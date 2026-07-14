อีสท์สปริงปันผล 2 กองหุ้นไทย รวมมูลค่า 481 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นไทย ภายใต้การบริหารจัดการพร้อมกัน 2 กองทุน สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO25 ปันผล (ES-JB25DIV) ในอัตรา 2.50 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO PLUS ปันผล (ES-JBPDIV) ในอัตรา 2 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม481,265,778.73 บาท
ทั้งนี้ กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO25 ปันผล (ES-JB25DIV) และ กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO PLUS ปันผล (ES-JBPDIV) จะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรก ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยกองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO25 ปันผล มีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2564 อยู่ที่ 0.52 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.38 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.78 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.48 บาทต่อหน่วย ปี 2568 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย โดยปี 2569 ได้จ่ายปันผลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ไปแล้ว 0.25 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 2.50 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 5.11 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2569)
ส่วนกองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO PLUS ปันผล (ES-JBPDIV) มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2564 อยู่ที่ 0.35 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.285 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.46 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.37 บาทต่อหน่วย ปี 2568 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2569 ได้จ่ายปันผลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ไปแล้ว 0.15 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 2 บาทต่อหน่วยลงทุน รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.815 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2569)