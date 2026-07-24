MFC จัดกิจกรรมสัมมนา“AI Factory” ต่อจิ๊กซอว์ AI สู่โอกาสการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC จัดกิจกรรมสัมมนา“AI Factory: Connect the Dots from Power to Intelligence ต่อจิ๊กซอว์ AI สู่โอกาสการลงทุน”เพื่อถ่ายทอดมุมมอง และอัปเดตแนวโน้มการลงทุนในยุคAI พร้อมเจาะลึกโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI Infrastructure และ Semiconductor Ecosystem โดยได้รับเกียรติจาก คุณเชาวน์กร โชติบัณฑ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมสัมมนา จัดเมื่อวันที่ 21–22 กรกฎาคม 2569 ณ MFC Hall ชั้น 16 อาคาร One Bangkok Tower 4 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ MFC ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุน ซึ่ง MFC หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้และข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุน และ พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนลูกค้า นักลงทุน และผู้สนใจทุกท่าน ติดตามกิจกรรมด้านการลงทุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับMFC ในโอกาสต่อไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.mfcfund.com