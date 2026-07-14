บลจ.กสิกรไทย ชู 4 กองทุน โอกาสลงทุนทั่วโลก-ผลตอบแทนยืนหนึ่ง

บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารกองทุนต่างประเทศผ่าน 4 กองทุนเด่น ได้แก่ K-GDBOND-A(A), K-GLOBE, K-GTECH และ K-ATECH ที่สร้างผลการดำเนินงานโดดเด่นควบคู่กับการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อย่างต่อเนื่องสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและศักยภาพของกระบวนการคัดเลือกและบริหารการลงทุนในระดับสากล
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ CFA, กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารกองทุนต่างประเทศผ่าน 4 กองทุนเด่น ได้แก่K-GDBOND-A(A), K-GLOBE, K-GTECH และ K-ATECH ที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นทั้งในด้านผลการดำเนินงาน และมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและศักยภาพของกระบวนการคัดเลือกและบริหารการลงทุนในระดับสากล ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ทั้งตราสารหนี้ หุ้นโลก และหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งยังคงเป็นธีมการลงทุนที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตในระยะยาว
นายวจนะกล่าวต่อไปว่า สำหรับ K-GDBOND-A(A) มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างอิสระตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบันกองทุน K-GDBOND-A(A) มีขนาดกองทุนใหญ่เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุนตราสารหนี้โลก โดยมี AUM มูลค่า 4.8หมื่นล้านบาท พร้อมได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5ดาว ในกลุ่ม Morningstar Thailand OE Global Bondและมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Quartile 1 และ 2 ในช่วง 3เดือน 1 ปี และ 3 ปี (ที่มา: Morningstar 30 มิ.ย. 2569)
ด้าน K-GLOBE มีนโยบายกระจายการลงทุนใน ETF และกองทุนหุ้นชั้นนำทั่วโลก ครอบคลุมทั้งสหรัฐฯ ยุโรป เอเชีย และตลาดเกิดใหม่ โดยบริหารพอร์ตเชิงรุกด้วยแนวทาง Top-Down Approach เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบันกองทุน K-GLOBE มีขนาดกองทุนใหญ่เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุนหุ้นโลกโดยมี AUM มูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท พร้อมได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว ในกลุ่ม Morningstar Thailand OE Global Equity และมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Quartile 1 ครบทุกช่วงเวลาทั้ง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3ปี และ 5 ปี (ที่มา: Morningstar 30 มิ.ย. 2569)
สำหรับ K-GTECH มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก CT (Lux) Global Technology Fund ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกที่เป็นเมกะเทรนด์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เซมิคอนดักเตอร์ และคลาวด์ เป็นต้น โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว ในกลุ่ม Morningstar Thailand OE Global Technology และมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Quartile 1 ในช่วง 6 เดือน และ 1 ปี (ที่มา: Morningstar 30 มิ.ย. 2569) ในขณะที่ด้านกองทุน K-ATECH มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Pacific Technology เน้นคัดสรรหุ้นเทคโนโลยี 40-60 ตัวในภูมิภาคเอเชีย อาทิ บริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำในเกาหลีใต้ และบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของญี่ปุ่น เป็นต้น พร้อมการปรับพอร์ตได้อย่างยืดหยุ่นตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยกองทุน K-ATECH มีขนาดกองทุนใหญ่เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุนหุ้นเทคโนโลยีเอเชีย และมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Quartile 1 ในช่วง 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี (ที่มา: Morningstar 30 มิ.ย. 2569)
“ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของทั้ง 4 กองทุน และการเติบโตของ AUM อย่างต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพของ บลจ.กสิกรไทย ในการคัดสรรโอกาสการลงทุนจากทั่วโลกและบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการลงทุนที่เข้มแข็ง โดยความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการยึดมั่นในวินัยการลงทุน และยังสะท้อนความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อบริษัท ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย จะยังคงคัดสรรทางเลือกการลงทุนที่มีคุณภาพและน่าสนใจจากตลาดโลก เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินลงทุนและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาวของผู้ลงทุน” นายวจนะกล่าว
กองทุน K-GDBOND-A(A), K-GLOBE, K-GTECH และ K-ATECH เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ผ่านสินทรัพย์คุณภาพที่ครอบคลุมทั้งตราสารหนี้ หุ้นโลก และหุ้นเทคโนโลยี โดยได้รับการคัดสรรและบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ บลจ.กสิกร