ทิสโก้เพิ่มทุน ‘ TGSMART – TWORLD ’    ปลื้ม ! ลูกค้าเชื่อมั่นฝีมือแห่ลงทุนต่อเนื่อง

บลจ.ทิสโก้ประกาศเพิ่มทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สมาร์ท แอลโลเคชั่น (TGSMART) เป็น10,000 ล้านบาท และ กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ อิควิตี้(TWORLD) เป็น 15,000 ล้านบาท รองรับความต้องการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน
นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า จากภาวะการลงทุนทั่วโลกที่ยังมีความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนจำนวนมากจึงให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง และมองหาเครื่องมือการลงทุนที่สามารถปรับพอร์ตได้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างโอกาสรับผลตอบแทนและการบริหารความเสี่ยง
ด้วยเหตุนี้ กองทุนรวมของบลจ.ทิสโก้ โดยเฉพาะกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สมาร์ท แอลโลเคชั่น(TGSMART) และ กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ อิควิตี้(TWORLD) จึงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และมีเงินลงทุนไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอ จนมูลค่าใกล้กรอบวงเงินโครงการ ส่งผลให้บลจ.ทิสโก้ตัดสินใจเพิ่มทุนโครงการทั้ง 2 กองทุนพร้อมกัน เพื่อรองรับความต้องการลงทุนที่ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มทุน TGSMART เป็น 10,000 ล้านบาท รับความต้องการกองทุนผสมยืดหยุ่นสูง
สำหรับกองทุน TGSMART บลจ.ทิสโก้ได้ประกาศเพิ่มทุนโครงการจาก 8,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่มองหากองทุนผสมที่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้อย่างยืดหยุ่นตามภาวะตลาด โดยกองทุนมีระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) มีนโยบายลงทุนใน Schroder International Selection Fund Global Target Return Class C Accumulation USD ซึ่งเป็นกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ตราสารที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ สกุลเงินต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก
นายสาห์รัชกล่าวว่า จุดเด่นสำคัญของ TGSMARTคือความสามารถในการจัดพอร์ตแบบยืดหยุ่นสูง โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ 0-75% ตราสารหนี้ได้ตั้งแต่ 0-100% และเงินฝากได้ตั้งแต่ 0-100% จึงเหมาะกับช่วงเวลาที่ตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้การควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้คุณภาพดี ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงเงินฝากหรือสินทรัพย์เทียบเท่าเงินฝาก จึงช่วยลดความผันผวนของพอร์ตและเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนได้ดีขึ้น
เพิ่มทุน TWORLD เป็น 15,000 ล้านบาท ตอบโจทย์ลงทุนหุ้นทั่วโลก
ขณะเดียวกัน บลจ.ทิสโก้ยังได้เพิ่มทุนโครงการกองทุน TWORLD จาก 10,000 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท หลังได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทุกกลุ่มที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นทั่วโลก แทนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยกองทุนมีระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนใน iShares MSCI ACWI ETF ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่มีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ดัชนีหุ้นโลกที่ครอบคลุมทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่
“TWORLD ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกองทุนที่ช่วยกระจายการลงทุนไปยังหุ้นทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว และต้องการใช้เป็นกองทุนหลักของพอร์ตการลงทุน” นายสาห์รัชกล่าว
ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน
นายสาห์รัชกล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนโครงการทั้งTGSMART และ TWORLD ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อแนวคิดการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในระดับโลก และสะท้อนบทบาทของบลจ.ทิสโก้ในการคัดสรรกองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนในภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น
“ในภาวะที่การลงทุนยังเต็มไปด้วยความผันผวน นักลงทุนให้ความสำคัญกับการมีพอร์ตที่ยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงได้ดี ซึ่ง TGSMART และ TWORLD เป็น 2ทางเลือกที่ตอบโจทย์ต่างกันอย่างชัดเจน โดยTGSMART เหมาะกับผู้ที่ต้องการผู้จัดการกองทุนช่วยปรับพอร์ตเชิงรุกตามสถานการณ์ ขณะที่ TWORLDเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลกเพื่อการเติบโตระยะยาว” นายสาห์รัชกล่าว