ยูโอบีเชียร์หุ้นUSโตแรง คัด 50 บริษัทยักษ์พุ่งแซงค่าเฉลี่ย

บลจ.ยูโอบี เสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส ลาร์จแคป โกรท ฟันด์ (UUSL-USD) เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้น Large Cap Growth ที่มีความโดดเด่นด้านความสามารถในการทำกำไร โดยมุ่งสร้างรายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนและโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2569
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี เปิดเผยว่า “ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการค้า และความผันผวนของราคาพลังงาน สหรัฐฯ ยังคงเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม เทคโนโลยี และบริษัทชั้นนำระดับโลก
โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคธุรกิจและตลาดทุนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้าน Cloud Computing, Data Center, Semiconductor และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่งผลให้บริษัทสหรัฐฯ จำนวนมากยังคงมีศักยภาพสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว หุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรสูง (US Large Cap Growth) ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ในระดับสูง รวมถึงมีความได้เปรียบในการเข้าถึงเงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากรคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดในปัจจุบันไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันในทุกบริษัท ทำให้การคัดเลือกหุ้นคุณภาพที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ผลตอบแทนของตลาดมีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในหุ้นผู้นำเพียงบางกลุ่ม
ดังนั้น ความสามารถในคัดสรรลงทุนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบัน”
บลจ.ยูโอบี จึงได้คัดเลือก T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกองทุนหุ้นสหรัฐฯ มาอย่างยาวนาน
มีจุดเด่นด้านการวิเคราะห์เชิงลึกและการคัดเลือกหุ้นแบบ Active Management ทำการคัดสรรบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการเติบโตของกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว โดยร่วมกันนำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส ลาร์จแคป โกรท ฟันด์ (UUSL-USD) ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนในหุ้น US Large Cap Growth ผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและรับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของโลก
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส ลาร์จแคป โกรท ฟันด์ (UUSL-USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund Class I กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นและตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนหรือดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ โดยเน้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรในระดับสูง กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ซึ่งมีแนวทางการบริหารกองทุนหลักแบบเชิงรุก ผ่านกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้
1.บริหารพอร์ตการลงทุนแบบ High Conviction Portfolio คัดเลือกหุ้นคุณภาพสูงอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี ปัจจุบัน Portfolio มีการถือหุ้นทั้งสิ้น 50 บริษัท เทียบกับดัชนีอ้างอิงที่ 380 บริษัท
2.มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (Giant to Large Cap) เน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกสัดส่วน 78.26% ที่มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรในระดับสูง และมีความแข็งแกร่งระยะยาว
3.บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบควบคู่กับการลงทุนในระยะยาว มีกลยุทธ์กรอบการลงทุนระยะยาวโดยมักถือครองหุ้นประมาณ 2-3 ปี ทำให้ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวมากกว่าการซื้อขายระยะสั้น ช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตของปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้นของตลาด
นอกจากนี้ ยังมีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน ผ่านการกำหนดสัดส่วนการลงทุน ทั้งหุ้นรายตัวและรายอุตสาหกรรมจากดัชนีอ้างอิง เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน และเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) จากการคัดสรรหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
กองทุนหลักบริหารจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ซึ่งเป็นผู้นำด้านการลงทุนระดับโลกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์มาอย่างยาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 1937 และมีเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุม 16 ตลาดทั่วโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (Assets under Management: AUM) มูลค่าประมาณ 1.71 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์อันยาวนาน ความแข็งแกร่งขององค์กร และศักยภาพในการบริหารจัดการการลงทุนในระดับสากล
กองทุน UUSL-USD สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 10 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป