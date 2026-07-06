ไทยสมุทรชู รักตัวเอง”ดูแลเดอะแบก ส่ง Love Protect 77 รับสังคมสูงวัย

ไทยสมุทรประกันชีวิต ประกาศทิศทางธุรกิจไตรมาส 3 ปี 2569 ชูแนวคิด “รักตัวเอง” เจาะกลุ่มวัยทำงาน Sandwich Generation หรือ “เดอะแบก” ที่ต้องดูแลทั้งพ่อแม่ ลูก และอนาคตของตัวเอง พร้อมเปิดนิทรรศการ Immersive Love Experience “LOVE IN THE UNIVERSE รักที่สุดในจักรวาล” ตอกย้ำว่าการรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของทุกความรัก ควบคู่การต่อสัญญา “นนท์ ธนนท์” เป็น Brand Ambassador และเปิดตัวประกันสะสมทรัพย์ Love Protect 77 เพื่อสร้างเงินเก็บให้ตัวเองและส่งต่อความมั่นคงให้คนที่รัก คุ้มครองยาวถึงอายุ 77 ปี
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กล่าวว่า คนทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการแค่มีชีวิตที่ยืนยาว แต่อยากใช้ชีวิตทำในสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต จึงไม่อยากเป็นแค่ประกันที่เจอลูกค้าตอนเคลม แต่อยากเป็นพาร์ตเนอร์ที่อยู่ในชีวิตเขาทุกวัน เราใช้รักแบบลงลึก ตั้งแต่ความเชื่อ ความคิด ไปจนถึงการช่วยให้เขาลงมือทำได้จริง เพราะเราเชื่อว่ารักที่สำคัญที่สุด คือการรักตัวเอง ถ้าเรารักตัวเองให้พอ เราก็จะมีพลังไปทำในสิ่งที่รัก ได้ดูแลคนที่เรารักไปนานๆ และถ้าเรารักตัวเอง เราก็จะไม่ยอมให้ตัวเองใช้ชีวิตเสี่ยง แนวคิดนี้สะท้อนผ่าน Love Mindset ที่ชวนคนไทยดูแลชีวิตทั้ง 3 ด้านเพื่อให้ชีวิตไม่เสี่ยง ได้แก่ รักสุขภาพ รักการเงิน และรักษ์โลก ที่หมายถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ร่วมกัน
OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เชื่อมแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านประสบการณ์ร่วมที่ได้รับเสียงตอบรับดีเสมอมา ทั้งงานคอนเสิร์ตและงานวิ่ง ปีนี้ยกอีกขั้นด้วยไฮไลต์ครั้งแรก นิทรรศการ “OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต Presents LOVE IN THE UNIVERSE รักที่สุดในจักรวาล” นิทรรศการ Immersive Love Experience ที่ชวนสำรวจความรักหลายรูปแบบ ผ่านแสง สี เสียง และประสบการณ์อินเทอร์แอกทีฟ ก่อนค้นพบว่า “รักตัวเอง” อาจเป็นจุดเริ่มต้นของทุกความรัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569
นอกจากนี้นิทรรศการที่เปิดตัววันนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ยังตอกย้ำกลยุทธ์การสื่อสารของแบรนด์ ด้วยการต่อสัญญา “นนท์ ธนนท์” Brand Ambassador พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่พร้อมกัน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรกเป็นหนังแบรนด์ ที่เล่าว่าบนโลกนี้มีรักหลายแบบ แต่รักที่ให้พลังกับทุกความรักได้ ต้องเริ่มจากการรักตัวเอง ตอกย้ำแนวคิด “รักคือพลังของชีวิต / Love Empowers Your Life” และเรื่องที่สองเป็นหนังผลิตภัณฑ์ “Love Protect 77” ที่เล่าผ่านคำถามว่า ถ้าต้องเลือกระหว่างคนที่รักกับตัวเอง คำตอบของ “เดอะแบก” คือ “เลือกทั้งคู่” เป็นประกันสะสมทรัพย์ที่ให้ทั้งเงินเก็บสำหรับตัวเองในอนาคต และเงินก้อนส่งต่อความมั่นคงให้คนที่รัก คุ้มครองยาวถึงอายุ 77 ปี ติดตามภาพยนตร์ทั้ง 2 ชุด ได้ทางโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ทุกช่องทาง สื่อ Out Of Home (OOH) และสื่อวิทยุ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ชู “รักตัวเอง เพื่อมีพลังดูแลทุกความรัก” สำหรับ Sandwich Generation
