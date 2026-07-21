ไทยพาณิชย์เปิดกองธีมอวกาศ เชื่อเมกะเทรนด์รับโอกาสการเติบโต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) เปิดตัว กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Space Innovation (SCBSPACE) และ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Space Innovation USD (SCBUSDSPACE) เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจโลก และมีศักยภาพเติบโตระยะยาว โดยเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) พร้อมกันระหว่างวันที่ 20 – 30 กรกฎาคม 2569
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด(SCBAM) กล่าวว่า ในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน มักมีเมกะเทรนด์ที่เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจยุคใหม่ หากในช่วงที่ผ่านมา AI เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ปัจจุบัน Space Economy กำลังก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งธีมที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมอวกาศไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสำรวจนอกโลก แต่กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การสื่อสารสารสนเทศ ระบบนำทางและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรวมถึงการควบรวมกับระบบเทคโนโลยีปัจจุบัน และประสิทธิภาพความปลอดภัยและความมั่นคงระดับนานาชาติ
“สิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจอวกาศเข้าสู่ช่วงการเติบโตครั้งใหม่ คือการบรรจบกันของหลายปัจจัย ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการเข้าถึงอวกาศ การลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงจำนวนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอวกาศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เกิดธุรกิจใหม่ในหลากหลายมิติ โดยปัจจุบันธุรกิจอวกาศครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาจรวดและระบบขับเคลื่อน การผลิตดาวเทียม ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เทคโนโลยีสำรวจโลก (Earth Observation) การถ่ายภาพจากอวกาศ (Space Imaging) ระบบกำหนดตำแหน่ง (GPS) ตลอดจนธุรกิจการสำรวจและขนส่งเชิงพาณิชย์สู่อวกาศ สะท้อนว่าอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้เติบโตจากบริษัทเพียงไม่กี่ราย แต่กำลังขยายตัวตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม และมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการใช้งานดาวเทียมและบริการด้านอวกาศทั่วโลกในระยะยาว” นายณรงค์ศักดิ์กล่าว
เพื่อต่อยอดโอกาสการลงทุนดังกล่าว SCBAM จึงเปิดตัวกองทุน SCBSPACE และ SCBUSDSPACE ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน VanEck Space Innovators UCITS ETF กองทุนหลักที่มุ่งลงทุนในบริษัททั่วโลกซึ่งมีรายได้จากธุรกิจอวกาศมากกว่า 50% (Pure-Play) อ้างอิงดัชนี MarketVector Global Space Industry Screened Index โดยเปิดโอกาสลงทุนในบริษัททุกขนาด ตั้งแต่บริษัทนวัตกรรมที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการเติบโต ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรม เพื่อสะท้อนศักยภาพของเศรษฐกิจอวกาศในทุกช่วงของการเติบโต โดยครอบคลุมธีมการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอวกาศ ทั้งธุรกิจจรวดและระบบขับเคลื่อน (Rockets & Propulsion Systems) ธุรกิจอุปกรณ์และระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Equipment & Communication Solutions) ธุรกิจเทคโนโลยีดาวเทียมและการสำรวจโลก (Other Satellite Equipment) รวมถึงธุรกิจการสำรวจอวกาศ (Space Exploration) ทั้งนี้ กองทุนหลักได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2569) ในกลุ่ม Morningstar Category: EAA Fund Sector Equity Industrial Materials
สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเป็นสกุลเงินบาท สามารถเลือก SCBSPACE ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขณะที่ผู้ที่ต้องการลงทุนและรับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สามารถเลือก SCBUSDSPACE ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 30 ดอลลาร์สหรัฐ