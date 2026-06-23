BBLAM เปิดตัวกองทุน “B-WEALTH Series” รวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกดูแลพอร์ต เลือกลงทุนได้ตามความเสี่ยงครบจบในกองเดียว

BBLAM เปิดตัวกองทุนผสมซีรี่ส์ใหม่ “B-WEALTH Series” ชูแนวคิดเป็นพอร์ตหลัก (Core Portfolio) สำหรับบริหารความมั่งคั่งระยะยาว รวบรวมกองทุนคุณภาพจากทั่วโลกไว้ในกองทุนเดียว ชูจุดเด่นผสานพันธมิตรบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก ช่วยปรับพอร์ตรับมือทุกสภาวะตลาด นำเสนอทางเลือกพร้อมกัน 5 กองทุน ตามระดับความเสี่ยง เปิดขาย IPO 1-8 ก.ค. 2569
นายบรรณรงค์ พิชญากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารChief Executive Officer (CEO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) ของบริษัทอยู่ที่ 9.8 แสนล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรมกองทุนรวม โดยภายในปีนี้เชื่อว่า AUM ของบริษัทจะสามารถปรับตัวขึ้นไปแตะที่ระดับ 1 ล้านล้านบาทได้ หลังจากที่บริษัทได้ทำงานร่วมกับธนาคารกรุงเทพ เพื่อตอบโจทย์การวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าธนาคารมากขึ้น ผ่านกองทุนเรือธงที่เป็นกองทุนผสมตามระดับความเสี่ยงที่กำลังเปิดเสนอขายในช่วงต่อจากนี้
สภาวะการลงทุนทั่วโลกยังเผชิญความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ การกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างผลตอบแทนระยะยาวและลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน BBLAM จึงนำเสนอ “B-WEALTH Series”กองทุนผสมที่ออกแบบมาเพื่อเป็นพอร์ตหลักในการสะสมความมั่งคั่ง โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงกองทุนคุณภาพทั่วโลก ผ่านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ช่วยลดภาระในการจัดพอร์ตและติดตามสถานการณ์ลงทุนด้วยตนเองและคาดว่ากองทุนน่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีละมีเม็ดเงินลงทุนแตะระดับ 1 หมื่นล้านบาทได้
กองทุน B-WEALTH Series เป็นกองทุนรวมผสม ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) เน้นการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนบัวหลวง มีการกระจายการลงทุนครอบคลุมทั้งตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก กองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอทางเลือกการลงทุน 5 กองทุน เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนในแต่ละระดับความเสี่ยง โดยมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงตั้งแต่ 20% ถึง 100% ประกอบด้วย
• กองทุนเปิดบัวหลวง B-WEALTHC หรือ Wealth Conservative ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เน้นลงทุนตราสารหนี้เป็นหลัก เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ต่ำ
• กองทุนเปิดบัวหลวง B-WEALTHM หรือ Wealth Moderate ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกไม่เกิน 40% ของ NAV เพิ่มสัดส่วนหุ้นเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว ขณะที่ยังคงเน้นตราสารหนี้เป็นแกนหลัก
• กองทุนเปิดบัวหลวง B-WEALTHB หรือ Wealth Balance ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกไม่เกิน 60% ของ NAV เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการเติบโตและการบริหารความเสี่ยง
• กองทุนเปิดบัวหลวง B-WEALTHD หรือ Wealth Dynamic ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกไม่เกิน 80% ของ NAV เน้นการเติบโตมากขึ้นผ่านการเพิ่มสัดส่วนหุ้น โดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศ
• กองทุนเปิดบัวหลวง B-WEALTHG หรือ Wealth Growth ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกได้ถึง 100% ของ NAV เป็นพอร์ตที่เน้นการเติบโตสูงสุด โดยมีสัดส่วนหุ้นมากกว่า 80% และมุ่งลงทุนในหุ้นต่างประเทศเป็นหลัก
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดได้ตามดุลยพินิจ โดยกองทุน B-WEALTHC, B-WEALTHM และ B-WEALTHB มีระดับความเสี่ยง 5 ขณะที่ B-WEALTHD และ B-WEALTHG มีระดับความเสี่ยง 6
ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน Chief Investment Officer (CIO) ฝ่ายงานบริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กล่าวเสริมว่า จุดเด่นสำคัญของ B-WEALTHSeries คือช่วยให้การบริหารความมั่งคั่งเป็นเรื่องง่ายขึ้น นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเลือกลงทุนหลายกองทุนหรือปรับพอร์ตด้วยตนเอง เพราะมีทีมจัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญคอยดูแลและปรับสัดส่วนการลงทุน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยกระจายเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมชั้นนำของ BBLAM ทั้งในและต่างประเทศที่มีความหลากหลาย ซึ่ง BBLAM ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ตามแนวทาง Multi-manager Partnership เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและมุมมองการลงทุนที่กว้างขวาง เพื่อนำมาประมวลใช้ในการบริหารจัดการกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของเรา
“B-WEALTH Series ถูกออกแบบให้เป็น Core Portfolio สำหรับการลงทุนระยะยาว ช่วยกระจายความเสี่ยงในระดับโลก ควบคู่กับการสร้างวินัยการลงทุน และเพิ่มโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดร. ธนาวุฒิ กล่าว
ผู้สนใจสามารถลงทุนได้ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 500บาท และเลือกลงทุนเพิ่มได้ทั้งแบบรายครั้งหรือแบบ DCA (รายเดือน) ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ แอปพลิเคชัน BF Fund Trading จาก BBLAM ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกรุงเทพประกันชีวิต และผู้สนับสนุนการขายอื่น