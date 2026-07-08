SCBAMเปิดกองลุยNasdaq-100 เน้นแอคทีฟสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขายกองทุน SCBNDQPIN และ SCBNDQPINUH ลุยหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในดัชนี Nasdaq-100 ผ่านกลยุทธ์แอคทีฟผสานการสร้างรายได้จากออปชัน มุ่งเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ พร้อมช่วยลดความผันผวนของพอร์ต ท่ามกลางตลาดเทคโนโลยีที่ยังได้แรงหนุนจากเมกะเทรนด์ AI แแม้ยังต้องเผชิญแรงขายทำกำไร ดอกเบี้ย และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) กล่าวว่า ปัจจุบันโจทย์ของนักลงทุนไม่ได้อยู่ที่การเลือกระหว่าง “การเติบโต” หรือ “ความมั่นคง” แต่คือการหาวิธีลงทุนที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองสิ่งได้ แม้ SCBAM จะยังเชื่อมั่นว่ากระแสการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรการเติบโต และจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐฯ อีกหลายปีข้างหน้า โดยเฉพาะบริษัทในดัชนี Nasdaq-100 ที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก แต่หลังจากตลาดปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นักลงทุนก็ต้องเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจากแรงขายทำกำไร ทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้การลงทุนในระยะนี้ควรให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงของพอร์ต
เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะตลาดดังกล่าว SCBAM จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Nasdaq Equity Premium Income (SCBNDQPIN)และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Nasdaq Equity Premium Income Unhedged (SCBNDQPINUH) เพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเชิงรุกในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐฯ ผ่านการคัดเลือกหุ้นจากดัชนี Nasdaq-100 พร้อมสร้างกระแสรายได้จากการขายสัญญาออปชัน เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่สมดุลและมีส่วนช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEQA) ซึ่งบริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้ง กองทุนหลักมีความผันผวนเฉลี่ย 20.73% ต่อปี ต่ำกว่าดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งมีความผันผวนเฉลี่ย 26.85% ต่อปี (ข้อมูล ณ พ.ค. 2569) สะท้อนถึงศักยภาพของกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างโอกาสการเติบโต การสร้างกระแสรายได้ และการบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดที่มีความผันผวน
สำหรับรูปแบบการลงทุน กองทุน SCBNDQPINมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน สามารถเลือกลงทุนได้ทั้งชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ขณะที่กองทุน SCBNDQPINUHมีนโยบายไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedged) เปิดให้ลงทุนในรูปแบบรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยทั้งสองกองทุนเปิดเสนอขายครั้งแรก(IPO) ระหว่างวันที่ 7–13 กรกฎาคม 2569 เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท