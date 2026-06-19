บลจ.อีสท์สปริง เพิ่มทุนกอง ES-GRID เป็น 15,000 ล้านบาท รับโอกาสลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั่วโลก

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่าภายหลังการเปิดตัวกองทุนเปิดอีสท์สปริง Smart Grid Infrastructure (ES-GRID) เพื่อลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กองทุนดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง จากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมหาศาล ซึ่งมาจากการเติบโตของ AI ดาต้าเซ็นเตอร์ และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ดังนั้นเพื่อรองรับความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้น บลจ.อีสท์สปริงจึงได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 15,000 ล้านบาท
การเพิ่มขนาดโครงการของกองทุน ES-GRID ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต Smart Grid และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว และช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุน โดยกองทุน ES-GRID มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลักอย่าง First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure™ Index โดยดัชนีดังกล่าวสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับโครงข่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครือข่ายไฟฟ้า ระบบกักเก็บและบริหารจัดการพลังงาน การสื่อสารที่เชื่อมต่อกัน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญที่เติบโตไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกจะเน้นบริษัทที่มีคุณภาพและสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าตลาด สภาพคล่องการซื้อขาย และสัดส่วนหุ้นหมุนเวียนในตลาด พร้อมให้น้ำหนักการลงทุนตามขนาดและสภาพคล่องของหลักทรัพย์ นอกจากนี้ กองทุนยังมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid โดยตรง (Pure Play) ประมาณ 80% ของพอร์ตการลงทุนตลอดจนมีการปรับพอร์ตการลงทุนทุก 6 เดือน เพื่อสะท้อนการเติบโตของอุตสาหกรรมและมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม
กิจการในกลุ่ม Smart Grid ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของยุคการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้งานพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดยพอร์ตของกองทุนหลักกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. Electrical Components 32.46% 2. Multi-utilities 12.24% 3. Diversified Industrials 11.92% 4. Conventional Electricity 10.18% และ 5. Electronic Equipment: Control and Filter 7.91% (ที่มา First Trust ณ วันที่ 31มีนาคม 2569)
สำหรับการลงทุนสูงสุดใน 5 บริษัทแรก ได้แก่ 1. Eaton Corporation Plc ผู้ให้บริการโซลูชันบริหารจัดการพลังงานระดับโลก ช่วยเพิ่มความเสถียร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในทุกภาคส่วน สัดส่วน 8.29% 2. Johnson Controls International Plc ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและระบบไฟฟ้าอัจฉริยะบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่โครงข่ายไฟฟ้าจนถึงอาคารและโรงงานที่ กำลังเติบโตไปกับระบบหล่อเย็นในดาต้าเซ็นเตอร์ สัดส่วน 7.90% 3. National Grid Plc ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานรายสำคัญ ทำหน้าที่เชื่อมโยงและส่งพลังงานอย่างมั่นคง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด สัดส่วน 7.86% 4. ABB, Ltd ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ ช่วยให้โครงข่ายไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉลาด และยั่งยืน สัดส่วน 7.58% และ 5. Schneider Electric SE ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่โครงข่ายไฟฟ้าจนถึงอาคารและโรงงาน สัดส่วน 7.26%(ที่มา First Trust ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)
“เราประเมินว่า Smart Grid กำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตระยะยาว จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะจากการขยายตัวของ AI Data Center และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเดิมจำเป็นต้องได้รับการยกระดับให้มีความชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ยังต้องอาศัยระบบโครงข่าย Smart Grid ในการบริหารจัดการและกักเก็บพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงทำให้กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงาน มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในระยะข้างหน้า” นางสาวดารบุษป์ กล่าว