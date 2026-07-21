CPNREIT ยกระดับมูลค่าสินทรัพย์ ‘เซ็นทรัล พัทยา’ ผนึกกำลัง POP MART-ททท.-เมืองพัทยา สร้างแลนด์มาร์กอาร์ตทอยส์ริมหาดแห่งแรกของโลก รับเทรนด์ Pop Culture Economy

“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท” หรือ “CPNREIT” ขับเคลื่อนกลยุทธ์ Lifestyle Integration ยกระดับมูลค่าสินทรัพย์ (Asset Enhancement) ศูนย์การค้า ‘เซ็นทรัล พัทยา’ (Central Pattaya) หนึ่งในสินทรัพย์ศักยภาพสูงของพอร์ตโฟลิโอ หลังได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ระดับโลกอย่าง POP MART ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ เมืองพัทยา สร้างปรากฏการณ์ระดับโลก “POP ON THE BEACH” พร้อมเปิดตัว POP MART Official Store สาขาริมชายหาดแห่งแรกของโลก สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า กองทรัสต์ฯ มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอ (Asset Enhancement) อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา หนึ่งในสินทรัพย์ภายใต้พอร์ต CPNREIT เปิดตัว “POP ON THE BEACH” สร้างปรากฏการณ์ World’s First Beachfront Art Toy Destination และเปิด POP MART Official Store @ Central Pattaya สาขาริมชายหาดแห่งแรกของโลก ตอกย้ำศักยภาพของพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับโลก นับเป็นความสำเร็จในฐานะศูนย์การค้าไทยหนึ่งเดียวที่แบรนด์ดังระดับโลกเชื่อมั่น พร้อมเชื่อมโยงทุกภาคส่วน สร้างประสบการณ์ใหม่ ยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองพัทยาสู่จุดหมายปลายทางระดับโลก
ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโมเดล Pop Culture Economy โดยนำสินทรัพย์ทางปัญญา (IP) ระดับโลกมาผสานเข้ากับเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์สำคัญที่มีตัวเลขและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง อ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดพบว่าเมืองพัทยามียอดนักท่องเที่ยวสะสมในปี 2568 พุ่งทะลุกว่า 20 ล้านคน สร้างเม็ดเงินสะพัดมหาศาลมากกว่า 5,000 ล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง (High-Yield FIT) จาก 5 สัญชาติหลัก ได้แก่ จีน, มาเลเซีย, รัสเซีย, เกาหลีใต้ และอินเดีย ที่มีพฤติกรรมแบบ Lifestyle & Experiential Tourism ชื่นชอบสินค้าแฟชั่นและนิยมทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งฐานลูกค้ากลุ่มนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่พร้อมรองรับ Art Toy Economy ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
“นับเป็นความสำเร็จในฐานะศูนย์การค้าไทยหนึ่งเดียวที่แบรนด์ดังระดับโลกเชื่อมั่น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ (Destination Experience) ให้แก่นักท่องเที่ยว แต่ยังส่งผลดีต่อปริมาณผู้เข้าใช้บริการ (Traffic) ภายในศูนย์การค้า และพร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้ง (Retail Experience) ผลักดันอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนสนับสนุนยอดขายของร้านค้าผู้เช่า เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับรายได้ค่าเช่าของกองทรัสต์ CPNREIT ในระยะยาว” นางสาวปัทมิกา กล่าว
สำหรับไฮไลต์ของ POP MART Official Store @Central Pattaya ได้ปักหมุดการเป็นแลนด์มาร์กอาร์ตทอยส์แห่งแรกของภาคตะวันออก ภายใต้คอนเซปต์ Beachfront Art Toy Destination ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ฝั่งริมบีช ถ่ายทอดเอกลักษณ์เมืองชายทะเลระดับโลกได้อย่างลงตัว พร้อมเปิดตัว Concept Space สุดเอ็กซ์คลูซีฟในธีม ‘THE MONSTERS Hair Salon Series’ แห่งแรกของโลกบริเวณหน้าร้าน นอกจากนี้ ภายในร้านอัดแน่นด้วยคอลเลกใหม่และสินค้า Exclusive ที่หลากหลายและครบครันที่สุด เช่น Blind Box (กล่องสุ่ม) ยอดฮิต, Plush (ตุ๊กตาผ้าขน), MEGA COLLECTION ระดับไฮเอนด์ และ Exclusive Collections จากคาแรกเตอร์ชื่อดัง อาทิ CRYBABY, LABUBU, MOLLY, SKULLPANDA, DIMOO, TWINKLE และ HIRONO โดยจะมีสินค้าใหม่และไอเทมพิเศษหมุนเวียนมาสร้างความเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อม ‘Destination Experience’ หน้าบีช สู่ ‘Retail Experience’ ซึ่งไม่เพียงแต่ขยายสเกลธุรกิจสู่เมืองท่องเที่ยวสำคัญ แต่คือการร้อยเรียงประสบการณ์แบบ Seamless ย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์และ Pop Culture ระดับโลก
นอกจากนี้ พบกับไฮไลต์บอลลูน GIANT CRYBABY ซูเปอร์ไอพีระดับโลกฝีมือศิลปินคนไทย ภายใต้คอนเซปต์ Cry Me An Ocean Series รวม 4 คาแรกเตอร์ ขนาดมหึมาสูงกว่า 8 เมตร ยาว 12 เมตร บริเวณริมหาดพัทยา ถ่ายทอดเรื่องราวการเยียวยาหัวใจผ่านแนวคิด "เก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้ในทะเลส่วนตัว" ผสมผสาน Local Essence ของเมืองพัทยา เสริมทัพด้วย Big Figure คาแรกเตอร์ระดับแม็กเน็ตอย่าง MOLLY และ SKULLPANDA ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและเช็กอิน ณ Experiential Photo Landmark ระดับโลก ตั้งแต่วันนี้ – 2 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา