อลิอันซ์รุกดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน หนุนเวทีแข่ง LEGACY RACE เอาใจสูงวัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้าสานพันธกิจในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ร่วมเป็น ผู้สนับสนุนหลัก การแข่งขัน "Allianz Ayudhya presents LEGACY RACE" เวทีแข่งขันกีฬา Hybrid Fitness Race สำหรับผู้มีอายุ 50–69 ปี ภายใต้แนวคิด "WE ARE WARRIORS" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ ผ่านการออกกำลังกาย การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง และการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อวางรากฐานสู่คุณภาพชีวิตที่แข็งแรงในระยะยาว
ท่ามกลางแนวโน้มที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น การมีอายุยืนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากปราศจากสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี การส่งเสริมให้ผู้คนเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของอลิอันซ์ อยุธยา ที่เชื่อว่าการดูแลลูกค้าเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเกิดความเจ็บป่วย ไม่ใช่เพียงการให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด
คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้าและความยั่งยืน บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า "ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงการมีอายุยืน แต่คือการมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในทุกช่วงวัย เพราะการวางแผนชีวิตไม่ได้หมายถึงเพียงการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน แต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา ผ่านการออกกำลังกาย การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง และการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง"
"การร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของ Allianz Ayudhya presents LEGACY RACE สะท้อนความมุ่งมั่นของอลิอันซ์ อยุธยา ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเห็นว่า อายุไม่ใช่ข้อจำกัดของการมีสุขภาพที่ดี หากเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ มีคุณภาพ และมีความสุขในระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับที่อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งมั่นดูแลลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต"
คุณพัชรา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ อลิอันซ์ อยุธยา ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้ว ยังช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างความมั่นคงทั้งด้านสุขภาพและการเงินในระยะยาว
การแข่งขัน Allianz Ayudhya presents LEGACY RACE จัดขึ้นโดย LEGACY RACE เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้มีอายุ 50–69 ปี ได้ท้าทายศักยภาพของตนเองผ่านการแข่งขันกีฬาในรูปแบบ Hybrid Fitness Race ที่ผสมผสานการวิ่งและสถานีทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ทั้งความแข็งแรง ความอึด และความฟิตของร่างกาย ภายใต้แนวคิด "WE ARE WARRIORS" ที่สะท้อนว่า ความแข็งแกร่งไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตัวเลขอายุ แต่เกิดจากวินัย ความมุ่งมั่น และการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
คุณณัฐฐาวีรนุช ทองมี (วีเจจ๋า) Project Owner & Founder ของ LEGACY RACE กล่าวว่า "LEGACY RACE จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้างเวทีสำหรับผู้มีอายุ 50–69 ปี ได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านการแข่งขันที่ออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเห็นว่า อายุไม่ใช่ข้อจำกัดของการมีสุขภาพที่ดี หากมีการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เข้ามาร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก เพราะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการเตรียมความพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว"
การแข่งขันได้รับการออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย และการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมวางมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้าน ทั้งการคัดกรองสุขภาพก่อนการแข่งขัน การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าแข่งขัน และการดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กู้ชีพตลอดการแข่งขัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถท้าทายศักยภาพของตนเองได้อย่างมั่นใจ
การสนับสนุน Allianz Ayudhya presents LEGACY RACE ในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของอลิอันซ์ อยุธยา ในการผลักดันให้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมสร้างความตระหนักรู้ว่าการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดปัญหา แต่เริ่มได้จากการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ มีคุณภาพ และมีความสุขในทุกช่วงวัย
การแข่งขัน Allianz Ayudhya presents LEGACY RACE จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 ณ IMPACT Exhibition Hall 5 เมืองทองธานี เปิดรับสมัครผู้มีอายุ 50–69 ปี จำนวน 350 คน ค่าสมัคร 1,800 บาท