ยูโอบีชู3กองทุนตามระดับเสี่ยง เน้นลงทุนหลากสินทรัพย์ทั่วโลก

บลจ.ยูโอบี แนะนำโอกาสลงทุนในกองทุน United Harmony Fund Series ผ่าน 3 พอร์ต UJAZZ, UPOP และ UROCK ตอบโจทย์นักลงทุนต่างระดับความเสี่ยง ตั้งแต่เน้นเสถียรภาพ สมดุลการเติบโต ไปจนถึงเน้นหุ้นเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว พร้อมใช้กลยุทธ์กระจายลงทุนหลายสินทรัพย์และปรับพอร์ตให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี แนะนำโอกาสการลงทุนในกลุ่มกองทุน United Harmony Fund Series ซึ่งนำเสนอ 3 รูปแบบพอร์ตการลงทุน ได้แก่ ‘UJAZZ – UPOP – UROCK’ ที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เพื่อโอกาสรับอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งช่วยตอบโจทย์นักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุน แต่มีเป้าหมายต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เน้นกลยุทธ์กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (Asset Allocation) โดยการเข้าลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ และมีการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง
กองทุน United Harmony Fund Series ระดับความเสี่ยง 5(เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) มีรูปแบบการลงทุนให้เลือก 3 กองทุน โดยแต่ละกองทุนมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้มีความแตกต่างตามระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ (Risk profile) กองทุนดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม รวมถึงนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุน หรือผู้ที่มีเป้าหมายต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ได้แก่
• กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UJAZZ) “จังหวะลงทุนแบบสบายๆ” เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มุ่งเน้นเสถียรภาพทางการเงิน รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำถึงปานกลาง กองทุนแบ่งสัดส่วนลงทุนในหุ้น 20-40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) มีความผันผวนปานกลางเฉลี่ย 6-8%
• กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UPOP) “เพิ่มสีสันในการลงทุน” เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มุ่งเน้นความสมดุลของการเติบโตทางการเงิน รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางถึงสูง กองทุนแบ่งสัดส่วนลงทุนในหุ้น 40-60% ของ NAV มีความผันผวนไม่สูงมากเฉลี่ย 10-12%
• กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UROCK) “เต็มที่
หนักแน่นกับทุกโอกาสการลงทุน” เน้นลงทุนในหุ้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตของเงินลงทุน รับความเสี่ยงสูงได้ กองทุนแบ่งสัดส่วนลงทุนในหุ้น 70-90% ของ NAV มีความผันผวนสูงเฉลี่ย 12-15%