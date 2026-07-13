คปภ.ผงะบริษัทไม่ทำประกัน โรงเบียร์ลาดพร้าวมีบุคคลทำประกันไฟไหม้คุ้มครองทรัพย์สินแทน ยันเร่งจ่ายเยียวยาใน3วัน

คปภ.ผงะตรวจเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวไม่พบบริษัททำประกันในนามธุรกิจ แต่มีบุคคลทำประกันไฟไหม้และคุ้มครองทรัพย์สินแทน ยันเร่งจ่ายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภายใน3วัน
วันนี้(13 ก.ค.)นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยถึงเรื่องการเยียวยา และการช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ภายโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จนมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนใหญ่แล้วสถานประกอบการลักษณะแบบนี้จะจดเป็นชื่อบริษัท แต่เมื่อตอนเกิดเหตุทางทีมงานได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่พบ รายชื่อบริษัท ว่ามีการจดทะเบียนทำประกันคุ้มครองในนามของธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้มีการจดทะเบียนประกันภัยในนามบุคคล และมีการทำประกันอัคคีภัยป้องกันและคุ้มครองทรัพย์สิน
นายอดิศร กล่าวต่อว่า ในส่วนของการช่วยเหลือคุ้มครองผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ทาง คปภ. ได้มีการทำงานอย่างเชิงรุก จะมีการประสานงานไปยังต้นสังกัดบริษัทประกันภัยที่ทำในนามบุคคล ให้มีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายใน3วัน และจะเป็นผู้แจ้งสิทธิ ให้กับญาติผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตทราบ ว่าท่านใดมีกรมธรรม์หรือมีความคุ้มครองใดบ้างที่สามารถรับเงินเยียวยาได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทางญาติเข้ามาติดต่อ เพื่อขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์และสิทธิที่พึงจะได้ในการรับผิดชอบช่วยเหลือ
ส่วนการจดทะเบียนเอาประกันภัยในนามนิติบุคคลกับในนามบริษัท ในเรื่องของผลประโยชน์ ไม่มีความต่างกันมาก สำคัญที่สุดคือต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน