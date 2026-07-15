IROYAL กำไรโดดเด่น...งานใหม่จ่อคิวเข้าไม่ขาดสาย!

เห็นช่วงนี้ 2 บิ๊กบอสแห่ง บมจ. อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง (IROYAL) "ภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง" และ "ประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์" แทบไม่มีเวลาให้หายใจ เพราะตารางงานแน่นเอี๊ยด เดินสายประชุม เจรจาพันธมิตร และติดตามโครงการกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น แว่วมาว่างานในมือยังรอส่งมอบอีกเพียบ ขณะที่โปรเจกต์ใหม่ก็ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสื่อสาร และโซลูชันอัจฉริยะแบบครบวงจรของบริษัท
ที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือ "คุณภาพกำไร" ของ IROYAL เพราะนอกจากจะมีฐานะการเงินแข็งแกร่งแล้ว ยังมีภาระหนี้ต่ำมาก โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) เพียง 0.08 เท่า ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ก็ทำผลงานโดดเด่น ด้วยอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) สูงถึง 30.87% ติด Top 10 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai อีกทั้งปัจจุบันหุ้นยังซื้อขายที่ P/E เพียง 6 เท่ากว่า ๆ ซึ่งสะท้อนว่ามูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับที่น่าจับตาเมื่อเทียบกับศักยภาพของธุรกิจ
เมื่อทั้งงานในมือยังแน่น โอกาสรับงานใหม่ยังมีเข้ามาไม่ขาดสาย และฐานะการเงินยังแข็งแกร่งแบบนี้ ก็ไม่แปลกที่ชื่อของ IROYAL จะเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในหมู่นักลงทุน งานนี้แฟนคลับหุ้น IROYAL คงต้องจับตากันแบบใกล้ชิด เพราะดูแล้วโมเมนตัมธุรกิจยังเดินหน้าแบบไม่มีแผ่ว!