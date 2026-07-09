พรูเด็นเชียล ประเทศไทย คว้ารางวัล CEO of the Year พร้อมอีก 2 รางวัลเกียรติยศจากเวที Insurance Asia Awards 2026

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้รับการยกย่องบนเวที Insurance Asia Awards 2026 ด้วยการคว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นำโดย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ซึ่งได้รับรางวัล CEO of the Year เพื่อยกย่องความเป็นผู้นำที่โดดเด่น วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และความสามารถในการนำองค์กรเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และสังคมไทย พร้อมด้วยรางวัล International Life Insurer of the Year – Thailand และ Digital Insurance Initiative of the Year – Thailand ณ Marina Bay Sands Expo & Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ สะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่ง การสร้างนวัตกรรม และการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ Insurance Asia Awards สำหรับรางวัลเกียรติยศที่มอบให้ รางวัลเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จขององค์กร แต่เป็นกำลังใจสำคัญให้เราเดินหน้าสู่เป้าหมายในการก้าวข้ามบทบาทของผู้ให้บริการประกันชีวิต สู่การเป็น ‘The Future Protector’ ที่ช่วยให้ผู้คนและครอบครัววางแผนชีวิตและการเงินเพื่ออนาคตได้อย่างมั่นใจ ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความทุ่มเทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานทุกฝ่าย พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนประกันชีวิตและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความไว้วางใจที่ลูกค้าทุกท่านมอบให้ ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้พรูเด็นเชียลฯ เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สร้างคุณค่าในระยะยาว เพื่อดูแลทุกชีวิตและทุกอนาคต ตามพันธกิจ For Every Life, For Every Future”
สำหรับรางวัล CEO of the Year นับเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของเวที Insurance Asia Awards โดยในแต่ละปีจะมีผู้ได้รับรางวัลหนึ่งเดียวเท่านั้นจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย แตกต่างจากรางวัลในสาขาอื่นที่พิจารณาและมอบรางวัลแยกตามแต่ละประเทศมากกว่า 130 สาขา ดังนั้น รางวัลนี้จึงสะท้อนถึงภาวะผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค ควบคู่กับความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันของทีมงานในการขับเคลื่อนองค์กรและยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมประกันชีวิตในเอเชีย
รางวัลเกียรติยศทั้งสามสาขาเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของพรูเด็นเชียลฯ ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer is our compass) พร้อมขับเคลื่อนองค์กรผ่านการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และศักยภาพของบุคลากร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัยของชีวิต ภายใต้เป้าหมายในการช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว