BBLAM รับ 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจากเวที Money & Banking Awards 2026 สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสการเติบโตระยะยาวให้ผู้ลงทุน

BBLAM รับ 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม จากงานประกาศรางวัล Money & Banking Awards 2026 ซึ่งวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดย 2รางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย BTK (กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม) รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ และ B-GLOBALRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ) รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน
นายบรรณรงค์ พิชญากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่า BBLAM รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีมงานในการบริหารการลงทุนบนพื้นฐานของการวิเคราะห์อย่างรอบด้านและมุมมองการลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุน
“แม้รางวัลจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ แต่สิ่งที่ BBLAM ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การทำหน้าที่ดูแลเงินลงทุนของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ผ่านกระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ”
สำหรับ BTK (กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม) เป็นกองทุนหุ้นไทยที่มีประวัติการดำเนินงานยาวนาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนใน 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มสื่อสาร ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ และมีความสามารถในการสร้างผลประกอบการในระยะยาวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์เชิงลึกของทีมผู้จัดการกองทุน เพื่อค้นหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจ พร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว
ขณะที่ B-GLOBALRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ) เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการเติบโตของตลาดหุ้นโลก ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Quality Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ที่มีนโยบายคัดเลือกหุ้นคุณภาพจากหลากหลายภูมิภาคและอุตสาหกรรมทั่วโลก ช่วยเพิ่มการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีเป้าหมายสร้างการเติบโตของเงินลงทุนควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) ฝ่ายงานบริหารการลงทุน BBLAM กล่าวว่า ในสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ยังเผชิญความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร การคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพและการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
“BTK และ B-GLOBALRMF สะท้อนแนวทางการลงทุนของ BBLAM ที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงลึกและการมองการลงทุนในระยะยาว โดย BTK มุ่งสร้างโอกาสการเติบโตจากบริษัทคุณภาพในประเทศไทยที่มีศักยภาพแข่งขันและเติบโตได้ในระยะยาว ขณะที่ B-GLOBALRMF เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงธุรกิจชั้นนำระดับโลกผ่านการกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาคและหลายอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณในระยะยาว”