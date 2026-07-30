ซมโปะร่วมอาลัย “ฮลุน โซโล่” รับผิดชอบค่าเคลื่อนย้ายร่างกลับไทยทั้งหมด

ซมโปะ ประกันภัย เร่งประสาน คปภ. ครอบครัว และเครือข่ายในประเทศจอร์เจีย พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่าง “บวรทัต เป็งสุข” หรือ “ฮลุน โซโล่” กลับประเทศไทยทั้งหมด ส่วนความคุ้มครองอื่นตามกรมธรรม์ยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกประกาศร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณบวรทัต เป็งสุข หรือ “คุณฮลุน โซโล่” พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
ภายหลังได้รับทราบเหตุการณ์บริษัท ได้เร่งประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัททันที
ปัจจุบัน บริษัทกำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณฮลุนอย่างเต็มที่ เพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานงานกับเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจีย เพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทย
บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมด เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความระลึกถึงต่อคุณฮลุน ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับบริษัทมาเป็นอย่างดี
สำหรับความคุ้มครองอื่น ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย
ยังไม่สามารถสรุปผลการพิจารณาได้ในขณะนี้ และจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป
ประกาศดังกล่าวลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยความอาลัย