วิริยะประกันภัย ครองแบรนด์ประกันรถยนต์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค 3 ปีซ้อนบนเวที “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026”

นายเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสาร Marketeer ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” หมวดประกันภัยรถยนต์ (Car Insurance) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำตลาดประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากสังคมไทย จากผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคกว่า 6,500 คน ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศโดย Marketeer สื่อการตลาดระดับประเทศ ร่วมกับ Marketing Moves องค์กรวิจัยการตลาดชั้นนำ สะท้อนความสำเร็จของการ “ยึดมั่นในการทำหน้าที่ตลอด 79 ปี” ที่ส่งผลให้วิริยะประกันภัยได้รับการยอมรับทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการให้บริการอันเป็นเลิศ จนสามารถครองใจผู้บริโภคในฐานะแบรนด์ประกันภัยรถยนต์อันดับหนึ่งของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ รางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่ไว้วางใจให้วิริยะประกันกันภัยทำหน้าที่เป็น “หลักประกันความเสี่ยง” เคียงข้างดูแลสังคมไทยตลอด 79 ปี โดยในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งยกระดับงานบริการทุกมิติ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลักสำคัญ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพงานบริการให้คู่ค้าและลูกค้าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสนับสนุนงานบริการด้านสินไหมทดแทนด้วยการใช้ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างรอบด้าน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยความเสี่ยงรูปแบบใหม่ สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาวะการแข่งขันที่ท้าทายยิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า การ “ทำหน้าที่” คือหนึ่งในพลังสำคัญที่ช่วยสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน