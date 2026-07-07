แอสเซท พลัส เปิดกอง ASP-MEM ชี้ Memory Chipเข้ารอบเติบโตครั้งใหม่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) เปิดเสนอขาย กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เมมโมรี่ ชิป อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MEM) มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำด้าน Memory Chip ทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการลงทุนด้าน AI Infrastructure ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
บลจ.แอสเซท พลัส มองว่า การเติบโตของ AI ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผลเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยชิปหน่วยความจำประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะ HBM (High Bandwidth Memory) ที่กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ AI รุ่นใหม่ส่งผลให้ความต้องการชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แอสเซท พลัส กล่าวว่า “ ที่ผ่านมา นักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจกับบริษัทผู้พัฒนา AI หรือผู้ผลิตชิปประมวลผล แต่เราเชื่อว่า Memory Chip กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของ AI Infrastructure เพราะเมื่อ AI ต้องประมวลผลข้อมูลมากขึ้น ความต้องการหน่วยความจำก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”
“ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรม Memory ปัจจุบัน มีผู้ผลิตหลักของโลกเพียงไม่กี่ราย ทำให้อุปทานขยายตัวได้จำกัด เมื่อความต้องการจาก AI เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตจึงมีอำนาจต่อรองด้านราคา และมีโอกาสสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรได้โดดเด่น กองทุน ASP-MEM จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในธีม AI ผ่านกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตของ AI Infrastructure” นายคมสันกล่าวเสริม
กองทุน ASP-MEM มีนโยบายเน้นลงทุนในRoundhill Memory ETF ซึ่งมุ่งลงทุนในบริษัทชั้นนำด้าน Memory Chip เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำ บลจ.แอสเซท พลัส มองว่า
Memory Chip เป็นหนึ่งในธีมการลงทุนที่โดดเด่นในระยะยาว จากบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในห่วงโซ่AI Infrastructure ประกอบกับโครงสร้างอุตสาหกรรม ที่มีผู้ผลิตหลักเพียงไม่กี่ราย จึงมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความต้องการชิปหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของ AI
บลจ.แอสเซท พลัส เปิดเสนอขายกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เมมโมรี่ ชิป อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MEM) มีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ กองทุนมีลักษณะเป็น Feeder Fund ที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 7