เจาะประกัน“ฮลุน โซโล่” ทุน 5 ล้านกับทางออกสินไหมกรุณา

กรณีที่มีรายงานว่า“ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยว ได้ทำประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางไว้กับบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนประกันกรณีเสียชีวิตสูงสุด 5 ล้านบาท กลายเป็นอีกกรณีที่สะท้อนความสำคัญของประกันภัยการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเพียงลำพังหรือเดินทางเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันอยู่ระหว่างรอใบชันสูตรและใบมรณบัตร หากเอกสารยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากเหตุที่อยู่ในความคุ้มครอง บริษัทพร้อมจ่ายสินไหมตามทุนประกันสูงสุด 5 ล้านบาทนั้น
กรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมถึงกรณีถูกทำร้ายหรือฆาตกรรม แต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ หรือการฆ่าตัวตายตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์
ตัวอย่างเช่น หากผลชันสูตรพบว่า ผู้เอาประกันภัยได้รับก๊าซหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว จนหมดสติและเสียชีวิต เหตุการณ์ลักษณะนี้อาจถูกพิจารณาว่าเป็นอุบัติเหตุได้ เพราะเป็นเหตุภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและผู้เสียชีวิตไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดขึ้น
แต่หากผลตรวจพบว่าเสียชีวิตจากโรคหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว หรือสาเหตุทางธรรมชาติ แม้เหตุจะเกิดขึ้นภายในโรงแรมและอยู่ระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ก็อาจไม่เข้าเงื่อนไขการจ่ายเงินกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
นี่จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทประกันต้องรอรายงานชันสูตร ใบมรณบัตร และอาจรวมถึงรายงานจากตำรวจหรือหน่วยงานในประเทศจอร์เจีย ก่อนพิจารณาสินไหมอย่างเป็นทางการ
5 ล้านบาทเป็นเงินก้อน ไม่ต้องพิสูจน์ค่าใช้จ่ายจริง
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแตกต่างจากค่ารักษาพยาบาล เพราะวงเงิน 5 ล้านบาทเป็นผลประโยชน์ตามทุนประกัน บริษัทจะจ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือทายาทโดยชอบธรรม หากไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้
ครอบครัวจึงไม่จำเป็นต้องแสดงว่าได้เสียค่าใช้จ่ายจริงถึง 5 ล้านบาท เพราะไม่ใช่การเบิกชดเชยตามใบเสร็จ แต่เป็นการจ่ายตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงไว้ในสัญญา
ประกันเดินทางยังสามารถจ่ายร่วมกับประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุฉบับอื่นได้ หากแต่ละกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและเหตุเสียชีวิตเข้าเงื่อนไขของแต่ละฉบับ เนื่องจากเป็นสัญญาประกันภัยคนละสัญญา
สำหรับกรณีของฮลุน คปภ.ระบุว่า เคยมีประกันชีวิต แต่ขาดส่งเบี้ยมาแล้วประมาณ 2 ปี จึงต้องแยกออกจากประกันเดินทางฉบับปัจจุบันอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม การขาดส่งเบี้ยประกันชีวิตไม่ได้หมายความว่ากรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติในทุกกรณี เนื่องจากกรมธรรม์บางประเภทที่มีมูลค่าเงินสดอาจถูกเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรืออาจมีการใช้มูลค่าเงินสดชำระเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบสถานะและเงื่อนไขของกรมธรรม์ชีวิตฉบับจริงอีกครั้ง
สินไหมกรุณาทางออกช่วยเหลือกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการพิจารณาจ่ายสินไหมตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แล้ว ยังมีอีกแนวทางหนึ่งที่บริษัทประกันอาจใช้ให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ คือการจ่าย “ค่าสินไหมทดแทนกรุณา” หรือ Ex gratia payment
แนวทางดังกล่าวเคยถูกนำมาใช้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาในบางกรณี โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง คปภ.กับภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย แม้บางเหตุการณ์อาจมีข้อจำกัดหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์
อย่างไรก็ตาม ค่าสินไหมทดแทนกรุณาเป็นเงินที่บริษัทประกันพิจารณาจ่ายด้วยความสมัครใจเป็นกรณีพิเศษ ไม่ใช่สิทธิที่ผู้รับประโยชน์สามารถเรียกร้องได้โดยอัตโนมัติ และการจ่ายไม่ได้หมายความว่า บริษัทประกันยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองหรือยอมรับว่ามีหน้าที่ต้องจ่ายตามสัญญา
สำหรับกรณีของฮลุน แนวทางหลักยังคงต้องรอผลชันสูตรและตรวจสอบเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อน หากผลออกมาเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม
บริษัทมีหน้าที่จ่ายเงินตามสัญญาสูงสุด 5 ล้านบาทอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้แนวทางสินไหมกรุณา
แต่หากผลชันสูตรระบุว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ หรือสาเหตุอื่นที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง บริษัทก็อาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษผ่านแนวทางสินไหมกรุณาได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือครอบครัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำร่างกลับประเทศ หรือเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งตามที่บริษัทเห็นสมควร
แนวทางนี้อาจถูกนำมาพิจารณาได้เช่นกัน หากผลชันสูตรหรือข้อเท็จจริงยังมีความก้ำกึ่ง ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อถกเถียงว่าเหตุเสียชีวิตเป็นอุบัติเหตุหรือมีภาวะเจ็บป่วยเป็นปัจจัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเท่ากับทุนประกัน 5 ล้านบาท และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทประกัน รวมถึงการประสานงานหรือขอความร่วมมือจาก คปภ.เป็นรายกรณี
ดังนั้น แม้กรณีของฮลุนจะแตกต่างจากเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก แต่กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ระบบประกันภัยยังมีกลไกช่วยเหลือนอกเหนือจากสิทธิตามกรมธรรม์ได้
หากบริษัทประกันและ คปภ.พิจารณาเห็นว่ามีเหตุสมควร?