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต โดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจไตรมาส 3 ปี 2569 ภายใต้แนวคิด “รักตัวเอง เพื่อมีพลังดูแลทุกความรัก” (Live What You Love, Longer.) มุ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใช้พลังความรักขับเคลื่อน อยู่เคียงข้างลูกค้าในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คนไทยมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รัก เพื่อตัวเองและคนที่รักไปได้นานที่สุด
ในวันที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งเศรษฐกิจ ค่ารักษาพยาบาล และการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย คนไทยกลับยิ่งให้ความสำคัญกับการวางแผนชีวิต สะท้อนจากตลาดประกันชีวิตปี 2568 ที่ยังเติบโต 3.45% ด้วยเบี้ยรับรวม 676,505 ล้านบาท OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต มองเห็นคนวัยทำงาน 31-50 ปี ที่เป็นเสาหลักดูแลทั้งพ่อแม่ ลูก และอีกหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน (Sandwich Generation) ซึ่งมีอยู่ราว 3.4 ล้านครัวเรือน พบว่ามักดูแลคนรอบข้างจนลืมดูแลตัวเอง สิ่งที่พวกเขาต้องการจึงไม่ใช่เพียงข้อมูลที่มากขึ้น แต่คือ “ความมั่นใจ” ที่จะมีแรงทำสิ่งที่รักเพื่อตัวเองพร้อมดูแลคนที่รักได้ในระยะยาว
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กล่าวว่า เราเชื่อมาเสมอว่า ถ้าเรารักลูกค้าเหมือนที่เรารักตัวเอง เราจะไม่ยอมให้เขาเสี่ยง ปีนี้เราจึงชวนคนไทยกลับมาเริ่มต้นที่การ ‘รักตัวเอง’ เพราะเมื่อเรามีพลังมากพอ เราถึงจะมีแรงดูแลคนที่เรารักได้อย่างยาวนาน ประกันชีวิตในมุมของเรา จึงไม่ใช่แค่ความคุ้มครอง แต่คืออีกหนึ่งวิธีรักตัวเองที่จับต้องได้จริง
OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต แปลงความเชื่อสู่ความคิด และสนับสนุนให้เกิดการลงมือทำผ่านการสื่อสาร กิจกรรม พันธมิตร เครื่องมือออนไลน์ ที่รวมเป็นระบบนิเวศน์ (Ecosystem) รวมถึงผ่านแบบประกันที่ดูแลได้ทั้งตัวเองและคนที่รักพร้อมกัน ได้แก่ “ประกัน Love Protect 77” ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเอง ที่ช่วยให้มีทั้งเงินเก็บเพื่อตัวเอง และเงินก้อนเพื่อคนข้างหลัง ในด้านความคุ้มครองสุขภาพ ยังคงมีประกันโรคร้ายแรงอย่าง “Super CI 120” คุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุม 120 โรค และประกันสุขภาพ “Enjoy Health Extra” ประกันสุขภาพเหมาจ่ายดูแลค่ารักษาก้อนใหญ่ นอกจากนี้ยังพร้อมดูแลเดอะแบกที่รักตัวเอง ให้รักตัวเองง่ายขึ้น ด้วยแอปพลิเคชั่น OCEAN Club ที่มีผู้ใช้กว่า 301,764 ราย ด้วยฟังก์ชั่นสุขภาพมากมาย และ OCEAN CONNECT มีผู้ใช้กว่า 223,129 ราย ที่ทำให้ลูกค้าใช้บริการต่างๆ สะดวกง่าย ได้ทุกที่ รวมถึงบริการ Digital Healthcare Services, E-Receipt, Easy Claim และอื่นๆ อีกมากมาย
“เราอยากเป็นประกันชีวิตที่อยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้า ที่พร้อมช่วยเหลือในเวลาที่ต้องการ จึงเร่งพัฒนาทั้งบริการดิจิทัล ทีมที่ปรึกษาประกันชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจคนวัยเดียวกัน และนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เราดูแลลูกค้าได้ใกล้ชิดและตรงใจมากขึ้น โดยที่ความรักยังคงเป็นหัวใจของทุกการดูแล” คุณนุสรา กล่าวเพิ่มเติม