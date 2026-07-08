บลจ.กสิกรไทย พิชิต AUM 2 ล้านล้านบาทตอกย้ำความเป็น Trusted Asset Manager อันดับ 1 ของไทย

บลจ.กสิกรไทย ประกาศความสำเร็จในการก้าวสู่ AUM2 ล้านล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมอบให้อย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำธุรกิจจัดการลงทุนของไทย โดยบริษัทมุ่งยกระดับศักยภาพการลงทุน พัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนทุกกลุ่ม และสร้างโอกาสการลงทุนผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อส่งมอบการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้ลงทุนไทยในระยะยาว
นายวิน พรหมแพทย์ CFA, ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) กล่าวว่า การก้าวสู่การมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 2 ล้านล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของ บลจ. กสิกรไทย สะท้อนความไว้วางใจที่ผู้ลงทุนมอบให้แก่บริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจจัดการลงทุนของไทย โดยปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการจากธุรกิจกองทุนรวม 1.53 ล้านล้านบาท ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.88 แสนล้านบาท และธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล 1.84 แสนล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจที่เติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ พร้อมศักยภาพในการส่งมอบโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบันได้อย่างครบวงจร (ที่มา: AIMC ณ มิ.ย. 2569)
“การก้าวสู่ AUM 2 ล้านล้านบาทในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จด้านตัวเลขทางธุรกิจเท่านั้น แต่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บลจ.กสิกรไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ลงทุนในทุกช่วงชีวิต เราเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากขนาดของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดจากความสามารถในการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน” นายวินกล่าว
นายวินกล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทย ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพด้านการลงทุน ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก การพัฒนาโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ตลอดจนการเสริมความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง J.P. Morgan Asset Management และ Lombard Odier เพื่อส่งมอบโอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพสู่ผู้ลงทุนไทย ควบคู่กับการรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจกองทุนรวม บริษัทได้พัฒนาโซลูชันการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง K-WealthPLUS Series, Life Path Solution และแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน “Insight to Impact” เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ดีควบคู่กับการสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ลงทุนและสังคม
นายวินกล่าวทิ้งท้ายว่า บลจ.กสิกรไทย จะยังคงเดินหน้ายกระดับองค์กรสู่การเป็น Trusted Asset Manager ที่ผู้ลงทุนไว้วางใจมากที่สุด ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เทคโนโลยี และความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อส่งมอบโซลูชันการลงทุนที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ พร้อมสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุนไทยในทุกมิติ เพราะทุกความไว้วางใจจากลูกค้าคือพลังสำคัญที่ทำให้เราเติบโต และเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างคุณค่าให้กับผู้ลงทุนไทยต่อไปในอนาคต