เอ็กซ์สปริงส่งกองทุน X-DAILY เพิ่มทางเลือกนักลงทุนพักเงินรับดบ.ชึ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง เปิดกองทุนใหม่ เอ็กซ์สปริง เดลี่ มันนี่ (X-DAILY) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น และตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นแหล่งพักเงินตอบโจทย์นักลงทุนที่โยกเงินออกจากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ย
ขาขึ้น
นายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpring AM) เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ภายใต้ประธานคนใหม่ 'เควิน วอร์ช'ที่ส่งสัญญาณไม่รีบร้อนในการลดอัตราดอกเบี้ย และมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้น ส่งผลให้สินทรัพย์ทางเลือกหลายอย่างที่ไม่ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเคลื่อนไหวในทิศทางปรับฐาน อย่างไรก็ดี นักลงทุนจำนวนมากที่ปรับพอร์ตด้วยการโยกเงินออกจากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยและกำลังมองหาทางเลือกในการพักเงินลงทุนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ XSpring AM จึงได้เปิดตัว กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เดลี่ มันนี่ (X-DAILY) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ที่ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น และตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยมุ่งเน้นการบริหารสภาพคล่อง และรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำ โดยกองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมเงินฝากอิสลาม) และตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วันนับจากวันที่ลงทุน เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ภายในประเทศเท่านั้น
“ตลาดมองว่าเฟดมีทิศทางปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น แต่ในระยะยาวหากเศรษฐกิจมีความเปราะบางก็จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยลง ดังนั้นตราสารระยะสั้นจึงเหมาะกับการพักเงินลงทุนในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ขณะเดียวกันก็มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายคืนหน่วยลงทุนได้ง่ายทุกวันทำการ และรับเงินคืนขายคืนแบบ T+1” นายยศกร กล่าว
นอกจากนี้ X-DAILY มีนโยบายบริหารแบบ Active Management มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับช่วงเวลาของพอร์ตและสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระดับความน่าเชื่อถือแตกต่างกันตามสภาวะตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน รวมถึงมีนโยบายคัดเลือกตราสารคุณภาพสูง โดยผู้ออกตราสารต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ใน 2 อันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระยะสั้น และอยู่ใน 3 อันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระยะยาว รวมถึงมีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้ และมีอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ต (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน
กองทุน X-DAILY เสนอขายครั้งแรกให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) : วันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2569 ช่วงเวลาส่งคำสั่งซื้อ – ขายคืน ในเวลาทำการ 8:30 - 15:30 น. โดยเงินลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท