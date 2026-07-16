ROH หมดสิทธิ์ซื้อรอยัล ออคิดกองทุนขีดเส้นส่งมอบใน30วัน เผยนักลงทุนไทย-เทศสนใจ 8 ราย

กองทุนยืนยันสิทธิซื้อคืนโรงแรมของ ROH สิ้นสุดแล้ว ให้เวลา 30 วันส่งมอบทรัพย์สินภายในวันที่ 14 สิงหาคม ก่อนประเมินราคาและเปิดประมูลรอบใหม่ เผยมีนักลงทุนสนใจแล้ว 8 ราย ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ เบื้องต้นคาดราคาทรัพย์สูงกว่าเงื่อนไขซื้อคืน 4,873 ล้านบาท หนุนผู้ถือหน่วยมีโอกาสรับผลตอบแทนเฉลี่ยราว 8% หลังขายทรัพย์และปิดกองสำเร็จ
นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ (ONEAM) เปิดเผยว่า กรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ (GROREIT) บริษัทยืนยันว่าทางกองทุนได้เดินหน้าดำเนินการตามสัญญา หลังบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ROH ไม่ได้ใช้สิทธิซื้อคืนทรัพย์สินโรงแรมภายในกำหนดวันที่ 14 กรกฎาคม โดยได้ส่งหนังสือให้ ROH ส่งมอบทรัพย์สินภายใน 30 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมถึงวันที่ 14 สิงหาคม
ทั้งนี้ระยะเวลา 30 วันดังกล่าวไม่ใช่การขยายเวลาให้ ROH จัดหาเงินมาซื้อคืน แต่เป็นช่วงเวลาสำหรับส่งมอบทรัพย์สินตามเงื่อนไขในสัญญา เนื่องจากสิทธิซื้อคืนในราคาและเงื่อนไขเดิมได้สิ้นสุดลงแล้ว และไม่พบช่องทางตามสัญญาที่จะขยายระยะเวลาออกไปได้
ระหว่างนี้ โรงแรมยังคงเปิดดำเนินงานตามปกติ ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการ โดยทางกองทุนได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงแรมดำเนินการบริหารต่อไป พร้อมให้แยกรายได้จากการดำเนินงานของโรงแรมไว้สำหรับกองทรัสต์ หลังสัญญาเช่าและสิทธิบริหารของ ROH สิ้นสุดลง
นอกจากนี้ บริษัทเตรียมเข้าปรึกษากับทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในสัปดาห์หน้าเพื่อหาแนวทางออก และดูแลนักลงทุนเพิ่มเติม
รอครบ 30 วัน ก่อนขายทรัพย์
ทั้งนี้ หาก ROH ส่งมอบทรัพย์สินภายในกำหนด กระบวนการต่อไปจะเป็นการประเมินราคาและพิจารณาเปิดประมูลขายทรัพย์สินต่อไป ขณะที่ ROH ยังสามารถกลับมาเข้าร่วมประมูลได้ แต่จะไม่สามารถใช้ราคาและเงื่อนไขซื้อคืนเดิม โดยต้องเสนอราคาแข่งขันกับผู้สนใจรายอื่น และอ้างอิงราคาประเมินใหม่
อย่างไรก็ตามหาก ROH ไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายใน 30 วัน ทางกองทุนอาจต้องดำเนินการทางกฎหมาย แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะต้องดำเนินการถึงขั้นใด เนื่องจากต้องรอดูการปฏิบัติตามสัญญาของ ROH ก่อน
“เป้าหมายสำคัญคือการทำให้กระบวนการสิ้นสุดลงโดยเร็วและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หาก ROH ส่งมอบทรัพย์สินโดยเรียบร้อย กองก็จะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการขาย ชำระหนี้ และคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยได้ง่ายขึ้น แต่หากต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้อง ระยะเวลาอาจยืดเยื้อออกไป”
นักลงทุนต่างชาติสนใจซื้อแล้ว8 ราย
ขณะนี้มี นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศติดต่อเข้ามาซื้อทรัพย์สินแล้วประมาณ 8 ราย โดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติ แต่ทางกองทุนยังไม่ได้เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ เพราะต้องรอให้ครบกำหนดส่งมอบทรัพย์สิน 30 วันก่อน
โรงแรมยังเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากมีผลประกอบการอยู่ในระดับดี โดยปีที่ผ่านมาโรงแรมมีกำไรประมาณ 323 ล้านบาท และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 72% แม้เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีห้องพักมากกว่า 700 ห้อง
ย้ำขายทรัพย์ปิดกอง คาดผลตอบแทนเฉลี่ย8%
กล่าวอีกว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมา กองจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยเฉลี่ยเกือบ 6% ต่อปี โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง และผลตอบแทนตลอดอายุกองเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และหากจบกระบวนการปิดกองทุน และขายทรัพย์สินเรียบร้อยน่าจะทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8%
อย่างไรก็ตาม หลังจากกองครบอายุแต่ยังต้องดำเนินกระบวนการจัดการทรัพย์สินต่อ เงินปันผลในระยะต่อไปมีโอกาสลดลง เนื่องจากต้องกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าประเมินทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายหรือดำเนินคดี
เงินคืนก้อนสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับราคาที่สามารถขายทรัพย์สินได้ หลังหักภาระหนี้กับธนาคารออมสินประมาณ 1,350 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเงินส่วนที่เหลือคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่เบื้องต้นราคา ประเมินน่าจะสูงกว่าราคาซื้อคืนที่ 4,873 ส่งผลตอบแทนสุดท้ายยังไม่สามารถระบุได้แน่นอน จนกว่าจะทราบราคาขายจริง ระยะเวลาของกระบวนการ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
“เจตนารมณ์ของกองตั้งแต่ต้นไม่ใช่การถือครองและบริหารโรงแรมในระยะยาว แต่เป็นการขายทรัพย์สินเพื่อรับเงินคืนและปิดกองตามวัตถุประสงค์เดิม ดังนั้น หลังครบกำหนด 30 วัน ความชัดเจนว่ากองจะเข้าสู่กระบวนการประเมินราคา เปิดประมูล หรือดำเนินการทางกฎหมาย จะขึ้นอยู่กับว่า ROH ส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาหรือไม่”