH โดยสมาชิกกองทุนสามารถบริหารจัดการเงินออมเพื่อการเกษียณได้ด้วยตนเอง ทั้งการตรวจสอบยอดเงินสะสมและมูลค่ากองทุน ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง
รวมทั้งเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน รวมถึงเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ด้านการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันนายจ้างและคณะกรรมการกองทุนยังสามารถบริหารจัดการข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านแอปพลิเคชัน ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ทันที ตลอดเวลา แบบไร้รอยต่อ โดยไม่ต้องมีการนำส่งข้อมูลทางอีเมลระหว่างกัน รวมถึงไม่ต้องนำส่งกระดาษเพื่อเวียนลงนาม ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น และลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูลและเอกสาร พร้อมสนับสนุนการสื่อสารกับสมาชิกกองทุนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“ด้วยจุดแข็งของการมีผลิตภัณฑ์ที่มีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายกว่า 40 นโยบาย ตลอดจนการพัฒนาด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บลจ.อีสท์สปริง มีจำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีลูกค้ารวม 2,091 บริษัท จำนวนสมาชิก 189,958 ราย และ มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 80,336 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน )” นางสาวดารบุษป์ กล่าว